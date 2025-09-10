HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Tuyển Pháp chật vật hạ Iceland, Bồ Đào Nha thắng kịch tính chủ nhà Hungary

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) – Tuyển Pháp giành chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Iceland trong khi Bồ Đào Nha vượt qua Hungary với tỉ số tương tự trong một cuộc rượt đuổi đầy cảm xúc.

Làm khách tại sân Parc des Princes, Iceland bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 21, khi thủ môn Mike Maignan phía tuyển Pháp chuyền bóng lỗi và Andri Lucas Gudjohnsen tận dụng cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, đội chủ nhà quân bình tỉ số ngay trước giờ nghỉ nhờ cú sút phạt lạnh lùng từ chấm 11 m của Kylian Mbappé, sau khi Marcus Thuram bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Tuyển Pháp chật vật hạ Iceland, Bồ Đào Nha thắng kịch tính chủ nhà Hungary - Ảnh 1.

Kylian Mbappe ghi bàn gỡ hòa từ chấm phạt đền

Sang hiệp 2, Mbappé tiếp tục tỏa sáng với đường chuyền tinh tế cho Bradley Barcola lập công ở phút 62. Pháp phải thi đấu với 10 người trong gần 20 phút cuối sau khi Tchouameni bị thẻ đỏ, nhưng vẫn bảo toàn chiến thắng. 

Iceland ngỡ đã có bàn gỡ hòa cuối trận nhưng VAR từ chối vì lỗi kéo áo. Chiến thắng giúp Pháp duy trì ngôi đầu bảng D với 6 điểm, hơn Iceland 3 điểm.

Tuyển Pháp chật vật hạ Iceland, Bồ Đào Nha thắng kịch tính chủ nhà Hungary - Ảnh 2.

Bradley Barcola đem về chiến thắng quý như vàng cho tuyển Pháp

Tại sân Puskas Arena ở Budapest, chủ nhà Hungary mở tỉ số ở phút 21 do công của Barnabás Varga với pha đánh đầu dũng mãnh từ pha phản công chớp nhoáng. Phải đến phút 36, Bồ Đào Nha mới có câu trả lời: Bernardo Silva tận dụng cú tạt để đệm bóng ghi bàn dứt khoát.

Tuyển Pháp chật vật hạ Iceland, Bồ Đào Nha thắng kịch tính chủ nhà Hungary - Ảnh 3.

Ronaldo cân bằng kỷ lục ghi bàn ở vòng loại World Cup

Đầu hiệp 2, Cristiano Ronaldo đưa Bồ Đào Nha vượt lên sau pha ghi bàn từ chấm phạt đền, qua đó cân bằng kỷ lục ghi bàn tại vòng loại World Cup với 39 bàn đang do Carlos Ruiz (Guatemala) nắm giữ.

Tuyển Pháp chật vật hạ Iceland, Bồ Đào Nha thắng kịch tính chủ nhà Hungary - Ảnh 4.

Bồ Đào Nha toàn thắng sau hai lượt mở màn

Tuy nhiên, Hungary không chịu lép vế: Varga một lần nữa gỡ hòa phút 83 sau pha phối hợp từ Loïc Négo. Chưa đầy hai phút sau, João Cancelo ấn định chiến thắng ở phút 85 bằng cú dứt điểm kỹ thuật từ sát mép vùng cấm. Với 6 điểm tuyệt đối từ hai trận đầu, Bồ Đào Nha dẫn đầu bảng F, hơn Armenia 3 điểm trong khi Hungary và Ireland mới có 1 điểm.

Na Uy thắng "hủy diệt" Moldova 11-1, Haaland và Aasgaard đi vào lịch sử

Na Uy thắng "hủy diệt" Moldova 11-1, Haaland và Aasgaard đi vào lịch sử

(NLĐO) – Kỳ tích xuất hiện tại sân Ullevaal ở Oslo khi Na Uy "vùi dập" Moldova với tỉ số khủng khiếp 11-1 trong khuôn khổ bảng I, vòng loại World Cup 2026.

Đại thắng "năm sao" Serbia, tuyển Anh tiến gần vé dự World Cup 2026

(NLĐO) – Thay cho nỗi sợ hãi phải thi đấu ở "chảo lửa" Rajko Mitic đầy hiểm họa, tuyển Anh phô diễn lối chơi tấn công áp đảo và thắng khó tin chủ nhà Serbia.

Dàn sao Isak - Gyokeres bất lực, Thụy Điển thua sốc Kosovo vòng loại World Cup

(NLĐO) – Đội bóng đầy ắp ngôi sao của Thụy Điển đối mặt với thảm họa khi nhận thất bại 0-2 khó tin trên sân đội bóng xếp hạng 95 FIFA – Kosovo.

