Sà lan chở cát lật chìm cách Vũng Tàu 2 hải lý

Ngày 6-12, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng - Bộ Tư lệnh TPHCM) cho biết 3 thuyền viên gặp nạn trên sà lan chở cát đã được cứu và đưa vào bờ chăm sóc sức khỏe.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được tín hiệu cấp cứu từ thuyền trưởng Huỳnh Thanh Quý (SN 1979, quê Tây Ninh) báo sà lan mất lái, chết máy và trôi tự do cách Mũi Nghinh Phong (phường Vũng Tàu) khoảng 2 hải lý về hướng Tây Nam.

Sà lan chở cát bị chìm ngay vùng biển Vũng Tàu

Sà lan này chở 910 m³ cát xây dựng nhập khẩu từ Campuchia, trên hành trình từ cảng Vĩnh Xương (An Giang) đến cảng Sao Mai - Vũng Tàu, trên phương tiện có 3 thuyền viên.

Ngay lập tức, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu trưng dụng ca nô của Công ty VungtauShip và điều động lực lượng tiếp cận hiện trường.

Đến 9 giờ 30 phút, khi lực lượng cứu hộ đến nơi, sà lan đã bị lật úp và chìm hoàn toàn.

Ba thuyền viên may mắn được một tàu cá phát hiện và cứu lên an toàn.

3 thuyền viên được tàu cá ngư dân cứu, sau đó lực lượng chức năng tiếp nhận đưa vào bờ

Lực lượng biên phòng sau đó đã tiếp nhận, đưa các thuyền viên vào bờ chăm sóc sức khỏe và bàn giao cho chủ phương tiện. Tình trạng sức khỏe của cả 3 người hiện ổn định.

Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông báo cho các cơ quan chức năng và phương tiện hoạt động trong khu vực biết vị trí sà lan chìm để chủ động vòng tránh, đồng thời phối hợp với Cảng vụ Hàng hải TPHCM triển khai các bước xử lý tiếp theo.