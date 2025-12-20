Cung hoàng đạo nào là “đại gia” tài chính, tìm thấy chân ái dưới gốc cây thông Noel?

Hãy cùng tạp chí Cosmopolitan tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 22-12 đến ngày 28-12.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Bước vào tuần cuối cùng của tháng 12, Bạch Dương như chú cừu đầu đàn dũng mãnh, sở hữu nguồn năng lượng bùng nổ để về đích rực rỡ.

Về sự nghiệp, những nỗ lực bền bỉ suốt năm qua nay kết trái ngọt, mang đến cơ hội thăng tiến hoặc sự công nhận xứng đáng từ cấp trên.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Kim Ngưu sẽ cảm nhận được nhịp sống chậm lại để cung hoàng đạo này nhìn lại hành trình đã qua.

Về tài chính, đây là thời điểm những khoản đầu tư thông minh hoặc sự kiên trì trong công việc bấy lâu nay bắt đầu mang lại lợi nhuận.

Song Tử (21.5 – 21.6)

Song Tử sẽ thấy mình xoay như chong chóng giữa vô vàn nhiệm vụ và thông tin mới mẻ.

Trong chuyện tình cảm, cung hoàng đạo này ở trong tình thế khó xử trong các mối quan hệ. Với Song Tử độc thân, có thể bị thu hút bởi 2 người hoàn toàn khác nhau cùng một lúc. Một người mang lại sự an toàn, người kia mang lại sự mới lạ.

Cung hoàng đạo Song Tử sẽ thấy mình xoay như chong chóng giữa vô vàn nhiệm vụ và thông tin mới mẻ. Ảnh: vips.com.tw

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Cự Giải trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết với những biến động xung quanh.

Trực giác nhạy bén sẽ giúp cung hoàng đạo này nhận diện được những rủi ro tài chính tiềm ẩn. Hãy giữ cho mình một cái đầu lạnh trước những lời mời chào hấp dẫn.

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Sư Tử có xu hướng muốn kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay vì lo sợ mọi chuyện sẽ chệch quỹ đạo nếu buông lơi. Tuy nhiên, sự ôm đồm này dễ khiến cung hoàng đạo này kiệt sức.

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Đây là lúc Xử Nữ nghiêm túc suy nghĩ về việc chuyển hướng, có thể là điều chỉnh vị trí công việc hoặc tìm kiếm một lộ trình sự nghiệp mới.

Tuần này không nhất thiết phải hành động ngay lập tức, nhưng là thời điểm vàng để thu thập thông tin và đánh giá các khả năng.

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Sau một khoảng thời gian dài đối mặt với sự hỗn loạn hoặc căng thẳng, tuần này Thiên Bình bắt đầu cảm thấy nhịp độ công việc chậm lại. Áp lực về tiền bạc bắt đầu giảm bớt, song các nguồn thu mới chưa xuất hiện ngay lập tức.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Tài chính của Bọ Cạp có những chuyển biến tích cực nhờ khả năng điều chỉnh chi tiêu hoặc các dự án hợp tác.

Trong công việc, đây là thời điểm tuyệt vời để đàm phán các điều kiện làm việc, tranh thủ nguồn tài nguyên hoặc phân chia lại trách nhiệm trong nhóm.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Tuần này là thời điểm vàng cho các hoạt động học tập, đào tạo chuyên sâu hoặc các dự án liên quan đến yếu tố nước ngoài/xa xứ. Tuy nhiên, Nhân Mã đừng thực hiện những cú nhảy vọt thiếu căn cứ.

Tình hình tài chính của Nhân Mã khá sôi động, có cơ hội gia tăng thu nhập từ nhiều nguồn mới. Thế nhưng, các khoản chi cũng tăng lên đáng kể.

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Trong công việc, Ma Kết đảm nhận những dự án khó hoặc khẳng định năng lực chuyên môn trước cấp trên.

Tuy nhiên, sự cầu toàn và tinh thần trách nhiệm quá cao có thể khiến cung hoàng đạo này mệt mỏi.

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Bảo Bình không nên quá lo lắng nếu thấy số dư tài khoản thay đổi liên tục. Có thể Bảo Bình nhận được một khoản thù lao từ một dự án tay trái, một ý tưởng cũ bỗng nhiên sinh lời, hoặc thậm chí là một món quà hay khoản thưởng bất ngờ.

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Tuần này, Song Ngư giống như có một "vòng hào quang" lãng mạn bao quanh. Mọi tương tác tình cảm đều mang lại cho Song Ngư niềm vui và sự hài lòng.

Dù vận trình tài chính tổng thể rất tốt, song cần rạch ròi giữa tình và tiền.



