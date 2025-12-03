Sách giáo khoa điện tử cần đáp ứng những quy định nào?

Dự thảo thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình chuyển thể và tổ chức thẩm định SGK điện tử biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông đang được Bộ GD-ĐT lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Việc biên soạn SGK điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp với xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời đảm bảo mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Nội dung SGK điện tử bảo đảm đúng với nội dung sách giáo khoa bản in. Ảnh tư liệu NLĐO

Nội dung SGK điện tử bảo đảm đúng với nội dung sách giáo khoa bản in. Định dạng tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, hỗ trợ đa nền tảng (máy tính, điện thoại, máy đọc sách). Đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành về bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ, quy chuẩn bảo mật, quy chuẩn về lưu chiểu.

Giao diện SGK điện tử phải được hiển thị tối ưu trên các thiết bị khác nhau, phù hợp với sức khỏe, thị giác của học sinh các cấp học về phông chữ, cỡ chữ, màu sắc, hiệu ứng hình ảnh, âm thanh.

Định dạng của SGK điện tử phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về định dạng tệp tin cho xuất bản phẩm điện tử, phù hợp với các tiêu chuẩn mở quốc tế cho các xuất bản phẩm điện tử giáo dục hoặc các định dạng phổ biến, đảm bảo khả năng tương thích đa nền tảng và hỗ trợ truy cập cho người khuyết tật.

Dự thảo cũng quy định, không chèn quảng cáo, nội dung kinh doanh, gợi ý mua sắm, giới thiệu bên ngoài vào SGK điện tử.

SGK điện tử có khả năng sử dụng trực tuyến hoặc tải về khi không có kết nối internet ổn định, đảm bảo người dùng luôn sử dụng được; được chỉnh sửa, cập nhật khi SGK bản in chỉnh sửa, cập nhật.