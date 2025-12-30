Sắc Xuân đến sớm ở Chợ Lớn

Sắc Xuân đến sớm trên những con đường ở khu vực Chợ Lớn, tạo nên không khí sôi động dù còn gần 2 tháng nữa mới tới Tết Ngyên đán. Đường Hải Thượng Lãn Ông, nơi hội tụ các cửa hàng phụ kiện trang trí lớn nhất miền Nam, thu hút hàng ngàn lượt khách mỗi ngày.

Những sản phẩm đa dạng, từ trang trí nhà cửa đến quà tặng Tết, khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho người dân và du khách. Hãy khám phá sự nhộn nhịp và sắc màu của mùa xuân tại phường Chợ Lớn.

Chỉ vài ngày sau dịp lễ Giáng sinh, đường Hải Thượng Lãn Ông được "thay áo mới" rợp sắc xuân

Dọc tuyến phố dài hơn 500 m nhộn nhịp mua bán từ sáng đến tối. Những cây thông Noel, dây kim tuyến được xếp gọn vào kho, nhường chỗ cho không gian ngập tràn sắc đỏ của lồng đèn, câu đối, liễn chúc mừng, linh vật năm mới.

Nhiều tiểu thương cho biết nhu cầu mua sắm năm nay khởi động sớm, không chỉ khách lẻ mà còn có nhiều đơn vị, doanh nghiệp đặt hàng trang trí không gian Tết. Vì vậy, hàng hóa được chuẩn bị từ sớm.

Bên cạnh các mặt hàng truyền thống như lồng đèn, bao lì xì, câu đối đỏ, thị trường năm nay ghi nhận sự lên ngôi của các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và phụ kiện mang phong cách hoài niệm như mẹt tre, quạt giấy, hoa vải cao cấp. Xen kẽ đó là các mẫu trang trí kết hợp yếu tố hiện đại như đèn LED kiểu mới, phụ kiện tiểu cảnh, hoa giả cao cấp…, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại.

Các sạp hàng nối tiếp nhau tạo nên không gian mua sắm nhộn nhịp từ sáng đến tối.

Không chỉ người dân TP HCM, nhiều du khách và bạn trẻ cũng tìm đến đây dạo phố, chụp ảnh, tận hưởng không khí Tết sớm giữa Chợ Lớn.

Theo ghi nhận, dù chi phí nguyên liệu đầu vào có biến động, mặt bằng giá tại đây vẫn giữ ở mức ổn định, phù hợp với nhiều phân khúc từ bình dân đến cao cấp. Sự phong phú về mẫu mã giúp người tiêu dùng dễ dàng cá nhân hóa không gian đón Tết của gia đình.

Rực rỡ sắc xuân khu Chợ Lớn

Không chỉ là tuyến phố mua bán sầm uất, đường Hải Thượng Lãn Ông còn là một điểm nhấn văn hóa quen thuộc mỗi dịp xuân về. Sắc màu rực rỡ của hàng hóa hòa cùng nhịp sống hối hả, tiếng rao hàng, tiếng xe cộ tấp nập đã trở thành hình ảnh in đậm trong ký ức của nhiều thế hệ người dân TP HCM.

Việc “thay áo” nhanh chóng ngay sau Giáng sinh cho thấy sức sống bền bỉ và khả năng thích ứng linh hoạt của khu phố thương mại lâu đời này.