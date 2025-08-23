Roger Federer gia nhập "CLB VĐV tỉ phú"

Theo Forbes, Federer có phần lớn tài sản đến từ quảng cáo, đầu tư và đặc biệt là cổ phần tại thương hiệu giày, trang phục thể thao On, hiện có giá trị thị trường gần 15 tỉ USD.



Trong sự nghiệp kéo dài 24 năm của tay người Thụy Sĩ, Federer đã giành 20 Grand Slam, 103 danh hiệu ATP để có được gần 131 triệu USD tiền thưởng. Tuy nhiên, khoản thu nhập khổng lồ đến từ bên ngoài sân đấu của anh lên tới khoảng 1 tỉ USD. Điều này giúp anh lên hàng "tỉ phú" thể thao.

Với phong cách lịch lãm, sang trọng, Federer đã trở thành gương mặt vàng trong mắt các thương hiệu toàn cầu như Rolex, Mercedes-Benz, Lindt, Credit Suisse. Năm 2018, anh gây chú ý khi chia tay Nike để ký hợp đồng 10 năm trị giá 300 triệu USD với Uniqlo.

Federer gia nhập CLB VĐV tỉ phú của làng thể thao thế giới (Ảnh: Forbes)

Tuy vậy, thương vụ thành công nhất của Federer là trở thành cổ đông và đại diện thương hiệu On. Ước tính giá trị cổ phần của anh vượt 375 triệu USD, giúp "tàu tốc hành" vững vàng trong danh sách tỉ phú của làng thể thao thế giới.

Ngoài ra, Federer còn đồng sáng lập Công ty quản lý Team8 và Giải Laver Cup, mang lại lợi nhuận ổn định cho chính anh. Cựu tay vợt người Thụy Sĩ cũng đầu tư vào một startup thực phẩm thực vật, hiện được định giá 1,5 tỉ USD.

Ở tuổi 44, đã giải nghệ từ 2022, Federer vẫn giữ sức hút lớn với hơn 43 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Anh gia nhập CLB VĐV tỉ phú với số thành viên hiếm hoi gồm LeBron James, Tiger Woods, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Phil Mickelson và Floyd Mayweather là những VĐV từng có tổng tài sản vượt mốc 1 tỉ USD.