Rõ lý do người tài trợ dựng "ngôi nhà rường" và cổng chào "lạ" ở lăng vua Thiệu Trị

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Rõ lý do người tài trợ dựng "ngôi nhà rường" và cổng chào "lạ" ở lăng vua Thiệu Trị

Q.Nhật

(NLĐO) - Xuất phát từ tâm nguyện của nhà hảo tâm, đối chiếu tư liệu lịch sử nên đã cho phép dựng "ngôi nhà rường" ở khu vực thuộc di tích lăng vua Thiệu Trị.

Ngày 5-1, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế (gọi tắt là trung tâm) đã có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế báo cáo các nội dung liên quan đến xây dựng công trình nhà rường tại khu lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ, thuộc di tích lăng vua Thiệu Trị, phường Thuỷ Xuân, TP Huế.

Vì sao được dựng "ngôi nhà rường"?

Trung tâm này cho biết dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là UBND TP Huế) phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 16-12-2020. Đến ngày 8-6-2024, dự án được nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng. 

- Ảnh 1.

"Ngôi nhà rường" được dựng lên ở khu lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ, thuộc di tích lăng vua Thiệu Trị.

Kinh phí thực hiện dự án được huy động từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH sản xuất xây dựng giao thông Tài Lộc và gia đình họ Phạm (đại diện là bà Phạm Đăng Túy Hoa) thông qua Quỹ Bảo tồn di sản Huế, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Sau khi dự án hoàn thành, gia đình tiếp tục hiến cúng 50 cây tùng cổ thụ để trồng bổ sung cảnh quan xung quanh khu lăng mộ để khang trang hơn. Tuy nhiên, điều kiện phục vụ việc thờ cúng, lễ bái ngoài trời vẫn sơ sài, chịu ảnh hưởng của mưa nắng, chưa tương xứng với khu lăng mộ của một nhân vật lịch sử, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt tâm linh và tổ chức các nghi lễ truyền thống.

- Ảnh 2.

Đơn vị quản lý di tích giải thích rằng việc dựng cổng vào lăng vua Thiệu Trị để chỉ dẫn cho du khách.

Nhiều ý kiến bày tỏ nguyện vọng sớm có một không gian lễ bái trang nghiêm ấm cúng, không chịu nhiều tác động của thời tiết, đồng bộ với cảnh quan khu vực lăng và mong muốn đóng góp cho việc làm ý nghĩa này.

"Qua nghiên cứu hiện trạng nền móng, hệ chân đá táng còn nguyên vẹn, đồng thời tham khảo tư liệu lịch sử (Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ tục biên hậu thứ) và đối chiếu với không gian nghi lễ tại một số khu lăng mộ tương đồng; chúng tôi nhận thấy việc làm đó xuất phát từ tâm nguyện hợp với đạo lý dân tộc và không sử dụng vốn ngân sách, phù hợp với chủ trương huy động đa dạng các nguồn lực chung tay bảo tồn và phát huy giá trị di sản" – văn bản trả lời do ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc trung tâm ký, ghi rõ.

"Ngôi nhà rường" huỳnh ốc được dựng tại khu lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ, thuộc di tích lăng vua Thiệu Trị.

Trên cơ sở đó, phương án phục dựng theo hình thức nhà hoàng ốc truyền thống của một không gian nghi lễ trong khu vực lăng mộ xưa, bảo đảm sự phù hợp với cảnh quan và tổng thể di tích; là công trình gỗ lắp ghép, không phải công trình xây dựng kiên cố; kết cấu linh hoạt, đặt trên hệ đá tảng kê chân còn nguyên vẹn, không đào xới nền móng, không tác động đến các yếu tố gốc của di tích, có khả năng tháo dỡ, di chuyển khi có yêu cầu.

Trong quá trình triển khai, do quá tâm huyết và mong muốn sớm đáp ứng nhu cầu có không gian chiêm bái, thực hành nghi lễ trang nghiêm đối với Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ (một biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam với đầy đủ tam tòng - tứ đức), trung tâm đã thống nhất với nhà tài trợ thực hiện việc lắp dựng nhà hoàng ốc truyền thống nêu trên.

Về lý do cổng gỗ vào lăng Thiệu Trị được "sáng tác mới", trung tâm lý giải rằng công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ I, theo hình thức nghi môn truyền thống và treo biển để nhận biết và tạo vẻ trang nghiêm cho khu vực lối vào lăng. Công trình này được nhà hảo tâm tài trợ kinh phí  do  thực trạng khu vực lối vào không có chỉ dẫn, không có trụ cổng, nhiều người dân và du khách đi qua nhưng không biết là lăng vua Thiệu Trị.

"Chúng tôi cũng tự nhận thấy thiếu sót và xin nghiêm túc rút kinh nghiệm, cam kết tăng cường công tác quản lý hiện trạng khu di tích... Trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, trung tâm sẽ phối hợp thực hiện việc điều chỉnh theo đúng quy định" - văn bản nêu rõ.

Tin liên quan

Yêu cầu làm rõ "ngôi nhà rường" dựng trái phép trong lăng vua Thiệu Trị

Yêu cầu làm rõ "ngôi nhà rường" dựng trái phép trong lăng vua Thiệu Trị

(NLĐO) - Dù không nằm trong hồ sơ được phê duyệt trùng tu nhưng ngôi nhà rường vẫn được dựng lên ở trong lăng vua Thiệu Trị - một di tích quốc gia hạng đặc biệt

Lăng mộ vua Thiệu Trị lại lộ thêm một công trình “lạ”

(NLĐO) - Ngoài ngôi nhà rường xây dựng trái phép thì tại di tích lăng mộ vua Thiệu Trị lại có thêm một công trình không hề có trong hồ sơ.

Hai người nước ngoài đào trộm lăng mộ vua Lê Túc Tông bị khởi tố

(NLĐO)- Hai công dân quốc tịch Trung Quốc có hành vi đào trộm lăng mộ vua Lê Túc Tông ở Thanh Hóa đã bị khởi tố, bắt tạm giam

lăng mộ di tích nhà Nguyễn vua thiệu trị lăng mộ vua
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo