SACOMBANK bổ nhiệm quyền Tổng Giám đốc mới là người nước ngoài

Chiều 22-4, ngay sau Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) đã có các quyết định quan trọng nhằm tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao.

Theo đó, HĐQT đã thống nhất giao ông Nguyễn Đức Thụy đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Thường trực, trực tiếp phụ trách công tác chỉ đạo chiến lược, quản trị cấp cao và định hướng phát triển dài hạn của ngân hàng.

Cũng tại cuộc họp này, HĐQT SACOMBANK thống nhất bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ chức Quyền Tổng giám đốc, phụ trách điều hành hoạt động của ngân hàng theo đúng quy định hiện hành.

Theo SACOMBANK, việc bổ nhiệm ông Loic Faussier thể hiện định hướng nhất quán của ngân hàng trong việc thu hút đội ngũ nhân sự cấp cao có kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực quản trị rủi ro và tuân thủ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu, củng cố nền tảng an toàn tài chính, đồng thời bảo đảm định hướng hiệu quả, bền vững và thận trọng trong giai đoạn tới.

Ông Nguyễn Đức Thụy đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Thường trực SACOMBANK

Ông Loic Faussier sinh năm 1972 tại Pháp, tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Paris Assas. Ông sở hữu hai bằng Thạc sĩ, gồm Thạc sĩ Tài chính tại Đại học Paris Dauphine và Thạc sĩ Luật Kinh doanh tại Học viện Chính trị Paris.

Với hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, ông Loic Faussier từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các tổ chức tài chính lớn ở Pháp, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản và Việt Nam như: Giám đốc HSBC Việt Nam, Phó Giám đốc HSBC Nhật Bản, Phó Tổng Giám đốc VIB, Tổng Giám đốc SeABank và Cố vấn cấp cao Ban Điều hành LPBank.

Ông Loic Faussier giữ chức Quyền Tổng giám đốc

Trước đó, đại hội cổ đông đã thông qua việc đổi tên ngân hàng từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sai Gon Thuong Tin Joint Stock Commercial Bank) thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank). Tên viết tắt của ngân hàng cũng được định dạng lại từ Sacombank thành SACOMBANK.

Đại hội cũng thống nhất chủ trương chuyển trụ sở chính sang một địa điểm khác trên lãnh thổ Việt Nam, nhằm đáp ứng quy mô hoạt động mới và tầm nhìn chung, dài hạn. Ngoài ra, các cổ đông ngân hàng này cũng thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Thụy - Tổng giám đốc SACOMBANK làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.



