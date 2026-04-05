Thời sự

Rủ nhau đi tắm biển, 2 nam sinh bị nước cuốn, 1 em mất tích

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Sau khi kết thúc kì thi năng lực, nhóm học sinh từ phía Tây tỉnh Gia Lai rủ nhau đi tắm biển khiến 2 em bị sóng cuốn, 1 em mất tích.

Tối 5-4, lực lượng chức năng phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị liên quan và người dân khẩn trương tìm kiếm một em học sinh mất tích khi đi tắm biển tại khu vực đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, nhóm 4 em học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) rủ nhau tắm biển tại khu vực đường Xuân Diệu. Trong lúc tắm 2 nam sinh là em N.N.H và em H.Đ.A.H không may bị nước biển cuốn trôi.

Rủ nhau tắm biển , 2 nam sinh bị nước cuốn , 1 em mất tích tại Quy Nhơn

Rất đông người dân tới theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân

Thấy các em học sinh chới với, bị nước cuốn trôi nên người dân gần đó đã ra cứu giúp và đưa được em N.N.H lên bờ đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu. 

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, sau khi được các bác sĩ chăm sóc, hiện sức khỏe em N.N.H đã ổn định. Riêng em H.Đ.A.H bị sóng đánh trôi dạt, hiện đang tìm kiếm.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương đang phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tìm kiếm một học sinh bị sóng cuốn mất tích trên biển.

Được biết, ngày 5-4, nhóm học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hùng Vương đến phường Quy Nhơn thi đánh giá năng lực. Sau khi hoàn tất bài thi, nhóm học sinh đã rủ nhau đi tắm biển.

Quảng Trị: Nam sinh lớp 8 đuối nước tử vong

(NLĐO) - Đến tối cùng ngày, thi thể nam sinh lớp 8 ở Quảng Trị bị đuối nước đã được lực lượng chức năng tìm thấy

Đại uý công can nhảy xuống hồ cứu 2 bé trai khỏi đuối nước

(NLĐO) - Một đại uý công an về quê nghỉ phép đã đã phát hiện 2 cháu bé chới với giữa dòng nước và nhảy xuống cứu kịp thời.

Không cứu được bạn đuối nước, nhóm học sinh quay về báo với thầy cô

(NLĐO) - Không cứu được bạn bị đuối nước, các em học sinh rủ nhau đi về và đến buổi học chiều mới thông báo cho thầy cô.

