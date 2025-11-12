Bà nội trợ "giật mình" vì giá rau củ tăng chóng mặt

Khảo sát tại nhiều chợ truyền thống ở TP HCM cho thấy lượng rau xanh bày bán gần đây giảm đáng kể, mẫu mã kém nhưng giá rất cao.



Chị Trần Thị Thúy (ngụ phường Phú Nhuận, TP HCM) cho hay gia đình chị phải cắt giảm lượng rau trong bữa ăn hằng ngày vì giá tăng gấp đôi so với trước. Trước đây, cả nhà chị 4 người ăn tốn khoảng 40.000 đồng tiền rau mỗi ngày, giờ phải chi đến 60.000 đồng mà mua được một nửa. Gia đình phải chuyển sang dùng các loại rau ăn quả như bầu, bí, đậu bắp cho đỡ tốn kém.

Nhiều gia đình, quán ăn cũng phải chuyển thực đơn qua các món rau ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết như: giá đỗ, rau trong nhà kính,…

Mưa nhiều, rau xanh tăng giá mạnh. Ảnh: AN NA

Ghi nhận tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP HCM), lượng rau củ nhập chợ ngày 12-11 tiếp tục giảm mạnh, chỉ còn 2.386 tấn, giảm 70 tấn so với ngày trước đó và giảm tới 433 tấn so với cùng ngày tuần trước.

Nguồn cung giảm khiến giá nhiều loại rau củ vẫn duy trì ở mức cao. Tuần trước, giá đã bị đẩy lên từ 3.000 – 9.000 đồng/kg tùy loại. Hiện, bầu có giá 27.000 đồng/kg, cải ngọt 28.000 đồng/kg, cải thảo 14.000 đồng/kg, xà lách búp 40.000 đồng/kg và đậu cô ve trắng 35.000 đồng/kg.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, lượng rau quả nhập về ngày 12-11 chỉ đạt 1.181 tấn, giảm thêm 225 tấn so với tuần trước. Nhiều mặt hàng tiếp tục leo thang như bó xôi 40.000 đồng/kg, cà chua 35.000 đồng/kg, bông cải xanh và bông cải trắng đều ở mức 40.000 đồng/kg.

Đại diện Công ty Quản lý chợ đầu mối Thủ Đức cho hay từ đầu tháng 11 đến nay, do ảnh hưởng thời tiết thất thường, mưa bão nên nguồn cung giảm, giá nhiều mặt hàng tăng vọt từ 50% - 150% khi so sánh giá của ngày 1-11 và 11-11.

Tăng mạnh nhất là rau muống hột, từ 10.000 đồng/kg lên 25.000 đồng/kg; thì là 20.000 đồng/kg lên 50.000 đồng/kg; tần ô giá 20.000 đồng/kg lên 35.000 đồng/kg; ớt sừng, ớt hiểm cũng tăng gấp đôi, lên 60.000 đồng/kg.

Các loại rau dễ trồng, phổ biến như cải ngọt, cải thìa, mướp hương, giá sỉ cũng 30.000 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá rau củ đã tăng gấp đôi so với đầu tháng. Cải ngọt, cải đắng hiện dao động quanh mức 40.000 đồng/kg, rau muống từ 15.000 đồng/kg nay lên 35.000 đồng/kg. Hành lá cũng tăng mạnh, hiện 100 gram có giá 10.000 đồng, mua 1 kg phải trả đủ 100.000 đồng, trong khi tại chợ đầu mối giá chỉ khoảng 40.000 đồng/kg. Mức giá này còn cao hơn một số loại thịt heo, thịt gà bán trên thị trường.



Theo các tiểu thương, giá rau củ tăng cao khiến sức mua sụt giảm rõ rệt. Thêm vào đó, thời tiết mưa nhiều, đặc biệt vào buổi sáng sớm, càng khiến lượng khách đến chợ giảm đáng kể.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Quốc Cường, Giám đốc HTX Nông nghiệp Mỹ Thạnh (Tây Ninh), cho hay nhiều vùng trồng bị ngập nước nên mất trắng; phần còn lại do ảnh hưởng mưa nhiều nên năng suất không đạt.

Do đó, rất nhiều loại rau ăn quả từ HTX bán ra đã tăng từ 2-2,5 lần so với trước; nhiều sản phẩm thiếu hàng cục bộ. "Với tình hình thời tiết như hiện nay, rau xanh còn bị hụt khoảng 1 tháng nữa" – ông Cường dự báo.