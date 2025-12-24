HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Rộn ràng không khí đón Giáng sinh trên khắp mọi miền

Nhóm phóng viên

(NLĐO) - Tại thủ đô Hà Nội, TP HCM và khắp mọi miền đất nước, không khí đón Giáng sinh 2025 đã bắt đầu rộn ràng.

Tin mới nhất Tin cũ nhất
Tối 24-12, giáo dân cùng đông đảo người dân trên cả nước hân hoan đón mừng lễ Giáng sinh 2025.

Tại TP HCM, sau cơn mưa kéo dài vào buổi chiều, tiết trời đã quang đãng, không khí dịu mát, rất lý tưởng để người dân vui chơi đêm Noel.

Rộng ràng đón Giáng sinh trên khắp mọi miền - Ảnh 1.

Rộng ràng đón Giáng sinh trên khắp mọi miền - Ảnh 2.

Khu vực Nhà thờ Đức Bà bắt đầu nhộn nhịp

Rộng ràng đón Giáng sinh trên khắp mọi miền - Ảnh 3.

Rộng ràng đón Giáng sinh trên khắp mọi miền - Ảnh 4.

Rộng ràng đón Giáng sinh trên khắp mọi miền - Ảnh 5.

Rộng ràng đón Giáng sinh trên khắp mọi miền - Ảnh 6.

Tại khu vực Nhà thờ Đức Bà và Trung tâm thương mại Diamond Plaza, nhiều bạn trẻ đầu tư trang phục Noel rực rỡ, hóa thân thành ông già Noel, thiên thần, tuần lộc… với tạo hình sinh động, bắt mắt để người dân và du khách chụp hình cùng. Mỗi lượt chụp có giá từ 10.000 - 20.000 đồng, kèm theo một chiếc kẹo Giáng sinh nhỏ làm quà.


Tin liên quan

Tiểu thương rầu rĩ vì hàng trang trí Noel ế ẩm

Tiểu thương rầu rĩ vì hàng trang trí Noel ế ẩm

(NLĐO) - Hơn 1 tháng kinh doanh sản phẩm trang trí Noel nhưng sức mua thấp chưa từng thấy, nhiều tiểu thương phải xả hàng sớm, chuyển sang bán hàng Tết

Cung hoàng đạo nào là “đại gia” tài chính, tìm thấy chân ái dưới gốc cây thông Noel?

(NLĐO) – Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy Song Ngư giành ngôi vị quán quân về tình duyên.

Gold Fish: Tưng bừng khuyến mãi mùa bóng đá SEA Games 33 và Lễ hội Noel

Nhà hàng Gold Fish áp dụng hàng loạt chương trình khuyến mãi trong thời gian diễn ra SEA Games 33 cũng như dịp Noel.

Lễ Giáng Sinh ông già Noel
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo