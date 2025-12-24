Rút đơn kháng cáo, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà vẫn được giảm 9 tháng tù

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Rút đơn kháng cáo, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà vẫn được giảm 9 tháng tù

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Dù rút kháng cáo trước khi diễn ra phiên toà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà vẫn được toà cấp phúc thẩm giảm 9 tháng tù.

Sáng nay 24-12, Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) và các bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn này và các đơn vị liên quan.

Rút đơn kháng cáo , Phạm Thái Hà được giảm án 9 tháng tù trong vụ án lớn - Ảnh 1.

Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà tại phiên sơ thẩm

Theo bản án cấp phúc thẩm, tại phiên phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã nộp thêm 47 tỉ đồng, qua đó khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Các bị cáo khác tại cấp phúc thẩm đã nộp thêm 50-500 triệu đồng, góp phần tích cực khắc phục hết thiệt hại.

Trước ngày mở phiên tòa, ông Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, và hai người khác bất ngờ rút kháng cáo. Dù vậy, người thân của ba bị cáo này vẫn có mặt tại tòa, nộp thêm tiền khắc phục hậu quả và trình bày hoàn cảnh, thành tích mong HĐXX khoan hồng.

Qua đó, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Hưng 7 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 10 năm 6 tháng tù) về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng tội danh trên, HĐXX tuyên bị cáo Trần Anh Quang, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An, 5 năm tù (án sơ thẩm 7 năm tù); Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 168 Việt Nam, 3 năm tù cho hưởng án treo (án sơ thẩm 3 năm tù); Phạm Hoàng Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hà Nội, 4 năm tù (án sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù).

Rút đơn kháng cáo , Phạm Thái Hà được giảm án 9 tháng tù trong vụ án lớn - Ảnh 2.

Các bị cáo tại phiên tòa cấp phúc thẩm

Bị cáo Nguyễn Văn Thạo, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ, 4 năm 9 tháng tù (án sơ thẩm 6 năm tù); Trần Viết Cương, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Tuyên Quang cũ, 4 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 5 năm 6 tháng); Đàm Văn Cường, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ, 4 năm tù (án sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù); Phạm Thanh Bình, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Quảng Ninh, 3 năm 9 tháng tù (án sơ thẩm 4 năm tù)...

Nhiều trường hợp không kháng cáo hoặc rút đơn kháng cáo như: Bị cáo Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, bị tuyên 4 năm 9 tháng tù (án sơ thẩm 5 năm 6 tháng tù) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Bị cáo Lê Ô Pích, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ, bị tuyên 2 năm 3 tháng tù (án sơ thẩm 3 năm tù) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"); Hoàng Thế Du, cựu Trưởng phòng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp, tỉnh Bắc Giang cũ, 33 tháng tù (án sơ thẩm 3 năm tù) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tin liên quan

Chiều nay, tuyên án cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Chiều nay, tuyên án cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

(NLĐO)- Sau nhiều ngày nghị án, chiều nay 18-9, Toà sẽ ra phán quyết đối với cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cùng các đồng phạm trong vụ Thuận An.

Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

(NLĐO)- Sau hơn 1 tháng tuyên án sơ thẩm, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà đã nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Xét xử cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

(NLĐO)- Bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù trong vụ Thuận An, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Thuận An Vụ Thuận An cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo