Real Madrid gục ngã phút bù giờ tại La Liga

Chuyến hành quân của Real Madrid đến sân El Sadar trong khuôn khổ vòng 25 La Liga khép lại bằng kết quả thảm họa, khác hẳn so với khi họ đối mặt với Benfica ở vòng play-off Champions League hồi giữa tuần.



Hai đội nhập cuộc thận trọng, với Real Madrid kiểm soát tới 72% thời lượng bóng trong những phút đầu trận. Tuy nhiên, thế trận bắt đầu nóng lên kể từ phút 15 sau những pha va chạm quyết liệt.

Kylian Mbappe trở lại, thi đấu xông xáo trước Osasuna

Osasuna có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Ante Budimir tung cú cứa lòng hiểm hóc, chỉ thiếu chút chính xác để đánh bại thủ môn Thibaut Courtois. Thủ môn người Bỉ của Real Madrid sau đó phải trổ tài cứu thua bằng một tay ở tình huống lộn xộn trong vòng cấm, trước khi Budimir tiếp tục đưa bóng dội cột từ pha đánh đầu cận thành.

Sức ép của đội chủ nhà cuối cùng cũng được cụ thể hóa. Sau khi Courtois bị xác định phạm lỗi với Budimir trong vòng cấm, tiền đạo Croatia bình tĩnh thực hiện quả phạt đền, mở tỉ số cho Osasuna ở phút 38.

Ante Budimir sút phạt thành công từ chấm 11 m, mở tỉ số cho đội chủ nhà

Bị dẫn bàn, Real Madrid quyết định tăng tốc trong hiệp hai. Arda Güler có cú sút xa đầy uy lực buộc thủ môn chủ nhà Sergio Herrera phải trổ tài. Sự xuất hiện của Trent Alexander-Arnold từ ghế dự bị giúp lối chơi đội khách trở nên mạch lạc hơn. Dù Kylian Mbappé đưa được bóng vào lưới Osasuna nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị.

Vinicius Junior quân bình tỉ số 1-1

Phút 73, pha bứt tốc bên cánh phải của Federico Valverde mở ra cơ hội để Vinícius đệm bóng cận thành quân bình 1-1. Đội khách tiếp tục dồn ép và suýt vượt lên nhưng hàng thủ Osasuna chống đỡ kiên cường.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút bù giờ. Raul García tỏa sáng với pha xử lý cá nhân xuất sắc trước khi dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ sân El Sadar.

Raul Garcia ghi bàn quyết định, đánh bại Real Madrid

Thất bại này không chỉ khiến Real Madrid đứt mạch 24 trận bất bại trước Osasuna tại La Liga mà còn thắp lại cuộc đua vô địch. Barcelona – kém 2 điểm - có cơ hội vượt lên chiếm ngôi đầu nếu giành kết quả thuận lợi trước Levante ở vòng đấu này.