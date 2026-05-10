Biển đảo

Sắc đỏ giữa đại ngàn

BỘI NHIÊN

Giữa đại ngàn Đakrông, sắc cờ Tổ quốc đỏ thắm trên từng nếp nhà, con đường, lớp học... là biểu tượng của tình quân dân bền chặt

Những ngày này, về xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị, nổi bật giữa màu xanh bất tận của núi rừng Trường Sơn hùng vĩ ôm lấy nhịp sống bình dị, hiền hòa của người Bru-Vân Kiều, Pa Kô là sắc cờ đỏ sao vàng. Trên chiều dài 15,847 km đường biên ấy là nghĩa tình đoàn kết quân dân trong xây dựng cuộc sống mới, giữ gìn từng tấc đất biên cương.

Thắm tình quân dân

Chúng tôi đến Đakrông lúc các chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Nang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cắt tóc cho học sinh Trường Tiểu học Ba Nang tại điểm lẻ thôn Sa Trầm vào giờ tan học. Những "tay kéo Biên phòng" là đoàn viên thanh niên Chi đoàn Đồn Biên phòng Ba Nang đang làm đẹp mái đầu cho các bé mầm non nơi thôn biên giới.

Đợt nắng nóng gay gắt tháng 4 không ngăn được nhiệt huyết của tuổi trẻ Đồn Biên phòng Ba Nang khi đến các trường học trên địa bàn xã Đakrông cắt tóc, phát sữa và bánh mì cho học sinh mầm non, tiểu học. Những khẩu phần nhỏ bé nhưng chan chứa tình cảm ấy góp phần khuyến học, vun đắp mầm xanh nơi biên cương.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Nang luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em vùng biên giới thông qua nhiều hoạt động thiết thực, như kết nối các đoàn thiện nguyện ở TP Huế tặng quà thiếu nhi, người dân thôn Chai và học sinh thuộc chương trình "Nâng bước em tới trường", "Con nuôi đồn biên phòng". Từ sự quan tâm ấy, nhiều học sinh nghèo được tham gia chương trình "Tết nhân ái - Đakrông mùa xuân về" tổ chức tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú - THCS Ba Nang; học sinh điểm trường Đá Bàn - Ba Nang có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ quà Tết...

Còn nhớ đợt mưa lớn kéo dài giữa tháng 11-2025 từng gây chia cắt cục bộ, làm hư hỏng hạ tầng giao thông tại nhiều địa bàn của xã Đakrông: nước qua tràn Ly Tôn dâng khoảng nửa mét, nhiều điểm ở thôn Ra Lây bị chia cắt, tuyến đường duy nhất vào thôn Sa Trầm xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở… Trong cơn mưa phủ kín các thôn biên giới, các lực lượng chức năng dựng biển cảnh báo nguy hiểm tại những vị trí có nguy cơ sạt trượt, đồng thời hướng dẫn người dân đi lại an toàn ở nơi ngập sâu.

Mưa ngớt, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, Công an, đoàn viên thanh niên cùng người dân chung tay gạt bùn đất ngổn ngang trên đường, lăn từng tảng đá sạt lở sang hai bên, dọn cây rừng đổ chắn lối đi để thông tuyến, bảo đảm an toàn cho người dân và công tác tuần tra biên giới. Một người dân địa phương nói giản dị mà chân tình: "Nếu không có bộ đội Biên phòng và Công an giúp đỡ kịp thời thì bà con rất vất vả".

Căn nhà gỗ 35 m² của gia đình anh Hồ Văn Hồi ở thôn Ra Poong, xã Đakrông bốc cháy lúc 13 giờ 30 phút ngày 18-2-2026 (mùng 2 Tết Bính Ngọ), toàn bộ tài sản bị thiêu rụi. Không để gia đình anh rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất", chính quyền xã Đakrông, thôn Ra Poong cùng Đồn Biên phòng Ba Nang, đoàn viên thanh niên khẩn trương dựng căn nhà tre tạm trong vòng 7 ngày.

Hàng chục lượt cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, tuổi trẻ thôn Ra Poong cùng người dân địa phương vào rừng chặt tre nứa, vận động hỗ trợ xi-măng, nhu yếu phẩm, vận chuyển vật liệu dựng nhà trên khoảnh đất mới.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Nang dựng nhà tre giúp gia đình anh Hồ Văn Hồi sau hỏa hoạn. (Ảnh do Đồn Biên phòng Ba Nang cung cấp)

Hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3.3.1959 - 3.3.2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989 - 3.3.2026), căn nhà tre đơn sơ ấy không chỉ là chỗ ở tạm mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết quân dân nơi vùng cao Đakrông. "Đây là món quà đặc biệt đầu xuân mới, giúp gia đình tôi ổn định cuộc sống trước mắt, yên tâm nuôi hai con nhỏ sau hỏa hoạn" - anh Hồ Văn Hồi xúc động.

