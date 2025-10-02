HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Rộn ràng sắc màu Durga Puja giữa lòng TP HCM

(NLĐO) - Durga Puja bao gồm nhiều ngày lễ mang ý nghĩa riêng, cao trào là lễ Maha Navami - ngày Nữ Thần Durga tiêu diệt quỷ trâu Mahishasura

Ngày 1-10, đông đảo người Ấn Độ tại TP HCM đã cùng mừng lễ Maha Navami tại đền Sri Thendayuthapani (66 Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé).

Cộng đồng người Ấn Độ tại TP HCM rộn ràng đón lễ Durga Puja - Ảnh 1.

Người dân chờ đến lượt thực hiện nghi thức chấm lên trán là Bindi (Tilak) để cầu may mắn, sức mạnh tinh thần.

Năm nay, tuần lễ Durga Puja ở TP HCM diễn ra từ ngày 27-9 đến 2-10. Đây là nghi lễ trọng tâm trong truyền thống Navratri (Navaratri) - lễ hội 9 đêm tôn vinh nữ thần Durga.

Lễ thường rơi vào tháng Ashwin theo lịch Hindu (khoảng tháng 9 - 10 dương lịch) và đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào tháng 12-2021.

Cộng đồng người Ấn Độ tại TP HCM rộn ràng đón lễ Durga Puja - Ảnh 2.

Những bình đất sét được đổ đầy than đang cháy, mọi người cầm chúng trên tay và bắt đầu nhảy múa theo tiếng gõ dhaak

Trong truyền thống, Durga Puja trải qua nhiều ngày lễ mang ý nghĩa riêng: bắt đầu bằng Shashi (ngày Nữ Thần Durga xuất hiện), tiếp đến Saptami và Ashtami với các nghi thức cầu nguyện, dâng hoa, múa hát; cao trào ở Maha Navami – ngày Nữ thần Durga tiêu diệt quỷ trâu Mahishasura; và kết thúc bằng Vijaya Dashami (Dussehra), nghi thức tiễn đưa tượng thần – biểu trưng cho việc xua tan điều xấu, khởi đầu mới.

Cộng đồng người Ấn Độ tại TP HCM rộn ràng đón lễ Durga Puja

Ngày 1-10 năm nay, tức Maha Navami – ngày thứ 6 trong tuần lễ Durga Puja được xem là dấu mốc Nữ Thần Durga chiến thắng quỷ trâu Mahishasura.

TS. Phan Thanh Tú, Trưởng khoa Văn hóa học (Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG TP HCM) cho biết: “Trong tín ngưỡng Hindu, Mahishasura là con quỷ có khả năng biến hóa để đánh lừa con người. Ngày Maha Navami ghi dấu chiến thắng của Nữ thần Durga trước ác quỷ. Đây được xem là chiến thắng của chính nghĩa trước cái ác, nên người dân tổ chức lễ hội ăn mừng bằng điệu nhảy, tiếng ca và những nghi thức tôn vinh nữ thần – biểu trưng cho sự thánh thiện, lòng từ bi và nhân cách cao cả”.

Tại đền Sri Thendayuthapani, không khí lễ hội vừa trang nghiêm vừa rộn ràng: tiếng kèn shankha, tiếng trống, tiếng chuông ngân vang; nghi thức ban phước, dâng lễ được tiến hành long trọng, thu hút đông đảo tín đồ lẫn khách tham quan. Hàng trăm người tham dự, ở người lớn tuổi đến thanh niên, hòa mình trong những điệu múa truyền thống, tạo nên bức tranh sinh động sắc màu văn hóa Ấn Độ giữa lòng TP HCM.

Cộng đồng người Ấn Độ tại TP HCM rộn ràng đón lễ Durga Puja - Ảnh 3.

Anh Naveen (34 tuổi), người Ấn sinh sống và làm việc tại TP HCM 8 năm, chia sẻ: “Durga Puja là dịp cầu nguyện và giúp cộng đồng gặp gỡ, gắn kết”.

Cộng đồng người Ấn Độ tại TP HCM rộn ràng đón lễ Durga Puja - Ảnh 4.

Durga Puja tại TP HCM không chỉ giữ gìn giá trị tín ngưỡng của cộng đồng người Ấn, mà còn mở ra cơ hội giao lưu văn hóa, giúp người Việt và bạn bè quốc tế trải nghiệm nghi lễ, âm nhạc, ẩm thực truyền thống. Không khí lễ hội mang đến cho họ cảm giác gắn kết cộng đồng, cùng niềm tin thiêng liêng lan tỏa trong từng nghi thức và ánh mắt, nụ cười của ngày hội.

