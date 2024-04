Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 26-4

Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (MSVN) khuyến nghị mua cổ phiếu MWG của Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động với giá mục tiêu 53.800 đồng/cổ phiếu.



Trong quý I/2024, doanh thu của Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động tăng 17% so với cùng kỳ, lên 31.500 tỉ đồng. Đáng chú ý, mảng trụ cột chính là Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh ghi nhận doanh thu tăng trưởng 10% so với cùng kỳ trong bối cảnh sức mua chung chỉ có những dấu hiệu phục hồi ban đầu.

MSVN cho biết năm 2024, ban lãnh đạo Thế Giới Di Động đặt niềm tin đối với mục tiêu lợi nhuận là 2.400 tỉ đồng (so với mức 168 tỉ đồng trong năm 2023). Mục tiêu trên gần với dự báo của MSVN là 2.385 tỉ đồng.

Cổ phiếu MWG hiện có giá 53.800 đồng Nguồn: Fireant

Thế Giới Di Động sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 là 500 đồng/cổ phiếu (~ tỉ suất cổ tức 1%) và mua lại tối đa 100 tỉ đồng cổ phiếu quỹ thông qua phương thức khớp lệnh.

Theo MSVN, khối lượng giao dịch trong các phiên gần đây ghi nhận cao hơn mức trung bình 20 ngày. Chỉ báo MACD tăng và quay lại cao hơn đường tín hiệu, chỉ báo này cũng giữ cao hơn mức 0 suốt từ đầu năm 2024 đến nay. Các chỉ báo động lượng hoạt động ở mức mạnh.



Do đó, MSVN khuyến nghị mua cổ phiếu MWG với giá mục tiêu tại 60.400/cổ phiếu và dừng lỗ tại 49.900 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt khuyến nghị tích lũy cổ phiếu IMP của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm với giá mục tiêu 67.700 đồng/cổ phiếu.

Trong quý I/2024, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của Imexpharm lần lượt đạt 491 tỉ đồng (tăng 2% so với cùng kỳ) và 78 tỉ đồng (giảm 22% so với cùng kỳ), tương đương hoàn thành 21% và 12% kế hoạch năm và 23% và 21% dự phóng của Rồng Việt.

Sau 3 quý liên tiếp tỉ lệ chiết khấu thương mại tăng cao (khoảng 10% doanh thu), Rồng Việt điều chỉnh tăng tỉ lệ chiết khấu thương mại khi nhận thấy Imexpharm đang có sự thay đổi trong chính sách bán hàng.

Cổ phiếu IMP hiện có giá 65.100 đồng Nguồn: Fireant

Theo đó, doanh thu thuần năm 2024 của Imexpharm dự báo sẽ giảm 3% so với dự phóng trước đó, chỉ còn đạt 2.166 tỉ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 296 tỉ đồng (đi ngang so với cùng kỳ), giảm 19% so với dự báo.

Do đó, Rồng Việt khuyến nghị tích lũy cổ phiếu IMP với giá mục tiêu 67.700 đồng/cổ phiếu.

Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) khuyến nghị mua cổ phiếu DPM của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí với giá mục tiêu 44.266 đồng/cổ phiếu.

Trong tháng 3-2024, giá Urê trong nước tăng 5% so với tháng 12-2023, trong khi giá Urê thế giới tăng hơn 16% so với mức thấp cuối năm trước.

YSVN kỳ vọng giá Urê sẽ tiếp tục phục hồi nhờ giá khí đốt kỳ vọng tăng trở lại có thể khiến các công ty sản xuất phân bón ở châu Âu tiếp tục cắt giảm sản lượng và Nga có thể tiếp tục gia hạn hạn ngạch xuất khẩu phân đạm trong năm 2024.

Theo Hiệp hội Phân bón thế giới, tổng nhu cầu tiêu thụ phân bón có xu hướng tăng nhẹ 1.2% trong năm 2024.

Cổ phiếu DPM hiện có giá 31.250 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Theo Viện Nghiên cứu quốc tế khí hậu và xã hội, El Nino sẽ bắt đầu suy yếu từ quý II/2024 hỗ trợ huy động nguồn điện giá rẻ từ thuỷ điện, giảm huy động từ nguồn điện khí. Điều này sẽ giảm mức độ cạnh tranh về khí cho Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.

Trong năm 2023, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đã trải qua đợt bảo dưỡng tổng thể và khắc phục sự cố thiết bị ở phân xưởng NH3. Dự kiến sản lượng sẽ ổn định trở lại trong năm 2024.

Trên cơ sở đó, YSVN đưa ra khuyến nghị mua cổ phiếu DCM với tỉ suất lợi nhuận kỳ vọng tăng 41.7% so với giá đóng cửa ngày 25-4.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).