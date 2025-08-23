HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Lê Tiến Anh vô địch vòng loại Roland Garros Junior Series

Quốc An

(NLĐO) - Khép lại vòng loại Roland Garros Junior Series khu vực, tay vợt trẻ Việt Nam, Lê Tiến Anh vượt qua các hạt giống hàng đầu để giành chức vô địch.

Tại vòng loại Roland Garros Junior Series by Renault 2025 khu vực Đông, Đông Nam và Nam Á, trận chung kết diễn ra căng thẳng kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ đã khép lại với chiến thắng thuộc về Lê Tiến Anh trước tay vợt Ấn Độ Yashwin Dahiya với tỉ số 2-0 (7-6, 7-5).

Trong set 1, thế trận diễn ra giằng co và chỉ được định đoạt ở loạt tie-break. Sang set 2, Dahiya khai thác được điểm yếu ở cú trái tay của Tiến Anh, tạo áp lực lớn lên các game giao bóng để vươn lên dẫn 2-1, 4-3.

Tuy nhiên, ở những game quyết định, Dahiya xuống sức và Tiến Anh tận dụng tốt cơ hội để hạ gục hạt giống số 1 của giải.

Lê Tiến Anh vô địch vòng loại Roland Garros Junior Series- Ảnh 1.

Trước đó, tay vợt trẻ của Quân đội toàn thắng cả 3 trận ở bảng F, được đặc cách vào thẳng bán kết ở giai đoạn xếp hạng, và dễ dàng vượt qua Ian Liu (Đài Bắc Trung Hoa) 2-0 để giành quyền vào chung kết.

Với chức vô địch vòng loại châu Á, Tiến Anh mang về chiếc cúp với 2.000 USD tiền thưởng đầy ý nghĩa cho một tay vợt trẻ. Đặc biệt, cả Tiến Anh và Dahiya đều giành vé sang Nhật Bản vào tháng 10 để tranh suất đặc cách dự Roland Garros trẻ 2026 tại Paris, Pháp.

Tay vợt sinh năm 2011 này vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt ở những pha đôi công trái tay nhưng Tiến Anh sẽ có 2 tháng rèn luyện và tham gia thêm các giải đấu để chuẩn bị tốt nhất. Dẫu vậy, chức vô địch lần này là bước ngoặt quan trọng, mở ra nhiều hy vọng cho tay vợt trẻ Việt Nam.

Tiến Anh Roland Garros
