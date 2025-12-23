HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Vừa rời chức Chủ tịch HĐQT LPBank, ông Nguyễn Đức Thụy đảm nhận Quyền Tổng Giám đốc Sacombank

Thái Phương

(NLĐO) – Ông Nguyễn Đức Thụy đảm nhận vai trò Quyền Tổng giám đốc Sacombank ngay sau khi hoàn tất chuyển giao tại LPBank.

Trưa 23-12, chỉ ít giờ sau khi Ngân hàng TMCP Lộc Phát (LPBank) công bố ông Nguyễn Đức Thụy rời ghế Chủ tịch HĐQT, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán STB) thông báo bổ nhiệm ông giữ vai trò quyền Tổng Giám đốc Sacombank.

Ông Nguyễn Đức Thụy (SN 1976, nguyên quán Ninh Bình) tốt nghiệp Đại học Bang Colorado (Colorado State University - Mỹ). Trước khi bước chân vào ngành ngân hàng, ông đã lãnh đạo nhiều doanh nghiệp lớn ở nhiều lĩnh vực.

Từ tháng 4-2021, ông Nguyễn Đức Thụy gia nhập ngành ngân hàng với vị trí Phó Chủ tịch HĐQT LPBank, sau đó được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ tháng 12-2022 đến cuối năm 2025.

Trong hơn 3 năm công tác tại vị trí này, ông Nguyễn Đức Thụy chỉ đạo quyết liệt các chương trình tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy, xây dựng nền tảng quản trị hiện đại và đẩy mạnh chuyển đổi số. Kết quả nổi bật là hiệu quả vận hành của ngân hàng này ổn định, các chỉ số tài chính cải thiện rõ nét và hệ thống công nghệ được nâng cấp vượt bậc.

Ông Nguyễn Đức Thụy giữ chức Quyền Tổng giám đốc Sacombank - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Thụy

Trong khi đó, Sacombank đang trong bối cảnh hoàn thiện đề án tái cơ cấu, tập trung giảm tỉ lệ nợ xấu, cải thiện về năng lực điều hành hoạt động và biên lợi nhuận (NIM), xử lý triệt để những vấn đề còn tồn đọng; đồng thời nâng cao mức độ bao phủ dự phòng cho các danh mục còn lại theo lộ trình.

Trước khi nhân sự cao cấp của Sacombank được công bố, cổ phiếu STB đã có 2 phiên tăng trần liên tiếp, thu hút sự chú ý đặc biệt của giới đầu tư.

Tạm dừng phiên sáng 23-12, STB được giao dịch quanh mức 56.000 đồng/cổ phiếu, trở thành cổ phiếu ngân hàng có thị giá cao thứ hai trên thị trường, chỉ xếp sau VCB của Vietcombank - đang ở vùng 58.000 đồng/cổ phiếu.

