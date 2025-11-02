Tai nạn nghiêm trọng trên biển, cách mũi Vũng Tàu 8 hải lý

Ngày 2-11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP HCM cho biết khoảng 20 giờ tối 1-11, tàu BP 13-98-01 của Hải đội Biên phòng 2 đã cập cảng Hải đội 2 (phường Rạch Dừa, TP HCM), đưa 11 thuyền viên trên 2 tàu cá gặp nạn là TG 90738 TS và BV 92437 TS từ vùng biển Vũng Tàu về bờ an toàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 50 phút ngày 1-11, tại vùng biển cách mũi Vũng Tàu khoảng 8 hải lý về phía Đông Nam, đã xảy ra vụ va chạm giữa tàu hàng SEA NOBLE (quốc tịch Panama) với hai tàu cá TG 90738 TS và BV 92437 TS. Cú va chạm mạnh khiến cả hai tàu cá cùng 11 thuyền viên bị chìm.

Lực lượng chức năng tiếp nhận 11 thuyền viên bị chìm dưới biển về đất liền an toàn

Nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP HCM chỉ đạo Hải đội Biên phòng 2 điều động tàu BP 13-98-01 cùng kíp trực gồm 6 cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khai thác IUU và sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn tại cửa sông Cửa Lấp, lập tức cơ động ra hiện trường.

Đến 17 giờ, tàu BP 13-98-01 tiếp cận hiện trường, ghi nhận, quay phim, chụp ảnh hiện trạng hai tàu cá gặp nạn và tàu SEA NOBLE, đồng thời tiếp nhận toàn bộ 11 thuyền viên bị nạn đưa về bờ an toàn.

Qua kiểm tra sức khỏe ban đầu, lực lượng Quân y ghi nhận một thuyền viên bị chấn thương vùng mặt, tức ngực, khó thở. Quân y của Hải đội Biên phòng 2 đã nhanh chóng thăm khám, chăm sóc y tế, đồng thời cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống, quần áo ấm và các vật dụng cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho các thuyền viên.

Kiểm tra sức khỏe cho các ngư dân gặp nạn

Thuyền trưởng tàu cá TG 90738 TS Lê Văn Thiệp cho biết khi tàu cá đến vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 8 hải lý thì bị đứt dây ga nên đã cặp vào tàu bạn để khắc phục sự cố. Trong quá trình ngừng tàu, hai tàu cặp liền kề và thả neo ngoài biển, các thuyền viên phát hiện một tàu hàng đang tiến tới và hốt hoảng la lớn nhưng tàu hàng vẫn không phát hiện và va chạm vào hai tàu cá.

Một tàu cá chìm ngay lập tức, chiếc còn lại chìm dần sau đó. Sau khi hai tàu chìm, các thuyền viên đã bám vào vật dụng để nổi trên biển. Khi phát hiện tàu cá khác thì ra hiệu cầu cứu.

Hiện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP HCM đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Cảng vụ Hàng hải TP HCM yêu cầu tàu SEA NOBLE neo lại để phục vụ công tác điều tra, xác minh và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.