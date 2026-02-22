HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Real Madrid gục ngã phút bù giờ tại La Liga

Đông Linh (theo AS, Marca)

(NLĐO) – Chỉ vài ngày sau chiến thắng tưng bừng của Girona trước "ông lớn" Barcelona, Osasuna cũng làm điều tương tự khi quật ngã đội đầu bảng Real Madrid.

Chuyến hành quân của Real Madrid đến sân El Sadar trong khuôn khổ vòng 25 La Liga khép lại bằng kết quả thảm họa, khác hẳn so với khi họ đối mặt với Benfica ở vòng play-off Champions League hồi giữa tuần.

Hai đội nhập cuộc thận trọng, với Real Madrid kiểm soát tới 72% thời lượng bóng trong những phút đầu trận. Tuy nhiên, thế trận bắt đầu nóng lên kể từ phút 15 sau những pha va chạm quyết liệt.

Real Madrid gục ngã phút bù giờ tại La Liga - Ảnh 1.

Kylian Mbappe trở lại, thi đấu xông xáo trước Osasuna

Osasuna có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Ante Budimir tung cú cứa lòng hiểm hóc, chỉ thiếu chút chính xác để đánh bại thủ môn Thibaut Courtois. Thủ môn người Bỉ của Real Madrid sau đó phải trổ tài cứu thua bằng một tay ở tình huống lộn xộn trong vòng cấm, trước khi Budimir tiếp tục đưa bóng dội cột từ pha đánh đầu cận thành.

Sức ép của đội chủ nhà cuối cùng cũng được cụ thể hóa. Sau khi Courtois bị xác định phạm lỗi với Budimir trong vòng cấm, tiền đạo Croatia bình tĩnh thực hiện quả phạt đền, mở tỉ số cho Osasuna ở phút 38.

Real Madrid gục ngã phút bù giờ tại La Liga - Ảnh 2.

Ante Budimir sút phạt thành công từ chấm 11 m, mở tỉ số cho đội chủ nhà

Bị dẫn bàn, Real Madrid quyết định tăng tốc trong hiệp hai. Arda Güler có cú sút xa đầy uy lực buộc thủ môn chủ nhà Sergio Herrera phải trổ tài. Sự xuất hiện của Trent Alexander-Arnold từ ghế dự bị giúp lối chơi đội khách trở nên mạch lạc hơn. Dù Kylian Mbappé đưa được bóng vào lưới Osasuna nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị.

Real Madrid gục ngã phút bù giờ tại La Liga - Ảnh 3.

Vinicius Junior quân bình tỉ số 1-1

Phút 73, pha bứt tốc bên cánh phải của Federico Valverde mở ra cơ hội để Vinícius đệm bóng cận thành quân bình 1-1. Đội khách tiếp tục dồn ép và suýt vượt lên nhưng hàng thủ Osasuna chống đỡ kiên cường.

TIN LIÊN QUAN

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút bù giờ. Raul García tỏa sáng với pha xử lý cá nhân xuất sắc trước khi dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ sân El Sadar.

Real Madrid gục ngã phút bù giờ tại La Liga - Ảnh 4.

Raul Garcia ghi bàn quyết định, đánh bại Real Madrid

Thất bại này không chỉ khiến Real Madrid đứt mạch 24 trận bất bại trước Osasuna tại La Liga mà còn thắp lại cuộc đua vô địch. Barcelona – kém 2 điểm - có cơ hội vượt lên chiếm ngôi đầu nếu giành kết quả thuận lợi trước Levante ở vòng đấu này.

Tin liên quan

Vinicius tỏa sáng, Real Madrid thắng chủ nhà Benfica giữa tâm bão Lisbon

Vinicius tỏa sáng, Real Madrid thắng chủ nhà Benfica giữa tâm bão Lisbon

(NLĐO) – Pha lập công duy nhất của Vinicius Junior giúp Real Madrid tạm chiếm ưu thế trước Benfica ở trận lượt đi vòng play-off Champions League.

Vùi dập Real Sociedad, Real Madrid soán ngôi đỉnh bảng La Liga

(NLĐO) - Màn trình diễn đẳng cấp của Real Madrid giúp họ giành chiến thắng 4-1 trước Sociedad 4-1 tại sân Santiago Bernabéu, tạm thời trở lại ngôi đầu La Liga.

Hàng công bùng nổ, Barcelona soán ngôi đầu La Liga từ tay Real Madrid

(NLĐO) – Barcelona trở lại với quỹ đạo chiến thắng sau cú vấp ở Sociedad cuối tuần trước khi đè bẹp Real Oviedo 3-0 trên sân nhà.

Vòng 25 La Liga Osasuna Real Madrid Osasuna 2-1 Real Madrid
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo