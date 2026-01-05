Lăng mộ vua Thiệu Trị lại lộ thêm một công trình “lạ”

Sáng 5-1, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho biết vừa yêu cầu Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế nói rõ thêm về một công trình "lạ" xây dựng tại khu lăng mộ vua Thiệu Trị, phường Thủy Xuân, TP Huế.

Công trình "sáng tác mới" ở lăng mộ vua Thiệu Trị.

Đó là cổng chào dẫn vào khu di tích lăng mộ vị vua này. Công trình được "sáng tác mới" theo kiểu "tam quan" - 3 lối vào, gồm lối chính ở giữa và 2 lối phụ 2 bên. Cổng chào này gồm 4 trụ gỗ, dựng trên nền bê tông; bên trên cấu kiện bằng gỗ có chạm khắc và ghi chữ màu vàng "Lăng vua Thiệu Trị".

Ngôi nhà rường xây dựng kiên cố nhưng trái phép ở lăng mộ vị vua này.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế, cổng chào này được "sáng tác mới" vì lăng mộ vua Thiệu Trị vốn không có hạng mục này.

Dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dụ (quý phi của vua Thiệu Trị) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định vào ngày 25-6-2021 và được UBND TP Huế phê duyệt vào ngày 19-4-2023. Trong các văn bản này cũng không có cổng chào "Lăng vua Thiệu Trị".

Căn nhà rường xây dựng tại khu vực lăng mộ của Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dụ thuộc di tích lăng vua Thiệu Trị.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, vào ngày 29-12-2025, Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế có văn bản yêu cầu Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế báo cáo về việc xây dựng công trình ngôi nhà rường trái phép tại khu vực lăng mộ của Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dụ thuộc di tích lăng vua Thiệu Trị.

Công trình này xây dựng cố định trên nền móng chân táng (thuộc công trình huỳnh ốc) đặt phía trước bửu thành và chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đến sáng 5-1, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế khẳng định vẫn chưa nhận được văn bản phản hồi từ Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế liên quan đến yêu cầu báo cáo việc xây dựng công trình nhà rường trái phép nói trên.

Vì vậy, đơn vị này đã "nhắc lại" Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế phải có báo cáo về hai công trình nêu trên vào hôm nay (5-1) để có cơ sở báo cáo gửi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng như UBND TP Huế.

Lăng vua Thiệu Trị thuộc Quần thể di tích cố đô Huế, được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới vào năm 1993 và là di tích Quốc gia đặc biệt.