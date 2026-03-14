Rực rỡ đường cờ Tổ quốc chào mừng Ngày hội non sông tại TPHCM

Ngày 14-3, Trung đoàn Gia Định (thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM) phối hợp cùng khu phố 71, phường Tân Thới Hiệp tổ chức ra mắt tuyến đường cờ Tổ quốc tại hẻm 265 Bùi Văn Ngữ. Công trình được thực hiện nhằm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2026).

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định cùng người dân khu phố 71, phường Tân Thới Hiệp, TPHCM tổ chức ra mắt tuyến đường cờ Tổ quốc

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định và người dân khu phố 71 đã tiến hành treo đồng loạt 200 lá cờ Tổ quốc dọc tuyến hẻm 265 Bùi Văn Ngữ. Số cờ này được Báo Người Lao Động trao tặng Trung đoàn Gia Định thông qua hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" thuộc chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc".

Tuyến đường cờ Tổ quốc tạo nên không gian trang trọng, rực rỡ, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương.

Lãnh đạo Trung đoàn Gia Định đánh giá cao công tác phối hợp, chung tay giữa các đơn vị trong việc xây dựng tuyến đường cờ Tổ quốc. Qua đó, không chỉ góp phần xây dựng cảnh quan đô thị khang trang mà còn tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong các hoạt động hướng về cộng đồng.

Tuyến hẻm 265 Bùi Văn Ngữ rực rỡ cờ Tổ quốc

Công trình đường cờ Tổ quốc là hoạt động thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và tạo khí thế thi đua sôi nổi, hướng tới các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định cùng người dân khu phố 71 tham quan đường cờ Tổ quốc