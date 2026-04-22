Sá xị Chương Dương muốn bán nhà máy nước giải khát, chuyển sang kinh doanh bất động sản

Công ty CP Nước giải khát Chương Dương (Sá xị Chương Dương, mã chứng khoán: SCD) vừa tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin với cổ đông, ông Tan Teck Chuan Lester, Chủ tịch HĐQT công ty, cho biết doanh nghiệp đã lỗ liên tiếp 5 năm với lỗ lũy kế đã lên tới 350 tỉ đồng.

Với việc âm vốn chủ sở hữu, dòng tiền hoạt động suy giảm nặng nề do liên tục thua lỗ, ban điều hành đánh giá công ty sẽ không đủ tiền để duy trì hoạt động tới hết năm nay.

Để giải quyết tình trạng thiếu hụt tiền, công ty đề xuất chuyển nhượng nhà máy Nhơn Trạch 3 cùng các tài sản liên quan (bao gồm cả thương hiệu Saxi) cho F&N Ventures với giá 93 tỉ đồng.

F&N Ventures là công ty con của F&N, thuộc hệ sinh thái Thai Beverage của tỉ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi, doanh nghiệp đã niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.

Tuy nhiên, đề xuất chuyển nhượng Nhà máy Nhơn Trạch 3 tiếp tục không được thông qua vì chỉ đạt 11,4% tỉ lệ tán thành trên tổng số quyền biểu quyết dự họp.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 2-2026, phương án chuyển nhượng Nhà máy Nhơn Trạch 3 không được chấp thuận đề xuất bán cho F&N, khi đó mức giá tối thiểu 75 tỉ đồng.

Sá xị Chương Dương đang rất khó khăn

Ban lãnh đạo Sá xị Chương Dương cho biết sau khi thoái vốn khỏi mảng nước giải khát (bán nhà máy Nhơn Trạch), doanh nghiệp có thể tái định vị theo hướng trở thành công ty kinh doanh bất động sản.

Trước mắt, doanh nghiệp sẽ tập trung khai thác các tài sản hiện hữu tại khu vực trung tâm TPHCM và Bình Dương (cũ), đồng thời tìm kiếm thêm cơ hội đầu tư mới trong thời gian tới.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2026, Sá xị Chương Dương ghi nhận doanh thu đạt 63 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp tiếp tục báo lỗ gần 11 tỉ đồng.

Tính đến cuối quý I, công ty đang nắm giữ tiền và các khoản tương đương tiền với giá trị 98,8 tỉ đồng, tăng gần 40% so với đầu năm, chủ yếu nhờ phát sinh các khoản tiền gửi không kỳ hạn.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, dù thị trường nước giải khát trong nước vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 5-6%/năm, đặc biệt ở nhóm sản phẩm tốt cho sức khỏe, ít đường nhưng công ty hiện chưa đủ nguồn lực để tham gia xu hướng này.

Ngoài ra, biến động địa chính trị tại Trung Đông trong thời gian đầu năm đã khiến chi phí nguyên vật liệu và logistics gia tăng, tiếp tục gây áp lực lên biên lợi nhuận. Khó khăn về dòng tiền cũng làm gia tăng rủi ro chi phí tài chính trong thời gian tới.

Sá xị Chương Dương có tiền thân là nhà máy Usine Belgique do người Pháp xây dựng từ năm 1952, sau này trở thành thành viên của Sabeco. Sau hơn 70 năm phát triển, doanh nghiệp chuyên sản xuất nước giải khát có gas, rượu nhẹ và nước tinh khiết, phân phối chủ yếu tại miền Nam và xuất khẩu sang một số thị trường quốc tế.

Trước đó, vào tháng 9-2025, Hội đồng quản trị Sá xị Chương Dương đã được chấp thuận gia hạn hai khoản vay nội bộ với tổng giá trị hơn 450 tỉ đồng từ Sabeco. Doanh nghiệp khi đó cảnh báo, nếu không được gia hạn, nguy cơ mất khả năng thanh toán, thậm chí phá sản, là hoàn toàn có thể xảy ra.



