Kinh tế Bất động sản

Rục rịch săn đất làm khu dưỡng lão

Bài và ảnh: SƠN NHUNG

Một khu nghỉ dưỡng hay dưỡng lão đúng nghĩa không chỉ cần vị trí đẹp mà còn phải có khí hậu tốt, hạ tầng y tế, giao thông thuận tiện

Từ ý tưởng về "viện dưỡng lão kiểu mẫu", hàng loạt khu đất rộng, có tầm nhìn đẹp và giao thông thuận tiện đã trở thành tâm điểm chú ý.

Rục rịch đầu tư

Một trong những doanh nghiệp tiên phong cho xu hướng này là Tập đoàn Vingroup khi vừa ra mắt Vin New Horizon - chuỗi đô thị và dịch vụ hưu trí cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam đặt ở Cần Giờ, TP HCM.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết dự án hướng tới kiến tạo "Chân trời hạnh phúc" cho thế hệ tuổi vàng, giúp người cao tuổi được sống khỏe mạnh, vui vẻ và có ích. Theo ông, mô hình Vin New Horizon được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đa dạng từ dịch vụ ban ngày, lưu trú ngắn hạn, chăm sóc sức khỏe, trị liệu chuyên sâu đến an dưỡng trọn đời cho người cao tuổi neo đơn.

Rục rịch săn đất làm khu dưỡng lão - Ảnh 1.

Các thông tin rao mua, rao bán đất làm khu dưỡng lão xuất hiện ngày càng nhiều trên các trang giao dịch bất động sản

Trên thị trường, các trang giao dịch trực tuyến, những bài đăng như "Cần mua đất làm viện dưỡng lão, khu nghỉ dưỡng tại Tây Nguyên hoặc Đông Nam Bộ" xuất hiện ngày càng nhiều, thu hút hàng trăm phản hồi.

Ông Nguyễn Văn Thiện, một môi giới bất động sản tại Lâm Đồng, cho biết chỉ trong 2 tuần gần đây đã có nhiều khách hàng tìm mua các khu đất từ 20 - 30 ha để làm khu dưỡng lão. Còn ông Công Bằng, một môi giới khu vực hồ Tà Đùng (Lâm Đồng), cho hay nhiều khách hàng sẵn sàng trả giá cao cho những khu đất có sổ đỏ, vị trí đẹp, thuận lợi về hạ tầng, nhưng phần lớn vẫn đang "cân nhắc kỹ" vì chưa rõ quy hoạch y tế và thương mại - dịch vụ có đáp ứng yêu cầu không.

Trong khi nhu cầu tìm mua tăng, thị trường cũng ghi nhận làn sóng rao bán đất theo "trend" dưỡng lão. Tại Đồng Nai, một lô đất diện tích 1 ha ở Biên Hòa được rao bán hơn 130 tỉ đồng với mô tả "phù hợp xây chùa, viện dưỡng lão hoặc khu nghỉ dưỡng". Một dự án khác ở Vĩnh Cửu với diện tích 11.500 m², được quảng cáo có sẵn nhà dưỡng lão và hạ tầng cơ bản, cũng được rao hơn 100 tỉ đồng. Dù nhiều dự án còn dở dang, thậm chí chưa được cấp phép đầy đủ, nhưng giá đất vẫn bị đẩy lên cao.

Không nên chạy theo trào lưu

Ông Đoàn Quốc Duyệt, Giám đốc Công ty Bất động sản Tín Thành, cho rằng xu hướng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng và dưỡng lão đang quay lại mạnh mẽ. Tuy nhiên, ông cảnh báo phần lớn các dự án chỉ dừng ở mức "làm đẹp đất" để bán lại chứ chưa hình thành được mô hình dịch vụ hoàn chỉnh. "Nếu chỉ đầu tư đất mà không có đơn vị chuyên về y tế, chăm sóc sức khỏe tham gia thì dự án khó có giá trị thực. Một khu nghỉ dưỡng hay dưỡng lão đúng nghĩa không chỉ cần vị trí đẹp mà còn phải có khí hậu tốt, hạ tầng y tế, giao thông thuận tiện, gần đường cao tốc, sân bay để bảo đảm an toàn sức khỏe" - ông nói.

Cũng theo ông Duyệt, nhiều người mua đất vùng ven với giấc mơ xây dựng nơi an dưỡng tuổi già nhưng phần lớn thất bại vì không tính toán kỹ. "Đầu tư xây dựng viện dưỡng lão không thể làm theo cảm tính. Đây là lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn sâu, vốn lớn, đặc biệt là cái tâm. Làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người già không thể chạy theo phong trào" - ông chia sẻ.

Cần sớm xây dựng tiêu chuẩn cụ thể

Ở góc độ nghiên cứu, TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP HCM, đánh giá việc phát triển các dự án khu dưỡng lão, nghỉ dưỡng là nhu cầu tất yếu trong bối cảnh dân số Việt Nam đang già hóa nhanh. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh để triển khai hiệu quả, cần có sự tham gia của Nhà nước nhằm bảo đảm quy hoạch đồng bộ, kết hợp giữa nhà ở, trung tâm dưỡng sinh, phục hồi chức năng và cơ sở y tế. "Các nhà đầu tư không nên chạy theo trào lưu, vì dễ bị cuốn vào làn sóng đầu cơ. Khi không có quy hoạch, nhiều người bị lôi kéo đầu tư vào những khu đất nông nghiệp bị thổi giá, dẫn đến thua lỗ nặng" - ông cảnh báo.

Theo ông Thuận, phân khúc này muốn phát triển bền vững, Nhà nước cần sớm ban hành cơ chế kiểm soát quy hoạch đất đai phục vụ các dự án viện dưỡng lão, đồng thời xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, y tế và dịch vụ xã hội cho loại hình này. Chỉ khi có sự kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, những dự án mang tính nhân văn như viện dưỡng lão mới thực sự tạo giá trị cho xã hội và người dân. 

Thiếu hành lang pháp lý

Ở góc độ quản lý, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cho rằng việc xây dựng viện dưỡng lão không đơn giản, vì đây không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn là môi trường toàn diện, đòi hỏi đáp ứng đồng thời sức khỏe thể chất, tinh thần và đời sống xã hội của người cao tuổi. Theo ông, hạn chế lớn nhất hiện nay của chúng ta là thiếu nhân lực chuyên môn và cơ sở hạ tầng đạt chuẩn, nên cần có sự phối hợp liên ngành, cũng như tầm nhìn dài hạn của Nhà nước và doanh nghiệp.

Theo kiến trúc sư Trương Nam Thuận, đại diện Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thiên Nam Anh, Việt Nam hiện chưa có khung pháp lý chuyên biệt cho mô hình viện dưỡng lão. Các quy định về chăm sóc người cao tuổi còn rải rác trong nhiều văn bản khác nhau như Luật Người cao tuổi năm 2009, Nghị định 20/2021/NĐ-CP cùng một số thông tư hướng dẫn. Việc thiếu hành lang pháp lý rõ ràng khiến các cơ sở tư nhân khó xác định vị thế pháp lý và định hướng phát triển. Do đó, ông đề xuất cần có chiến lược quốc gia về hệ thống trung tâm chăm sóc người cao tuổi, quy hoạch cụ thể về đất đai, cơ sở hạ tầng, gắn liền với quy hoạch phát triển đô thị và hệ thống an sinh xã hội.


