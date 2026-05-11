Lao động nam đầu tiên ở Bắc Ninh nhận trợ cấp thai sản từ BHXH tự nguyện

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Lao động nam đầu tiên ở Bắc Ninh nhận trợ cấp thai sản từ BHXH tự nguyện

D.Thu - Yến Bùi

(NLĐO) - Lao động nam đầu tiên tham gia BHXH tự nguyện ở Bắc Ninh vừa nhận trợ cấp thai sản 2 triệu đồng theo quy định mới của Luật BHXH 2024 khi vợ sinh con.

Theo thông tin từ BHXH Việt Nam, anh Phan Viết Tuấn (phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh) là lao động nam đầu tiên tại khu vực này vừa nhận trợ cấp thai sản 2 triệu đồng theo chính sách mới khi vợ sinh con.

Lao động nam đầu tiên ở Bắc Ninh được hưởng trợ cấp thai sản khi vợ sinh con - Ảnh 1.

Người dân tìm hiểu quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện

Anh Tuấn cho biết trước đây tham gia BHXH tự nguyện chủ yếu để tích lũy hưởng lương hưu khi về già, không nghĩ khi vợ sinh con cũng được hỗ trợ tài chính như lao động làm việc tại doanh nghiệp.

"Số tiền này rất thiết thực để lo bỉm sữa cho con trong những ngày đầu mới sinh. Thủ tục nhận hỗ trợ cũng đơn giản, nhanh chóng"- anh Tuấn chia sẻ.

Theo BHXH Việt Nam, anh Tuấn được hưởng trợ cấp thai sản theo Điều 94 Luật BHXH năm 2024. Theo quy định, người tham gia BHXH tự nguyện từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con sẽ được hưởng trợ cấp thai sản nếu thuộc một trong hai trường hợp: lao động nữ sinh con hoặc lao động nam có vợ sinh con.

Đây là lần đầu tiên chế độ thai sản được bổ sung vào chính sách BHXH tự nguyện, mở rộng quyền lợi và tăng sức hút với nhóm lao động phi chính thức. Trước đây, người tham gia BHXH tự nguyện chủ yếu chỉ được hưởng 2 chế độ là hưu trí và tử tuất.

BHXH Việt Nam cho biết việc bổ sung trợ cấp thai sản giúp chính sách BHXH tự nguyện trở nên thiết thực hơn với lao động tự do, tiểu thương, nông dân và những người không có hợp đồng lao động ổn định. 

Chính sách không còn chỉ là "của để dành" cho tuổi già mà đã hỗ trợ người tham gia ngay trong những giai đoạn quan trọng của cuộc sống.

Lao động nam đầu tiên ở Bắc Ninh được hưởng trợ cấp thai sản khi vợ sinh con - Ảnh 2.

Nhân viên BHXH tỉnh Bắc Ninh tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tới người dân

Cùng với chế độ thai sản, Luật BHXH năm 2024 cũng giảm thời gian đóng tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm, mở rộng cơ hội hưởng lương hưu cho nhiều lao động tham gia muộn hoặc có thu nhập không ổn định.

Ngoài ra, chính sách hỗ trợ mức đóng ngày càng được nâng cao là yếu tố quan trọng giúp giảm gánh nặng tài chính, tạo động lực để người dân tham gia và duy trì BHXH tự nguyện lâu dài.

Theo BHXH Việt Nam, năm 2018, cả nước có hơn 277.000 người tham gia BHXH tự nguyện; đến năm 2019 tăng lên hơn 558.000 người, gấp đôi năm trước. Giai đoạn 2020-2025, số người tham gia tiếp tục tăng đều. 

Đến hết năm 2025, cả nước có hơn 2,6 triệu người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 13,83% so với năm 2024 và tương đương 5,49% lực lượng lao động trong độ tuổi. Kết quả này cho thấy diện bao phủ BHXH tự nguyện ngày càng mở rộng, đồng thời phản ánh nhu cầu bảo đảm an sinh của người dân ngày càng tăng

Tin liên quan

Khi người cha cùng nghỉ thai sản

Khi người cha cùng nghỉ thai sản

Chính sách thai sản mới góp phần duy trì mức sinh, thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao chất lượng dân số

Đề xuất mới về nghỉ thai sản, chồng có thể được nghỉ dài ngày

(NLĐO)- Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga đề nghị cân nhắc quy định tăng thời gian nghỉ thai sản lên 7 tháng đối với phụ nữ khi sinh con thứ hai.

Điều kiện để người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng trợ cấp thai sản

(NLĐO) - Theo quy định hiện hành, người tham gia BHXH tự nguyện cũng được hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con

BHXH tự nguyện bảo hiểm xã hội lương hưu chính sách mới nghỉ thai sản trợ cấp thai sản BHXH
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo