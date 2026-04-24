Khoa học

Săn tìm sự sống ngoài hành tinh: NASA công bố đột phá lớn

Anh Thư

(NLĐO) - Khoan 3 lỗ vào đá sa thạch, robot Curiosity của NASA đã xác định được 20 hợp chất có thể liên quan đến sự sống.

Theo Sci-News, chiến binh săn sự sống Curiosity của NASA đã phát hiện hơn 20 hợp chất chứa carbon khi thu thập mẫu vật từ đá sa thạch chứa đất sét ở khu vực Gale Crater của Sao Hỏa, bao gồm 7 hợp chất chưa từng được tìm thấy trước đây.

Đây là "kho báu" phân tử hữu cơ phong phú nhất mà NASA từng phát hiện trên Sao Hỏa và có thể là lời gợi ý về sự sống cổ đại.

Săn tìm sự sống ngoài hành tinh: NASA công bố đột phá lớn - Ảnh 1.

Ảnh robot Curiosity chụp 3 lỗ khoan trên phiến sa thạch Mary Anning 3, mẫu vật chứa đựng lời gợi ý về sự sống cổ xưa - Ảnh: NASA

Được đặt biệt danh là Mary Anning 3 theo tên một nhà sưu tập hóa thạch và nhà cổ sinh vật học người Anh, mẫu đá chứa các hợp chất hữu cơ này được Curiosity thu thập tại khu vực núi Sharp, nơi từng được bao phủ bởi các hồ và suối cách đây 3,5 tỉ năm.

Nhiều nhà khoa học tin rằng nơi đây từng là một "ốc đảo sự sống", với nước lỏng nhiều lần dâng lên và khô cạn trong quá khứ, khi Sao Hỏa còn chưa mất đi phần lớn bầu khí quyển và nước.

Quá trình này khiến khu vực này giàu khoáng chất sét, tạo điều kiện để các hợp chất hữu cơ cổ đại được bảo tồn.

Trong số các phân tử mới được xác định có một dị vòng nitơ, tức một vòng các nguyên tử carbon liên kết với nhau nhưng có lẫn cả nguyên tử nitơ. Loại cấu trúc phân tử này được coi là tiền thân của RNA và DNA.

Tiến sĩ Amy Williams từ Đại học Florida (Mỹ), đồng tác giả, cho biết loại cấu trúc này chưa từng được tìm thấy trên bề mặt Sao Hỏa hay các thiên thạch Sao Hỏa trước đây.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn phát hiện benzothiophene, một phân tử chứa carbon và lưu huỳnh được tìm thấy trong nhiều thiên thạch, là loại thiên thạch mà giới khoa học cho rằng đã gieo mầm sự sống trong hệ Mặt Trời sơ khai.

Tiến sĩ Ashwin Vasavada, đồng tác giả từ Phòng thí nghiệm Sức đẩy phản lực (JPL) của NASA, nhấn mạnh: “Bộ sưu tập các phân tử hữu cơ này một lần nữa làm tăng thêm triển vọng rằng Sao Hỏa từng là nơi tồn tại của sự sống trong quá khứ xa xưa”.

Nghiên cứu về "kho báu" hữu cơ mới này vừa được đăng tải trên tạp chí khoa học Nature Communications.

Tin liên quan

Sinh vật lạ lộ diện sau 210 triệu năm vùi ở Trang Trại Ma

Sinh vật lạ lộ diện sau 210 triệu năm vùi ở Trang Trại Ma

(NLĐO) - Một loài sinh vật hoàn toàn mới đã được các nhà khoa học Mỹ ghi danh: "Cá sấu bình minh than khóc" Eosphorosuchus lacrimosa.

"Vảy rồng" xuất hiện trong bức ảnh NASA chụp hành tinh khác

(NLĐO) - Robot săn sự sống ngoài hành tinh Curiosity của NASA đã chụp được thứ giống như phần lưng lộ ra của một con bò sát nằm trong bùn.

Hành tinh khác có thể sống được: Hé lộ từ "vành đai bồn tắm"

(NLĐO) - Tàu vũ trụ NASA có thể đã tìm ra bờ biển cổ đại ở hành tinh được tin tưởng là từng có sự sống.

