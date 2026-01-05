HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lăng mộ vua Thiệu Trị lại lộ thêm một công trình “lạ”

Q.Nhật

(NLĐO) - Ngoài ngôi nhà rường xây dựng trái phép thì tại di tích lăng mộ vua Thiệu Trị lại có thêm một công trình không hề có trong hồ sơ.

Sáng 5-1, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho biết vừa yêu cầu Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế nói rõ thêm về một công trình "lạ" xây dựng tại khu lăng mộ vua Thiệu Trị, phường Thủy Xuân, TP Huế.

Lăng mộ vua Thiệu Trị lại “lòi” thêm một công trình “sáng tác mới” - Ảnh 1.

Công trình "sáng tác mới" ở lăng mộ vua Thiệu Trị.

Đó là cổng chào dẫn vào khu di tích lăng mộ vị vua này. Công trình được "sáng tác mới" theo kiểu "tam quan" - 3 lối vào, gồm lối chính ở giữa và 2 lối phụ 2 bên. Cổng chào này gồm 4 trụ gỗ, dựng trên nền bê tông; bên trên cấu kiện bằng gỗ có chạm khắc và ghi chữ màu vàng "Lăng vua Thiệu Trị".

Lăng mộ vua Thiệu Trị lại “lòi” thêm một công trình “sáng tác mới” - Ảnh 2.

Ngôi nhà rường xây dựng kiên cố nhưng trái phép ở lăng mộ vị vua này.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế, cổng chào này được "sáng tác mới" vì lăng mộ vua Thiệu Trị vốn không có hạng mục này. 

Dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dụ (quý phi của vua Thiệu Trị) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định vào ngày 25-6-2021 và được UBND TP Huế phê duyệt vào ngày 19-4-2023. Trong các văn bản này cũng không có cổng chào "Lăng vua Thiệu Trị".

Căn nhà rường xây dựng tại khu vực lăng mộ của Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dụ thuộc di tích lăng vua Thiệu Trị.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, vào ngày 29-12-2025, Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế có văn bản yêu cầu Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế báo cáo về việc xây dựng công trình ngôi nhà rường trái phép tại khu vực lăng mộ của Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dụ thuộc di tích lăng vua Thiệu Trị.

Công trình này xây dựng cố định trên nền móng chân táng (thuộc công trình huỳnh ốc) đặt phía trước bửu thành và chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đến sáng 5-1, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế khẳng định vẫn chưa nhận được văn bản phản hồi từ Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế liên quan đến yêu cầu báo cáo việc xây dựng công trình nhà rường trái phép nói trên.

Vì vậy, đơn vị này đã "nhắc lại" Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế phải có báo cáo về hai công trình nêu trên vào hôm nay (5-1) để có cơ sở báo cáo gửi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng như UBND TP Huế.

Lăng vua Thiệu Trị thuộc Quần thể di tích cố đô Huế, được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới vào năm 1993 và là di tích Quốc gia đặc biệt.

Tin liên quan

Yêu cầu làm rõ "ngôi nhà rường" dựng trái phép trong lăng vua Thiệu Trị

Yêu cầu làm rõ "ngôi nhà rường" dựng trái phép trong lăng vua Thiệu Trị

(NLĐO) - Dù không nằm trong hồ sơ được phê duyệt trùng tu nhưng ngôi nhà rường vẫn được dựng lên ở trong lăng vua Thiệu Trị - một di tích quốc gia hạng đặc biệt

Tìm cách tăng giá trị nhà rường Huế

Cần có một chính sách xây dựng thương hiệu nhà rường xứ Huế để quảng bá, phát huy giá trị, trở thành sản phẩm du lịch

Trùng tu nhà rường Huế

Sự hỗ trợ kinh phí trùng tu kịp thời đã cứu vãn một số ngôi nhà rường hư hỏng nặng và làng cổ Phước Tích như được hồi sinh

lăng mộ di tích lăng mộ vua Ngai vua triều Nguyễn lăng tẩm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo