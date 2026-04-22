Sá xị Chương Dương muốn bán nhà máy nước giải khát, chuyển sang kinh doanh bất động sản

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sá xị Chương Dương muốn bán nhà máy nước giải khát, chuyển sang kinh doanh bất động sản

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Sau khi thoái vốn khỏi mảng nước giải khát (bán nhà máy Nhơn Trạch 3), Sá xị Chương Dương có thể chuyển sang kinh doanh bất động sản.

Công ty CP Nước giải khát Chương Dương (Sá xị Chương Dương, mã chứng khoán: SCD)  vừa tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin với cổ đông, ông Tan Teck Chuan Lester, Chủ tịch HĐQT công ty, cho biết doanh nghiệp đã lỗ liên tiếp 5 năm với lỗ lũy kế đã lên tới 350 tỉ đồng.

Với việc âm vốn chủ sở hữu, dòng tiền hoạt động suy giảm nặng nề do liên tục thua lỗ, ban điều hành đánh giá công ty sẽ không đủ tiền để duy trì hoạt động tới hết năm nay.

Để giải quyết tình trạng thiếu hụt tiền, công ty đề xuất chuyển nhượng nhà máy Nhơn Trạch 3 cùng các tài sản liên quan (bao gồm cả thương hiệu Saxi) cho F&N Ventures với giá 93 tỉ đồng.

F&N Ventures là công ty con của F&N, thuộc hệ sinh thái Thai Beverage của tỉ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi, doanh nghiệp đã niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.

Tuy nhiên, đề xuất chuyển nhượng Nhà máy Nhơn Trạch 3 tiếp tục không được thông qua vì chỉ đạt 11,4% tỉ lệ tán thành trên tổng số quyền biểu quyết dự họp.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 2-2026, phương án chuyển nhượng Nhà máy Nhơn Trạch 3 không được chấp thuận đề xuất bán cho F&N, khi đó mức giá tối thiểu 75 tỉ đồng.

Sá xị Chương Dương khó cầm cự đến hết năm 2026 do thua lỗ liên tiếp - Ảnh 1.

Sá xị Chương Dương đang rất khó khăn

Ban lãnh đạo Sá xị Chương Dương cho biết sau khi thoái vốn khỏi mảng nước giải khát (bán nhà máy Nhơn Trạch), doanh nghiệp có thể tái định vị theo hướng trở thành công ty kinh doanh bất động sản.

Trước mắt, doanh nghiệp sẽ tập trung khai thác các tài sản hiện hữu tại khu vực trung tâm TPHCM và Bình Dương (cũ), đồng thời tìm kiếm thêm cơ hội đầu tư mới trong thời gian tới.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2026, Sá xị Chương Dương ghi nhận doanh thu đạt 63 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp tiếp tục báo lỗ gần 11 tỉ đồng.

Tính đến cuối quý I, công ty đang nắm giữ tiền và các khoản tương đương tiền với giá trị 98,8 tỉ đồng, tăng gần 40% so với đầu năm, chủ yếu nhờ phát sinh các khoản tiền gửi không kỳ hạn.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, dù thị trường nước giải khát trong nước vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 5-6%/năm, đặc biệt ở nhóm sản phẩm tốt cho sức khỏe, ít đường nhưng công ty hiện chưa đủ nguồn lực để tham gia xu hướng này.

Ngoài ra, biến động địa chính trị tại Trung Đông trong thời gian đầu năm đã khiến chi phí nguyên vật liệu và logistics gia tăng, tiếp tục gây áp lực lên biên lợi nhuận. Khó khăn về dòng tiền cũng làm gia tăng rủi ro chi phí tài chính trong thời gian tới.

Sá xị Chương Dương có tiền thân là nhà máy Usine Belgique do người Pháp xây dựng từ năm 1952, sau này trở thành thành viên của Sabeco. Sau hơn 70 năm phát triển, doanh nghiệp chuyên sản xuất nước giải khát có gas, rượu nhẹ và nước tinh khiết, phân phối chủ yếu tại miền Nam và xuất khẩu sang một số thị trường quốc tế.

Trước đó, vào tháng 9-2025, Hội đồng quản trị Sá xị Chương Dương đã được chấp thuận gia hạn hai khoản vay nội bộ với tổng giá trị hơn 450 tỉ đồng từ Sabeco. Doanh nghiệp khi đó cảnh báo, nếu không được gia hạn, nguy cơ mất khả năng thanh toán, thậm chí phá sản, là hoàn toàn có thể xảy ra.


Tin liên quan

Tỉ phú Thái Lan chào mua nhà máy trăm tỉ của Sá xị Chương Dương

Tỉ phú Thái Lan chào mua nhà máy trăm tỉ của Sá xị Chương Dương

(NLĐO) - F&N thuộc hệ sinh thái của tỉ phú Thái Lan đã đề nghị mua dự án nhà máy nước giải khát Nhơn Trạch 3 của Sá xị Chương Dương với giá gần 100 tỉ đồng.

Sá xị Chương Dương đứng trước nguy cơ phá sản

(NLĐO)- Sá xị Chương Dương đứng trước nguy cơ phá sản vì lỗ lũy kế 340 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 150 tỉ đồng.

Tình hình hiện tại của sá xị Chương Dương

(NLĐO)- Chương Dương tiếp tục báo lợi nhuận quý I âm gần 17 tỉ đồng, đây là quý thứ 13 liên tiếp mà doanh nghiệp báo lỗ.

nước giải khát sá xị chương dương scd
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo