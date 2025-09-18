Ready to Cook, Ready to Eat – Giải pháp tiện lợi cho bữa ăn hiện đại

Khảo sát tại hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, FineLife… cho thấy, ngoài những sản phẩm quen thuộc dịp trung thu, nhóm thực phẩm sơ chế và chế biến sẵn (Ready to Cook và Ready to Eat) đang ngày càng thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, nhất là các gia đình trẻ ở đô thị.

Các món ăn tiện lợi không chỉ giúp cân đối ngân sách mà còn linh hoạt cho những bữa ăn

Theo Saigon Co.op, các món ăn quen thuộc như cá nục kho cà, thịt coltlet ram, rau xào thập cẩm… được chế biến sẵn, chỉ cần hâm nóng vài phút là có thể dọn lên bàn ăn. Đây là giải pháp vừa tiết kiệm thời gian, vừa tối ưu chi tiêu mà vẫn giữ được hương vị truyền thống trong bữa cơm gia đình. "Các món ăn tiện lợi không chỉ giúp người trẻ cân đối ngân sách mà còn tạo sự linh hoạt cho những bữa ăn đoàn viên," đại diện Saigon Co.op chia sẻ.

Nhiều sản phẩm Ready to Cook/Ready to Eat đang được giảm giá

Nhằm khuyến khích thói quen tiêu dùng tiết kiệm, từ ngày 25-9 đến 1-10-2025, Saigon Co.op triển khai chương trình khuyến mãi với mức giảm giá tối thiểu 15% cho nhiều sản phẩm Ready to Cook/Ready to Eat. Ngoài ra, nhóm bánh kẹo và thức uống không cồn cũng được thiết kế theo hướng tiện lợi, giúp khách hàng dễ dàng thưởng thức mà không mất nhiều công sức chuẩn bị. Hiện các sản phẩm này đã có mặt tại Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, FineLife và kênh mua sắm trực tuyến Cooponline.vn, mang đến sự thuận tiện tối đa cho người tiêu dùng.

Bánh trung thu ít ngọt lên ngôi

Song song với thực phẩm tiện lợi, thị trường bánh trung thu năm nay cũng ghi nhận sự thay đổi mạnh về khẩu vị tiêu dùng. Khảo sát tại các siêu thị của Saigon Co.op cho thấy, dòng bánh ít ngọt, sử dụng nguyên liệu thiên nhiên hoặc nhân hạt đang chiếm ưu thế. Người trẻ chú trọng nhiều hơn tới hàm lượng đường, chất béo, đồng thời cân nhắc kỹ về nhãn mác, thương hiệu, nguồn gốc và giá cả trước khi mua.

Saigon Co.op phân phối đa dạng dòng bánh trung thu của các thương hiệu uy tín

Đón đầu xu hướng này, Saigon Co.op đã phân phối đa dạng dòng bánh trung thu của các thương hiệu uy tín như Kinh Đô, Maison, Đại Phát, Bibica, với mức giá từ 38.500 – 146.000 đồng/chiếc. Các hộp quà dao động từ 285.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/hộp, đáp ứng nhu cầu từ phổ thông đến cao cấp. Ngoài ra, dòng bánh nhãn riêng Co.op Bakery cũng được đưa vào hệ thống nhằm gia tăng lựa chọn cho khách hàng.

Đại diện Saigon Co.op khẳng định, dù thị trường chịu nhiều áp lực chi phí, đơn vị vẫn nỗ lực giữ giá ổn định, đồng thời áp dụng mức chiết khấu tới 16% để chia sẻ cùng người tiêu dùng. Đây cũng là minh chứng cho cam kết vừa đổi mới danh mục hàng hóa theo hướng hiện đại, vừa giữ trọn vẹn giá trị truyền thống trong mùa đoàn viên.