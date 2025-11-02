Sacombank đoạt chức vô địch Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025

Vòng chung kết Giải bóng đá công nhân, viên chức 2025 do Tổng LĐLĐ Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Báo Tuổi trẻ phối hợp tổ chức đã kết thúc vào chiều tối 2-11, sau trận chung kết giữa Sacombank và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trên sân vận động Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Niềm vui của các cầu thủ Sacombank (Ảnh: Quang Định)

Giải khởi tranh từ ngày 3-10 với 40 đội bóng đại diện cho Công đoàn các tỉnh/thành phố, Công đoàn ngành và doanh nghiệp. Trong đó, vòng chung kết diễn ra từ ngày 31-10 đến 2-11 tại TP HCM, với sự tham dự của 16 đội bóng đã xuất sắc nhất. Đến nay, trải qua hơn 100 trận đấu, Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 đã khép lại với chức vô địch thuộc về Sacombank. Về nhì là Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; Hạng ba thuộc về Sawaco, và hạng tư là Công đoàn TP HCM 2.

Ngoài ra, ban tổ chức đã trao các giải thưởng cho Đội cổ động ấn tượng nhất, Tổ trọng tài xuất sắc nhất, Thủ môn xuất sắc nhất, Đội thi đấu fair-play nhất, Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Cầu thủ xuất sắc nhất. Trong đó, Công đoàn TP HCM 2 giành danh hiệu Đội thi đấu fair-play nhất.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính trao giải cho đội vô địch Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 Ảnh: Quang Định

Đặc biệt, những đội bóng giành vé vào vòng bán kết đã quyết định trích 50% số tiền thưởng để hỗ trợ công nhân, người lao động miền Trung bị thiệt hại do bão lũ.

Qua mùa giải thứ 3, giải đấu thường niên do Tổng LĐLĐ Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Báo Tuổi trẻ tổ chức đã thực sự trở thành sân chơi uy tín của công nhân, viên chức, người lao động trên cả nước; góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong công nhân, viên chức, người lao động nói riêng và toàn xã hội nói chung.