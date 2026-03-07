Real Madrid thắng nhọc nhằn Celta Vigo phút bù giờ

Từ chỗ dẫn đầu La Liga bỗng dưng rơi lại phía sau đại kình địch Barcelona đến 4 điểm chỉ trong vòng vài tuần, Real Madrid bắt đầu cảm nhận sức ép khủng khiếp của cuộc đua vô địch La Liga đang vào giai đoạn quyết định. Đội bóng Hoàng gia hiểu rõ họ không thể bị Barcelona bỏ lại ngày một xa nếu vẫn thi đấu phập phù như thời gian qua.

Celta Vigo, đang có phong độ tốt với chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, nhập cuộc đầy tự tin trên sân nhà. Mới phút thứ 6, Borja Iglesias tung cú sút chân trái hiểm hóc từ rìa vòng cấm buộc thủ môn Thibaut Courtois phải đổ người cứu thua.

Borja Iglesias thường xuyên đe dọa cầu môn Real Madrid

Real Madrid nhanh chóng có pha đáp trả với pha thoát xuống dứt điểm dội cột dọc của Vinicius Junior. Cầu trường Balaidos đang sôi động chợt lặng đi với bàn mở tỉ số của đội khách ở phút 11. Từ chấm đá phạt góc, Trent Alexander-Arnold phối hợp với Arda Guler để tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ treo bóng chính xác ra tuyến hai. Aurélien Tchouameni băng lên tung cú sút chân phải đẹp mắt, đánh bại thủ môn Ionuț Radu, đưa Real Madrid vượt lên dẫn trước.

Aurélien Tchouameni mở tỉ số sớm cho đội khách Real Madrid

Tuy nhiên, lợi thế của đội khách không kéo dài lâu. Phút 25, Williot Swedberg thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang vào vòng cấm để Borja Iglesias dứt điểm cận thành, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Borja Iglesias gỡ hòa cho Celta Vigo

Sau bàn thua, Real Madrid vẫn tiếp tục kiểm soát thế trận nhưng gặp khó trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của chủ nhà Celta Vigo. Trước khi hiệp một khép lại, thủ môn Courtois thêm một lần cứu thua xuất sắc khi cản phá cú sút nguy hiểm của Swedberg.

Sang hiệp hai, đội bóng của HLV Alvaro Arbeloa tiếp tục chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng nhưng các cơ hội rõ ràng khá ít. Phút 67, Vinicius Junior thử vận may bằng cú sút xa song Radu vẫn kiểm soát tốt tình huống.

Vinicius Junior xông xáo nhưng không có duyên ghi bàn

Tranh cãi nổ ra ở phút 71 khi bóng chạm tay Ferran Jutgla trong vòng cấm sau quả phạt góc của Real Madrid. Trọng tài Isidro Díaz de Mera tham khảo VAR nhưng không cho đội khách hưởng phạt đền, thay vào đó xác định có lỗi đẩy người trước đó của một cầu thủ Real Madrid.

Thoát hiểm ở tình huống này, Celta Vigo điên cuồng tấn công và suýt tạo được bất ngờ. Phút 87, Iago Aspas tung cú sút căng trong vòng cấm nhưng bóng dội cột dọc trong sự tiếc nuối của đội chủ nhà.

Federico Valverde tạo khác biệt với pha lập công phút bù giờ

Tưởng chừng hai đội sẽ hài lòng chia điểm ra về thì đúng phút bù giờ 90+5, Real Madrid có được khoảnh khắc quyết định. Valverde nhận bóng ở rìa vòng cấm và tung cú sút xa đầy uy lực. Bóng đổi hướng sau khi chạm chân Marcos Alonso khiến thủ thành Radu bó tay, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Chiến thắng này giúp Real Madrid có thắng lợi thứ 20 tại La Liga mùa này, đồng thời tiếp tục duy trì hy vọng trong cuộc đua vô địch. "Kền kền trắng" thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Barcelona còn 1 điểm khi đoàn quân xứ Catalunya còn chưa ra sân vòng này.