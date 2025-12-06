HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đông Nam Bộ

Sà lan chở cát lật chìm cách Vũng Tàu 2 hải lý

Ngọc Giang

(NLĐO)- Sà lan chở 910 m3 cát chết máy, trôi tự do rồi lật chìm, 3 thuyền viên được tàu cá ngư dân cứu thoát

Ngày 6-12, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng - Bộ Tư lệnh TPHCM) cho biết 3 thuyền viên gặp nạn trên sà lan chở cát đã được cứu và đưa vào bờ chăm sóc sức khỏe.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được tín hiệu cấp cứu từ thuyền trưởng Huỳnh Thanh Quý (SN 1979, quê Tây Ninh) báo sà lan mất lái, chết máy và trôi tự do cách Mũi Nghinh Phong (phường Vũng Tàu) khoảng 2 hải lý về hướng Tây Nam.

Sà lan chở cát bị lật cách Vũng Tàu 2 hải lý - Ảnh 1.

Sà lan chở cát bị chìm ngay vùng biển Vũng Tàu

Sà lan này chở 910 m³ cát xây dựng nhập khẩu từ Campuchia, trên hành trình từ cảng Vĩnh Xương (An Giang) đến cảng Sao Mai - Vũng Tàu, trên phương tiện có 3 thuyền viên.

Ngay lập tức, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu trưng dụng ca nô của Công ty VungtauShip và điều động lực lượng tiếp cận hiện trường.

Đến 9 giờ 30 phút, khi lực lượng cứu hộ đến nơi, sà lan đã bị lật úp và chìm hoàn toàn. 

Ba thuyền viên may mắn được một tàu cá phát hiện và cứu lên an toàn.

Sà lan chở cát bị lật cách Vũng Tàu 2 hải lý - Ảnh 2.

3 thuyền viên được tàu cá ngư dân cứu, sau đó lực lượng chức năng tiếp nhận đưa vào bờ

Lực lượng biên phòng sau đó đã tiếp nhận, đưa các thuyền viên vào bờ chăm sóc sức khỏe và bàn giao cho chủ phương tiện. Tình trạng sức khỏe của cả 3 người hiện ổn định.

Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông báo cho các cơ quan chức năng và phương tiện hoạt động trong khu vực biết vị trí sà lan chìm để chủ động vòng tránh, đồng thời phối hợp với Cảng vụ Hàng hải TPHCM triển khai các bước xử lý tiếp theo.

Tin liên quan

Sà lan va chạm ghe đánh cá, 2 vợ chồng rớt xuống sông Đồng Nai

Sà lan va chạm ghe đánh cá, 2 vợ chồng rớt xuống sông Đồng Nai

(NLĐO)-Vụ va chạm khiến 2 vợ chồng rớt xuống sông Đồng Nai, người chồng mất tích, thi thể được tìm thấy sau đó.

Bà Rịa - Vũng Tàu thuyền viên tai nạn nghiêm trọng Biên phòng lật sà lan cát mũi Vũng Tàu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo