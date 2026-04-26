HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Robot NASA lạc vào "hồ nước sự sống" ngoài hành tinh

Anh Thư

(NLĐO) - Dữ liệu từ thiết bị ChemCam trên robot Curiosity của NASA đã dẫn thêm bằng chứng về một thế giới sự sống cổ đại tiềm năng.

Theo Sci-News, thiết bị ChemCam đã giúp robot săn sự sống nổi tiếng Curiosity của NASA phân tích thành phần các lớp đá gợn sóng bên trong miệng hố va chạm khổng lồ Gale Crater ở Sao Hỏa.

Thông qua kỹ thuật quang phổ phân tích bằng tia laser, ChemCam đã tiết lộ các khoáng chất có hàm lượng sắt, mangan và kẽm cao trong các lớp đá gợn sóng này.

Điều đó chứng minh nơi mà Curiosity đang đứng vào thời điểm đó rất có thể là một hồ nước nông vào thời cổ đại.

Robot NASA lạc vào "hồ nước sự sống" ngoài hành tinh - Ảnh 1.

Khu vực được cho là từng tồn tại "hồ nước sự sống" trong bức ảnh mà Curiosity gửi về Trái Đất - Ảnh: NASA

Theo các nhà khoa học Mỹ, việc phát hiện các kim loại có khả năng phản ứng oxy hóa khử như sắt và mangan có thể cho thấy rằng sự sống đã từng phát triển mạnh trong hồ này.

"Đây là bằng chứng rõ ràng nhất mà chúng ta có được về sự hiện diện của một hồ nước trong Gale Crater” - tiến sĩ Patrick Gasda từ Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos (Mỹ), thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết.

Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là hồ nước này tồn tại ở vị trí cao trên núi Sharp bên trong Gale Crater, nơi robot Curiosity từng khám phá ra các tảng đá hình thành trong thời kỳ khí hậu Sao Hỏa khô hạn.

“Sao Hỏa cổ đại từng có lượng mưa nhiều hơn, các hồ trong miệng hố va chạm rất phổ biến vào thời đó. Có vẻ như khi Sao Hỏa trở nên khô hơn và lạnh hơn, các hồ hình thành ít hơn nên cũng tồn tại rất ngắn” - tiến sĩ Gasda giải thích.

Việc phát hiện các mỏ sắt, mangan và kẽm có thể đặt nền tảng cho các nghiên cứu trong tương lai trên hành tinh đỏ, giúp các nhà khoa học quyết định hành trình tiếp theo cho chú robot săn sự sống đầy may mắn này.

Nghiên cứu về "hồ nước sự sống" vừa được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Geophysical Research: Planets.

ngoài hành tinh Sao Hỏa sự sống Curiosity robot NASA
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo