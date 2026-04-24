Thời sự

Rất đông học sinh Khánh Hòa chờ làm căn cước công dân

Tin, ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO)- Việc làm căn cước công dân cho học sinh từ 6 đến 14 tuổi đã xảy ra tình trạng quá tải cục bộ ở một vài địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Việc tổ chức cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử mức 2 cho học sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang phát sinh tình trạng quá tải cục bộ tại một số địa phương, đặc biệt ở khu vực có nhiều trường học.

Ghi nhận thực tế ở phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho thấy học sinh và phụ huynh tập trung đông tại trụ sở công an phường khiến giao thông khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời nảy sinh nhiều bất cập trong khâu phát số, chờ đợi.

Nhiều phụ huynh và con em chờ đợi việc bốc số làm căn cước công dân

Tình trạng quá tải xảy ra ở phường Tây Nha Trang, khi nhiều phụ huynh chở con em đến làm căn cước

Nhiều ngày qua, phụ huynh chở con em đến làm căn cước từ sớm nhưng vẫn không thể lấy được số thứ tự. Theo phản ánh, dù Công an phường Tây Nha Trang đã xây dựng kế hoạch tiếp nhận hồ sơ theo từng trường, mỗi trường được ưu tiên 2 ngày, mỗi ngày 3 buổi (sáng, chiều, tối), song số lượng tiếp nhận mỗi buổi chỉ vài chục trường hợp.

Điều này khiến nhiều phụ huynh phải đưa con đi lại 2-3 lần, thậm chí chờ đợi hàng giờ vẫn chưa đến lượt. Khi phát số thứ tự, có thời điểm xảy ra tình trạng chen lấn, tranh giành. Công an phường phải cử cán bộ giải thích cho phụ huynh, giữ an ninh trật tự.

Buổi tối cũng rất đông học sinh đến làm căn cước, mới 18 giờ đã hết số

Tình trạng tương tự xảy ra ở phường Nam Nha Trang, nhiều học sinh đi học cả ngày nên đến buổi tối mới đến công an phường làm căn cước

Một số phụ huynh cho biết việc sắp xếp thời gian chưa hợp lý, trong khi nhu cầu cấp căn cước cho học sinh tăng cao do liên quan các kỳ thi sắp tới. Áp lực dồn vào một số khung giờ nhất định khiến công tác tổ chức gặp khó khăn, dẫn đến tình trạng ùn ứ cục bộ.

Lãnh đạo UBND phường Tây Nha Trang xác nhận việc triển khai cấp căn cước cho học sinh được thực hiện theo chỉ đạo chung của UBND tỉnh Khánh Hòa và ngành giáo dục. Đây là đợt cao điểm nhằm đảm bảo học sinh đủ điều kiện về giấy tờ trước các kỳ thi quan trọng trong năm 2026.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các địa phương về việc triển khai cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử mức 2 cho học sinh từ 6 đến 14 tuổi, cũng như học sinh sinh năm 2008 và 2011 chuẩn bị tham dự các kỳ thi tốt nghiệp năm 2026.

Theo chỉ đạo, Công an tỉnh phải bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện để tổ chức thu nhận hồ sơ, đồng thời ưu tiên cấp căn cước cho học sinh lớp 9 và lớp 12 trước ngày 25-4. 

Việc bố trí thời gian, địa điểm phải đảm bảo khoa học, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học. Lực lượng công an cấp xã được yêu cầu hướng dẫn quy trình, hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 và thường xuyên theo dõi tiến độ để báo cáo kịp thời.

Lịch làm căn cước cho các trường học, mỗi trường được ưu tiên 2 ngày, mỗi ngày 6 buổi.

 

Từ 1-7, người dân được giảm lệ phí khi làm thẻ căn cước

(NLĐO)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 64 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Công an phường ở Huế đăng "lời xin lỗi" dù không ai phàn nàn buổi làm căn cước

(NLĐO) - Công an phường Kim Trà (TP Huế) gửi "lời xin lỗi" tới người dân sau buổi làm thủ tục cấp căn cước dù không ai phàn nàn, phản ánh. Vậy lý do là gì?

Bà Rịa - Vũng Tàu nhiều điểm cấp thẻ căn cước, VNeID quá tải

(NLĐO)- Do nhu cầu của người dân về việc cấp thẻ căn cước, kích hoạt VNeID mức 2 tăng cao, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức làm cả buổi tối và thứ bảy.