Vun bồi tình yêu Tổ quốc

Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới vừa qua trên cương thổ Tổ quốc thật đẹp và ý nghĩa.

Ngày 9-3, Đoàn xã Đakrông phối hợp Chi đoàn Công an xã và Chi đoàn Đồn Biên phòng Ba Nang tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên tại thôn Ly Tôn với nhiều hoạt động thiết thực như dọn vệ sinh, treo cờ Tổ quốc, khởi công công trình "Thắp sáng đường quê", tặng quà 10 hộ gia đình khó khăn. Chi đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an xã Đakrông trao 1 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Hồ Văn Hồi. Đoàn xã Đakrông trao 50 lá cờ Tổ quốc, tặng các hộ gia đình khó khăn. Trước đó, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đakrông cũng trao 100 lá cờ Tổ quốc cho các hộ dân ở thôn Klu, Khe Ngài, Chân Rò; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân treo cờ đúng quy cách, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh.

Chiến sĩ bộ đội cùng đoàn viên thanh niên xã Đakrông tham gia xây dựng “Đường cờ Tổ quốc” tại các thôn bản. (Ảnh do Đồn Biên phòng Ba Nang cung cấp)

Thông qua sự phối hợp giữa tuổi trẻ Đồn Biên phòng Ba Nang với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đakrông và các đoàn thể địa phương trong xây dựng "Đường cờ Tổ quốc", người dân thôn Ra Lây hăng hái tham gia tổng vệ sinh môi trường, treo cờ hai bên trục đường trung tâm và trước mỗi ngôi nhà.

Quả thực, giữa đại ngàn Đakrông, sắc cờ Tổ quốc đỏ thắm trên từng nếp nhà, con đường, lớp học… trở thành biểu tượng của tình quân dân bền chặt.

Chiến sĩ bộ đội cùng đoàn viên thanh niên xã Đakrông tham gia xây dựng “Đường cờ Tổ quốc” tại các thôn bản. (Ảnh do Đồn Biên phòng Ba Nang cung cấp)

Sống bên tuyến đường rợp bóng cờ Tổ quốc, được Bộ đội Biên phòng tuyên truyền về Luật Biên giới quốc gia và Luật Biên phòng Việt Nam, bà Hồ Thị Khăm, ngụ thôn Sa Trầm, hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc chấp hành pháp luật, bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự vùng biên giới.

Các hoạt động tuyên truyền được Bộ đội Biên phòng Ba Nang đặc biệt chú trọng, lồng ghép trong các buổi họp dân, chương trình văn hóa - văn nghệ, những "Tiết học biên giới" ở Ba Nang. Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú - THCS Tà Long, "Tiết học biên giới" cung cấp kiến thức lịch sử, quốc phòng giúp học sinh miền biên giới hiểu hơn về quê hương, về biên cương Tổ quốc; từ đó bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Chăm lo cho các chủ nhân tương lai nơi biên cương, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Nang cùng Đoàn Thanh niên xã Đakrông tổ chức giới thiệu sách, trao đổi những cuốn sách hay, đọc sách và tham quan kho sách tại đơn vị trong dịp hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026. Thông qua hoạt động này, học sinh, thanh niên trong xã được mở mang kiến thức, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, nhận thức rõ trách nhiệm bảo vệ biên cương Tổ quốc, giữ gìn bản sắc dân tộc.

Bộ đội Biên phòng cùng người dân, học sinh đọc sách không chỉ là hình ảnh đẹp của cuộc sống bình yên mà còn là nhịp cầu văn hóa gắn kết tình quân dân nơi biên giới. Nhờ được mở mang kiến thức, người dân cũng nâng cao hơn ý thức cộng đồng, trách nhiệm trong xây dựng thôn bản. Gia đình bà Hồ Thị Hai ở thôn Ba Nang cùng nhiều hộ dân đã đồng thuận giải phóng mặt bằng để triển khai dự án Trường Nội trú Tiểu học và THCS Đakrông, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho con em địa phương.

Tất cả, với ý thức và tình cảm giữ gìn biên cương Tổ quốc, đã và đang tiếp tục gắn bó, tương trợ, sẻ chia cùng nhau trên miền biên giới Đakrông bình yên, vững bền. 

Điểm tựa của thôn bản

Trận mưa lớn cục bộ kèm lốc xoáy chiều tối 2-5-2026 làm tốc mái nhà ông Hồ Ngọc Thịnh và ông Hồ Văn Non ở thôn Ra Lây, xã Đakrông. Ngay trong ngày 3-5, Đồn Biên phòng Ba Nang đã cử lực lượng cơ động phối hợp chính quyền địa phương và người dân hỗ trợ lợp lại mái nhà, gia cố nhà cửa, giúp hai gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Ông Hồ Văn Non nói rằng ở vùng biên giới, mỗi khi thiên tai hay khó khăn xảy ra, Bộ đội Biên phòng luôn là lực lượng có mặt đầu tiên giúp bà con. Các anh luôn là chỗ dựa, điểm tựa của thôn bản.

