SAB, TCB, STK là những cổ phiếu đáng chú ý ngày 9-5

Công ty chứng khoán Mirae Asset khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu SAB của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn. Giá cổ phiếu SAB hiện là 58.900 đồng.



Doanh thu của SAB tăng trưởng trở lại,đạt 7.243 tỉ đồng (+16,1% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, tỉ suất lợi nhuận gộp của công ty giảm xuống 29% khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng 9,7% so với cùng kỳ lên 2.100 tỉ đồng.

Do lãi suất giảm, thu nhập từ hoạt động tài chính cũng giảm 22,2% xuống 278,6 tỉ đồng trong khi chi phí hầu như không thay đổi. Lợi nhuận trước thuế và của SAB đạt 1.302 tỉ đồng (+4%).

Trong kỳ họp đại hội cổ đông thường niên 2024, SAB cho biết giá nguyên liệu đầu vào đã được cố định cho cả năm. Do đó, bất chấp những tác động tiêu cực từ việc tỉ giá tăng cao, công ty tự tin sẽ duy trì mức biên lợi nhuận gộp hiện tại.

Trong kịch bản cơ sở của chứng khoán Mirae Asset, nhờ kết quả quý I/2024 tốt hơn kỳ vọng nên đã nâng dự báo doanh thu đạt 29.463 tỉ đồng. Dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2024 của SAB là 4.543 tỉ đồng (+6,8%).

Giá mục tiêu của SAB được điều chỉnh xuống còn 62.000 đồng từ 63.100 đồng trước đó, tương ứng với tỉ lệ định giá P/E là 19.0 và duy trì khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu này.

Công ty chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu TCB của Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank). Giá hiện tại của cổ phiếu TCB là 48.200 đồng.

Trong quý I/2024, TCB ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt 12.261 tỉ đồng (+31,8%), trong đó thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi tăng lần lượt 30,2% và 35,7% so với cùng kỳ. NIM tăng mạnh 0,23 điểm % cùng với tăng trưởng tín dụng đạt 7,1% giúp thu nhập lãi thuần tăng khả quan. Lợi nhuận sau thuế quý I tăng khả quan lên mức 6.277 tỉ đồng (+38,3%).

Tỉ lệ nợ xấu và nợ nhóm 2 tại cuối quý I đạt lần lượt 1,13% và 1,09%, đi ngang so với cuối năm ngoái, trong bối cảnh tín dụng của TCB tăng mạnh cho thấy rủi ro suy giảm chất lượng tài sản trong những quý tiếp theo vẫn còn lớn.

Với những diễn biến tích cực của bức tranh kết quả kinh doanh quý I, chứng khoán MBS đã nâng giá mục tiêu lên 50.300 đồng do định giá theo P/B mục tiêu 12 tháng đạt 1.2x (cao hơn 12% so với P/B trong dự báo gần nhất). Nâng dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2024-2025 lên lần lượt 3% và 7,3%. Tuy nhiên, những diễn biến tích cực của cổ phiếu trong 4 tháng đầu năm nay đã phản ánh triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2024, do đó MBS thay đổi khuyến nghị sang trung lập.

Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu STK của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ. Giá hiện tại của cổ phiếu STK là 31.450 đồng và giá mục tiêu là 37.900 đồng/cổ phiếu.

Sợi Thế Kỷ đã chinh phục được các khách hàng lớn, khó tính trên thế giới như Nike, Adidas, Fast Retailing (Uniqlo), Lululemon nhờ chất lượng sản phẩm. Những khách hàng này có nhu cầu nâng khối lượng sợi tái chế lên 100% vào năm 2030 sẽ là động lực cho STK tiếp tục tăng trưởng.

Kết quả kinh doanh quý I/2024 của STK chưa mấy khả quan do nhu cầu đơn hàng vẫn thấp. Do đầu năm nay tỉ giá tăng mạnh khiến công ty lỗ tỉ giá kéo theo chi phí tài chính tăng 36%, cũng là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận sau thuế giảm 56,3%.

Sự hồi phục sẽ rõ nét hơn từ quý III/2024 do đây là thời điểm giao hàng cho vụ xuân hạ năm 2025. Đây cũng là thời điểm nhà máy mới đi vào hoạt động giúp cho STK nâng cao công suất, đáp ứng nhu cầu nhập khẩu sợi của khách hàng cho vụ mùa mới. Ngoài ra, khi FED giảm lãi suất sẽ giúp tỉ giá ổn định hơn, kéo theo giảm đáng kể chi phí tài chính. Cổ tức đều đặn hàng năm 15%.

Dựa trên dữ liệu hàng tồn kho của các hãng thời trang lớn tại quý IV/2023 đã lập đỉnh như Nike, Adidas, Gap Inc… kỳ vọng nhu cầu nhập khẩu sợi sẽ tăng trưởng trở lại khi các hãng thời trang phải ra những thiết kế mới.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).