Rét đậm, rét hại quay trở lại miền Bắc, nguy cơ băng giá xuất hiện

Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến ở khoảng 18-21 độ C, riêng một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ đã giảm 3-4 độ C.
Ngày và đêm 21-1, không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.
Không khí lạnh gây rét đậm, rét hại ở miền Bắc
Trên đất liền gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.
Ngày và đêm 21-1, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rải rác; từ ngày 21 đến 22-1 khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.
Ở khu vực Bắc Bộ từ ngày 21-1 đến khoảng ngày 23-1 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C và đề phòng hiện tượng băng giá; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ C.
Khu vực Hà Nội, ngày và đêm 21-1 có mưa, từ ngày 21-1 đến khoảng ngày 23-1 trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 11-14 độ C.
Các chuyên gia cảnh báo trời rét đậm, rét hại, băng giá làm giảm sức đề kháng, gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm. Trong sản xuất nông nghiệp, rét đậm, rét hại, băng giá có thể gây cháy lá, làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.
Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.
