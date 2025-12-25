Sacombank sắp bầu thêm 4 thành viên hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa ban hành nghị quyết liên quan đến các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2025, trong đó đáng chú ý là kế hoạch bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Theo nghị quyết, Sacombank sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và tiến hành bầu bổ sung nhân sự HĐQT nhằm kiện toàn bộ máy quản trị.

Ngày 15-1-2026 được xác định là thời điểm chốt danh sách cổ đông để các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên, đủ điều kiện ứng cử, đề cử nhân sự tham gia HĐQT.

Hiện tại, HĐQT Sacombank gồm 7 thành viên. Ông Dương Công Minh đang giữ chức Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Văn Phong là Phó Chủ tịch HĐQT.

Các thành viên HĐQT còn lại gồm bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, ông Phan Đình Tuệ, ông Nguyễn Xuân Vũ và hai thành viên độc lập là ông Vương Công Đức, bà Phạm Thị Thu Hằng.

Một phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Sacombank

Những ngày gần đây, Sacombank ghi nhận nhiều sự thay đổi đáng chú ý về nhân sự cấp cao. Ngày 23-12, ngay sau khi ông Nguyễn Đức Thụy thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Lộc Phát (LPBank), Sacombank đã bổ nhiệm ông Thụy đảm nhận vị trí Quyền Tổng Giám đốc ngân hàng này.

Đồng thời, bà Nguyễn Thị Kiều Anh, sau khi từ chức Phó Tổng Giám đốc LPBank, cũng được điều chuyển sang giữ chức Phó Tổng Giám đốc Sacombank.



Bên cạnh đó, ông Dương Thanh Tuấn thôi giữ chức Chánh Văn phòng HĐQT, kiêm Người phụ trách quản trị Sacombank kể từ ngày 1-1-2026, để tiếp tục đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Khối Quản trị hành chính ngân hàng này.

Ngoài ra, ông Dương Trung Lợi thôi làm Trợ lý Chủ tịch HĐQT, được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng HĐQT – Người phụ trách quản trị Sacombank từ cùng thời điểm.