Văn hóa - Văn nghệ

Rộn ràng đêm nghệ thuật mừng Lễ hội Nguyên Tiêu 2026

Tin - ảnh - clip - Kim Ngân

(NLĐO) - Đêm hội Nguyên Tiêu Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra tại phường An Đông thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Tối 3-3 (Rằm tháng Giêng ), tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP HCM tổ chức Đêm hội Nguyên Tiêu - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề "Ngày Tết Nguyên Tiêu", thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM chỉ đạo nội dung, phối hợp cùng Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen thực hiện. Tham dự chương trình có ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM; ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM; bà Trần Thị Diệu Thúy - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

Rộn ràng đêm nghệ thuật mừng Lễ hội Nguyên Tiêu 2026 - Ảnh 1.
Rộn ràng đêm nghệ thuật mừng Lễ hội Nguyên Tiêu 2026 - Ảnh 2.
Rộn ràng đêm nghệ thuật mừng Lễ hội Nguyên Tiêu 2026 - Ảnh 3.

Các nghệ sĩ Cẩm Ly, Quốc Đại, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Linh... trình diễn trong sự cổ vũ của hàng trăm khán giả 

Đêm Nguyên Tiêu là dấu mốc văn hóa quan trọng trong đời sống tinh thần các cộng đồng Á Đông, khép lại Tết Nguyên đán và mở đầu nhịp sinh hoạt năm mới, đồng thời là dịp để người dân hướng về tín ngưỡng truyền thống, cầu mong bình an, may mắn. 

Tại đô thị phương Nam, nơi cộng đồng Việt - Hoa cùng sinh sống qua nhiều thế hệ, Lễ hội Nguyên Tiêu trở thành nét sinh hoạt văn hóa chung, thể hiện sự giao thoa, tiếp biến lâu dài và góp phần tạo nên bản sắc riêng của TP HCM.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Minh Phượng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Đông, cho biết Lễ hội Nguyên Tiêu Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 1-3 đến 6-3 (nhằm 13 đến 18 tháng Giêng) với nhiều hoạt động phong phú như Đêm thơ Việt Nam chủ đề "Hồn thơ Việt", biểu diễn ca kịch tuồng cổ, lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân tuần du, đấu thỉnh đèn lồng tại các hội quán, diễu hành và biểu diễn lân sư rồng…

VIDEO: Đêm hội Nguyên Tiêu - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề "Ngày Tết Nguyên Tiêu"

"Đêm nay, tại các đường phố trên địa bàn phường An Đông và phường Chợ Lớn, không khí lễ hội Nguyên tiêu rộn ràng và lung linh sắc màu, với phần diễu hành nghệ thuật đường phố, diễu hành xe hoa đăng với sự tham gia của gần 1.500 diễn viên, các đoàn lân sư rồng, các đoàn nghệ thuật cổ nhạc, tạo nên một không khí lễ hội Nguyên tiêu xuân Bính Ngọ 2026 đặc trưng và ý nghĩa, mở đầu cho một năm thuận lợi và thành công", bà Minh Phượng nhấn mạnh. 

Mở đầu đêm hội là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu gồm hai phần. Phần I với chủ đề "Dòng chảy ký ức - Cội nguồn - Tâm tình mùa xuân" đưa khán giả trở về không gian trữ tình qua các tiết mục "Hồng Trần", "Người đến từ Triều Châu", "Lời cuối tình yêu", "Tết quê hương"… Sự kết hợp giữa nhạc Hoa, lời Việt cùng phần múa minh họa uyển chuyển khắc họa chiều sâu giao thoa văn hóa Việt - Hoa trong đời sống đô thị phương Nam.

Rộn ràng đêm nghệ thuật mừng Lễ hội Nguyên Tiêu 2026 - Ảnh 4.

Màn trình diễn Kim Long Xuất Hải - con rồng dài nhất Việt Nam, với chiều dài ấn tượng lên tới 68m, được xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam

Phần II mang chủ đề "Khí xuân lễ hội - Niềm tin khởi đầu mới" tạo bầu không khí rộn ràng với các tiết mục "Vui cùng Tết đi", "Thần Tài đến" và khép lại bằng "Hồn Trống", gửi gắm ước vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng.

Điểm nhấn của đêm hội là phần diễu hành nghệ thuật, 5 xe hoa và nhiều đoàn lân - sư - rồng tham gia. Với chủ đề "Tứ linh khai hội - Phúc lộc an khang", đoàn diễu hành quy tụ hình tượng Long - Lân - Quy - Phụng cùng các tiết mục anh vũ ca Triều Châu, trình diễn áo dài, xiếc, wushu, dưỡng sinh… tạo nên không gian lễ hội rực rỡ sắc màu trên các tuyến đường khu vực Chợ Lớn.

Lễ hội Nguyên Tiêu là di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của cộng đồng người Hoa khu vực Chợ Lớn, có lịch sử hình thành từ thế kỷ XVII.

Năm 2020, "Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên Tiêu của người Hoa quận 5 cũ, TP HCM" được Bộ VH-TT&DL ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trước đó, từ năm 2000, lễ hội đã được đưa vào danh mục hoạt động văn hóa thường niên của TP HCM và hiện là một trong 19 sự kiện văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu của thành phố.

