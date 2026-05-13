Lao động

Rút BHXH một lần: Đa dạng cách nộp, hết cảnh mỏi mòn chờ đợi

BẢO NGỌC. ẢNH: HOÀNG TRIỀU

(NLĐO) - Người lao động tại TPHCM có thể linh hoạt nộp hồ sơ rút BHXH một lần qua nhiều kênh cả trực tiếp lẫn trực tuyến

Những ngày gần đây, báo chí thông tin về việc người dân phải chờ nhiều tháng để nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần khiến nhiều người lao động lo lắng. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, hiện nay người lao động có nhiều phương thức nộp hồ sơ BHXH một lần và việc nộp hồ sơ cũng không phụ thuộc địa giới hành chính.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại hệ thống BHXH trên địa bàn, BHXH TPHCM hiện có 33 cơ sở BHXH tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trên toàn Thành phố. Việc tiếp nhận hồ sơ BHXH một lần không phụ thuộc vào địa giới hành chính và người dân có thể chọn một trong các phương thức nộp hồ sơ sau đây: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công; nộp qua dịch vụ bưu chính công ích; nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam hoặc ứng dụng VssID.

Rút BHXH một lần: Đa dạng cách nộp, hết cảnh mỏi mòn chờ đợi - Ảnh 1.

Người lao động làm thủ tục tại BHXH TPHCM. Ảnh: Hoàng Triều

Bên cạnh các phương thức nộp hồ sơ như nêu trên, BHXH TPHCM cũng là đơn vị đầu tiên trong toàn ngành BHXH Việt Nam triển khai thí điểm hệ thống đặt lịch làm việc trực tuyến kết hợp lấy số thứ tự tự động. Đây là giải pháp giúp người dân chủ động chọn ngày giao dịch, hẹn thời gian giao dịch phù hợp, đồng thời góp phần hiện đại hóa công tác phục vụ trong bối cảnh số lượng hồ sơ ngày càng tăng cao.

Đối với người dân chọn nộp hồ sơ BHXH một lần qua phương thức đặt lịch trực tuyến, việc chọn ngày đến giao dịch với cơ quan BHXH không chỉ phụ thuộc vào mong muốn của người dân mà còn phụ thuộc vào số người đã đăng ký đặt lịch trước đó. Tất cả việc chọn thời gian hẹn giao dịch cho người dân đều do hệ thống tự động xác lập và thời gian hiển thị trên hệ thống đặt lịch không phải là thời hạn giải quyết hồ sơ BHXH một lần. Theo quy định hiện hành, hồ sơ hưởng BHXH một lần được giải quyết tối đa trong 5 ngày làm việc kể từ khi cơ quan BHXH tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

"Đặt lịch trực tuyến là phương án được nhiều người lao động chọn lựa, chính vì thế mà thời gian qua hệ thống này luôn trong tình trạng quá tải, thời gian hẹn đến giao dịch kéo dài. Tuy nhiên, để sử dụng phương thức này thì người dùng cũng cần có chút kiến thức về công nghệ, cần các yếu tố khác như đường truyền mạng phải ổn định và phù hợp với người trẻ tuổi. Đặt lịch trực tuyến không phải là phương án duy nhất để nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần. Nếu thời gian hẹn của hệ thống lâu thì người dân chủ động chọn phương án khác để nộp hồ sơ, nếu cơ sở BHXH này quá tải thì chọn nộp hồ sơ ở cơ sở BHXH khác mà người dân thấy thuận tiện" - đại diện BHXH TPHCM thông tin.

Ngoài ra, BHXH Thành phố vẫn ưu tiên xử lý nhanh đối với các trường hợp đặc biệt như: chốt sổ để hưởng trợ cấp thất nghiệp, gia hạn thẻ BHYT phục vụ cấp cứu, hoặc lao động nước ngoài cần hoàn tất thủ tục trước khi xuất cảnh...

Trong bối cảnh lượng người giao dịch tăng mạnh sau sáp nhập, việc đa dạng hóa hình thức tiếp nhận hồ sơ và đẩy mạnh giao dịch trực tuyến được xem là giải pháp quan trọng giúp giảm áp lực tại bộ phận một cửa, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho người dân trong tiếp cận chính sách an sinh.

Quy trình mới về thu BHXH, cấp sổ BHXH và thẻ BHYT

