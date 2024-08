Rối ren bóng đá Hạng nhất

Tiếp sau đội Định Hướng Phú Nhuận, CLB Long An cũng xin trả đội bóng lại cho ngành thể thao tỉnh Long An vì thiếu kinh phí hoạt động. Trước đó, CLB Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đệ đơn lên UBND tỉnh xin không tham gia mùa giải 2024-2025 vì lý do tương tự.



Giải Hạng nhất 2024-2025 giờ đây đang nơm nớp lo lắng khi ngày khởi tranh không còn xa nhưng số đội tham gia giải để tranh vé dự V-League có thể chỉ còn dưới 10 đội. Thậm chí, Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vừa ra Công văn số 219/VPF-TCTĐ gửi đến các đội bóng về việc tạm hoãn bốc thăm xếp lịch thi đấu giải Hạng nhất quốc gia và Cúp Quốc gia thuộc mùa giải 2024-2025.

Theo tìm hiểu, CLB Đồng Nai hiện vẫn chưa đăng ký tham gia giải Hạng nhất và nhiều khả năng CLB Đồng Nai sẽ không tham gia mùa này. CLB vừa rớt hạng V-League là Khánh Hòa đã đăng ký tham gia, nhưng hiện vẫn chưa có động thái chuẩn bị gì cho mùa giải mới.

Ở các nền bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu thế giới, hạng đấu dưới luôn có số đội nhiều hơn để cạnh tranh tấm vé tới hạng đấu cao nhất của mỗi quốc gia. 23 năm lên chuyên nghiệp, bóng đá Việt Nam vẫn duy trì "hình tháp ngược", chân đế rất mỏng, đỉnh cao đông đảo. Bóng đá Việt Nam những năm gần đây các đội bóng lần lượt rơi rụng sau mỗi mùa giải khiến giải Hạng nhất luôn ít đội hơn so với V-League.

CLB Đồng Nai không đăng ký dự giải Hạng nhất 2024- 2025. Ảnh: VPF

Thực tế còn đáng kinh ngạc hơn, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong vài năm gần đây đã chứng kiến đến 6 đội có suất Hạng nhất phải bỏ giải vì không có kinh phí hoạt động hoặc không hội đủ các tiêu chí theo quy định, lần lượt là CLB Tây Ninh, Gia Định (2021), An Giang (2022), Cần Thơ, Sài Gòn FC (2023) và Bình Thuận (2024).

Trong số này, Sài Gòn FC khi không thể trụ hạng tại V-League, suất hạng Nhất của Sài Gòn FC được chuyển giao cho Lâm Đồng nhưng bất thành vì trục trặc ngoài ý muốn. An Giang thì thông báo nguồn kinh phí khó khăn và tập trung cho bóng đá trẻ.

Nhìn rộng hơn, trong 10 năm qua, giải Hạng nhất có đến 12 đội không dự giải, gồm: PVF, Đồng Nam, Phú Yên (2017), Hùng Vương An Giang (2015), Xuân Thành Sài Gòn, Bình Định (2014) và 6 đội đã nhắc đến.

Duy nhất PVF khi vô địch giải Hạng nhì 2016 đã lấy lý do không được định hướng tham gia các giải đấu chuyên nghiệp, chỉ tập trung công tác đào tạo trẻ nên không tham gia giải Hạng nhất. Ở mùa giải 2016, Ca Mau từng nộp đơn xin rút lui vì vấn đề "kinh phí" nhưng chỉ sau vài tuần, đội bóng này đã xin lại suất đấu khi có được nguồn tài trợ kịp thời.