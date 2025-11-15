Sai lầm thường gặp khi sơ cứu trẻ uống nhầm dầu thắp đèn

Ngày 15-11, Bệnh viện Nhi Trung ương cảnh báo liên tiếp điều trị các ca bệnh bị ngộ độc nghiêm trọng do uống nhầm phải dầu thắp đèn.

Bệnh nhi nguy kịch vì uống nhầm dầu thắp đèn. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Mới nhất là bệnh nhi H.Đ., 2 tuổi (ở Hà Nội), nhập viện do uống nhầm dầu thắp đèn bàn thờ được gia đình đặt dưới đất. Khi phát hiện sự việc, người nhà đã cố gắng móc họng để gây nôn cho trẻ, sau đó mới đưa đến bệnh viện gần nhà để sơ cứu.

Bác sĩ Trần Thị Mỹ Hạnh, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa (Bệnh viện Nhi Trung ương), cho biết gây nôn thường là phản xạ đầu tiên của nhiều phụ huynh khi thấy con uống nhầm dầu thắp đèn. Tuy nhiên, hành động này có thể khiến trẻ hít sặc dầu vào phổi, làm tình trạng nặng nề hơn.

Tại cơ sở y tế địa phương, dù bé Đ. đã được hỗ trợ thở ôxy, nhưng tình trạng không cải thiện. Trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng khó thở, thở nhanh, tím tái, suy hô hấp nặng.

Các bác sĩ đã nhanh chóng đặt nội khí quản và cho trẻ thở máy. Sau một tuần cấp cứu, bé đã qua cơn nguy kịch và tự thở trở lại, song vẫn phải theo dõi sát vì tổn thương phổi có thể kéo dài.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 4 trường hợp ngộ độc dầu thắp đèn, trong đó có 3 trẻ suy hô hấp nặng kèm theo tổn thương thần kinh. Theo các bác sĩ, trẻ uống nhầm dầu thắp đèn nhưng sai lầm phổ biến trong sơ cứu ban đầu là cố gắng gây nôn cho trẻ.

Các chuyên gia khuyến cáo, tai nạn trẻ uống nhầm dầu thắp đèn thường xuất phát từ sự bất cẩn của người lớn. Hiện nay, dầu thắp đèn được sản xuất với nhiều màu sắc bắt mắt, dễ gây nhầm lẫn với các loại nước giải khát.

Thêm vào đó là thói quen sử dụng các vật dụng quen thuộc như chai nước, cốc, bát để đựng dầu và đặt gần khu vực sinh hoạt chung, nhất là trên bàn thờ, càng làm tăng nguy cơ trẻ nhỏ uống nhầm và gặp nguy hiểm.

Dầu thắp đèn có màu sắc bắt mắt, giống với các loại nước giải khát, khiến trẻ dễ uống nhầm. Ảnh minh họa

Dầu thắp đèn là hydrocacbon dễ bay hơi, có độc tính cao. Khi trẻ nuốt phải, chất lỏng và hơi dầu có thể nhanh chóng xâm nhập phổi, gây suy hô hấp, viêm phổi hít, tổn thương tim mạch – thần kinh, thậm chí co giật, hôn mê. Chỉ một lượng rất nhỏ cũng có thể gây tổn thương phổi nặng.

Nếu phát hiện trẻ uống nhầm dầu thắp đèn, gia đình tuyệt đối không gây nôn, không cho trẻ uống thêm nước hay bất kỳ chất lỏng nào khác, bởi những hành động này dễ làm dầu sặc vào phổi, khiến trẻ nguy kịch. Cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí đúng và kịp thời.