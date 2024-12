Rùng mình cảnh làm giá đỗ bằng hóa chất cấm

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an TP Huế cho biết vừa phát hiện một cơ sở chuyên sản xuất giá đỗ trên đường Duy Tân, phường An Cựu, TP Huế, do ông ông Lê Thanh V. (SN 1957) làm chủ, có hành vi dùng chất kích thích tăng trưởng để sản xuất.

Loại hóa chất kích thích giá đỗ công an thu giữ được. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này không có giấy phép đăng ký kinh doanh.

Lực lượng công an phát hiện tại khu vực sản xuất giá đỗ có 4 can nhựa màu trắng loại 4 lít không có tem nhãn mác, bên trong có chứa dung dịch chất lỏng màu trắng. Chủ cơ sở khai nhận đây là hóa chất 6-Benzylaminopurine - chất kích thích tăng trưởng mua tại TP HCM, dùng để hòa với nước tưới lên giá đỗ, kích thích cho thân giá đỗ phát triển bọng nước, ngắn rễ rồi bán ra thị trường tiêu thụ.

Hóa chất này không được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm bởi khi sử dụng vào cơ thể con người có thể gây ngộ độc cấp tính, gây tổn hại đến sức khỏe người tiêu dùng như bỏng da, viêm kết mạc nếu tiếp xúc trực tiếp. Khi hít vào gây tổn thương cơ quan hô hấp…

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.