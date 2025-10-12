Ronaldo sút hỏng phạt đền, Ruben Neves "giải cứu" Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha tiếp tục hành trình hoàn hảo tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu khi đánh bại Ireland 1-0 trên sân nhà. Bàn thắng muộn của Ruben Neves giúp "Selecao" kéo dài chuỗi trận toàn thắng lên con số sáu, trong khi hy vọng dự World Cup lần đầu kể từ năm 2002 của CH Ireland gần như tan biến.



Ronaldo liên tục bỏ qua các cơ hội trước khung thành CH Ireland

Với lợi thế sân nhà, đoàn quân của HLV Roberto Martinez sớm chiếm lĩnh thế trận. Phút 17, Cristiano Ronaldo dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng dội cột dọc, trước khi Bernardo Silva đá bồi ra ngoài khá đáng tiếc. CH Ireland chơi phòng ngự kỷ luật và phản công chớp nhoáng, trong đó Jayson Molumby thử vận may bằng cú sút xa nhưng bóng đi vọt xà ngang.

CH Ireland đáp trả khá mạnh mẽ

Phần lớn thời gian còn lại của hiệp một, khung thành thủ môn Caoimhín Kelleher liên tục bị đặt trong tình trạng báo động, song anh xuất sắc cản phá các pha dứt điểm nguy hiểm của Gonçalo Inacio và Bruno Fernandes, giúp đội khách giữ sạch lưới sau 45 phút đầu tiên - điều chưa từng có ở vòng loại này.

Ronaldo sút hỏng phạt đền ở trận đấu thứ 50 tại vòng loại World Cup

Sau giờ nghỉ, Bồ Đào Nha vẫn là đội nắm quyền kiểm soát. Ronaldo bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn chỉ trong vòng 10 phút đầu hiệp hai, trong khi cú sút hiểm hóc của Ruben Neves ở phút 59 cũng bị Kelleher đổ người cứu thua.

Phút 75, trọng tài cho Bồ Đào Nha hưởng phạt đền sau pha cản phá bằng ngực của Dara O'Shea bị xác định là để bóng chạm tay sau cú sút của Trincao.

Tuy nhiên, trên chấm 11 m, Ronaldo không thắng nổi Kelleher - người đã đổ người nghịch hướng nhưng vẫn có thể dùng chân phá bóng ra.

Đồng đội chia vui sau pha cản phá của Coimhin Kelleher

Siêu sao 40 tuổi Ronaldo lỡ cơ hội vượt qua kỷ lục ghi bàn ở vòng loại World Cup và cộng đồng mạng phải lên tiếng an ủi anh sau trận, rằng không cần phải "xin lỗi" hay "hối hận" gì. Ronaldo thực sự tiếc nuối vì không thể ghi bàn ở lần ra sân thứ 50 trong khuôn khổ vòng loại World Cup.

Ruben Neves "giải cứu" cơn ác mộng cho Ronaldo và Bồ Đào Nha

Trận đấu tưởng chừng khép lại với tỉ số hòa thì Bồ Đào Nha tung đòn quyết định ở phút bù giờ. Từ đường tạt bóng chính xác của Francisco Trincao, Ruben Neves bật cao đánh đầu tung lưới CH Ireland, ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia và mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội chủ nhà.

Ronaldo thẫn thờ ngay cả khi đội nhà đã giành chiến thắng

Thắng 1-0, Bồ Đào Nha củng cố ngôi đầu bảng F với sáu trận toàn thắng, còn Ireland tiếp tục sa sút với chỉ một điểm sau sáu lượt. Ruben Neves, người hùng phút cuối, được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.