Quốc tế

Rúng động đường dây tống tiền tình dục lớn nhất Hàn Quốc từ trước tới nay

Tường Như

(NLĐO) – Tòa án Hàn Quốc tuyên án chung thân Kim Nok-wan, kẻ cầm đầu mạng lưới tống tiền và lạm dụng tình dục qua mạng lớn nhất từ trước tới nay ở nước này.

Trong bản án ngày 24-11, Tòa án quận Trung tâm Seoul tuyên bố Kim Nok-wan, 33 tuổi, là kẻ cầm đầu đường dây tội phạm tình dục sử dụng ứng dụng Telegram để tống tiền và lạm dụng 261 nạn nhân, bao gồm hàng chục trẻ vị thành niên.

Theo AP, vụ án tội phạm kỹ thuật số lớn nhất từ trước đến nay tại Hàn Quốc đi đến hồi kết với bản án nghiêm khắc cho kẻ cầm đầu. Cho đến nay, 10 đồng phạm của Kim đã bị tuyên án tù từ 2 đến 4 năm.

Kim Nok-wan đã hoạt động trong suốt 4 năm, bắt đầu từ khoảng tháng 8-2020, trước khi bị bắt vào tháng 1 năm nay.

Án chung thân cho kẻ điều hành đường dây tình dục Telegram - Ảnh 1.

Kim Nok-wan, 33 tuổi, bị kết án chung thân vì điều hành mạng lưới tội phạm tình dục trên Telegram. Ảnh: Cơ quan Cảnh sát thành phố Seoul

Theo thông tin chi tiết được công bố tại tòa, Kim nhắm vào phụ nữ đăng nội dung gợi cảm trên mạng xã hội và những người đàn ông cố gắng tham gia các phòng chat Telegram bí mật để chia sẻ hình ảnh tình dục bị chỉnh sửa của người quen.

Hắn đe dọa sẽ phơi bày thông tin nhạy cảm để ép buộc những người này dụ dỗ thêm nạn nhân mới, từ đó hình thành một mạng lưới tống tiền kiểu kim tự tháp trên Telegram. Mạng lưới này chuyên sản xuất và chia sẻ hình ảnh, video tình dục bị chỉnh sửa, phần lớn là trẻ vị thành niên.

Tòa án quận Trung tâm Seoul nhận định mức độ tội ác của Kim Nok-wan là rất nghiêm trọng, do đó phải cô lập hắn khỏi xã hội vĩnh viễn.

Cụ thể, Kim đã cưỡng hiếp hoặc hành hung 16 nạn nhân, bao gồm 14 trẻ vị thành niên, đồng thời quay phim lại hành vi phạm tội trong 13 trường hợp.

Hắn ta đã tạo ra khoảng 1.700 hình ảnh hoặc video bóc lột tình dục nhắm vào khoảng 70 nạn nhân. Để đe dọa những người từ chối hợp tác, Kim phát tán khoảng 260 tài liệu này trên mạng, thậm chí còn tìm cách tống tiền cả thành viên gia đình và đồng nghiệp của một số nạn nhân.

Tòa án nhấn mạnh: "Phần lớn nạn nhân là trẻ em hoặc thanh thiếu niên. Các em đã phải chịu đựng nỗi đau thể xác và tâm lý cùng cực". Đặc biệt, trong số các bị cáo có 5 trẻ vị thành niên, những người tham gia phạm tội để ngăn hình ảnh của bản thân bị phát tán.

Bản án được đưa ra gần 5 năm sau khi tòa án này tuyên án 40 năm tù đối với Cho Ju-bin, kẻ cầm đầu "Phòng chat N" khét tiếng, cho thấy sự nghiêm khắc của pháp luật Hàn Quốc đối với loại hình tội phạm tình dục kỹ thuật số đang ngày càng gia tăng.

Tòa cũng cảnh báo tội phạm tình dục kỹ thuật số có thể nhanh chóng khuếch đại thiệt hại của nạn nhân đến mức không thể khắc phục trong không gian kỹ thuật số. Một khi tài liệu bóc lột tình dục bị phát tán thì việc xóa bỏ hoàn toàn chúng là vô cùng khó khăn, thậm chí bất khả thi.

