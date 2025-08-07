HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Uống nhầm tinh dầu đuổi muỗi, bé trai nguy kịch

D.Thu

(NLĐO) - Bé trai 15 tháng tuổi nguy kịch, suy hô hấp sau khi uống nhầm tinh dầu đuổi muỗi dùng trong nhà.

Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết các bác sĩ tại Khoa Hồi sức tích cực đã tiếp nhận cấp cứu bé trai 15 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng suy hô hấp cấp, phải đặt ống nội khí quản và thở máy ngay lập tức.

Uống nhầm tinh dầu đuổi muỗi, bé trai nguy kịch- Ảnh 1.

Bệnh nhi đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Hà Nội. Ảnh: Thu Hà

Trước đó, trẻ uống phải dung dịch tinh dầu đuổi muỗi mà gia đình thường sử dụng. Qua tìm hiểu thông tin trên sản phẩm, các bác sĩ nhận thấy tinh dầu này rất thông dụng, được chiết xuất từ thảo dược nhưng dung môi có chứa một số hóa chất nguy hiểm cho sức khỏe khi hít hoặc uống phải.

Bác sĩ Phí Văn Công, Khoa Hồi sức tích cực - người trực tiếp điều trị bệnh nhi - cho biết hình ảnh phim chụp phổi cho thấy tổn thương rất nghiêm trọng, có thể gây suy hô hấp cấp và tiềm ẩn nguy cơ xơ phổi về sau. Trẻ cũng có nhiều cơn co giật trước khi được chuyển đến bệnh viện.

Mặc dù bệnh nhi được thở máy kiểm soát hô hấp, hỗ trợ tuần hoàn và thần kinh, đảm bảo các chỉ số sinh tồn như mạch, huyết áp, nhịp thở, các cơn co giật đã được kiểm soát tốt nhưng tình trạng bệnh vẫn rất nặng. Tổn thương phổi có nguy cơ diễn biến xấu trong 48 - 72 giờ tới.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Hà Nội cảnh báo một số chất hóa học trong dung môi của tinh dầu đuổi muỗi cực kỳ nguy hiểm nếu uống phải. Trẻ nhỏ đặc biệt nhạy cảm với các chất này, có thể dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp cấp, co giật và nguy cơ xơ phổi vĩnh viễn.

Uống nhầm tinh dầu đuổi muỗi, bé trai nguy kịch- Ảnh 2.

Lọ tinh dầu đuổi muỗi mà trẻ uống phải

"Điều đáng lo ngại là nhiều cha mẹ vẫn chưa nhận thức rõ mức độ độc hại khi để các sản phẩm đuổi muỗi trong tầm tay trẻ nhỏ"- bác sĩ Công nói.

Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý tuyệt đối không để các loại tinh dầu, thuốc xịt đuổi muỗi, hóa chất trong tầm tay trẻ. Đọc kỹ nhãn cảnh báo trên sản phẩm, đặc biệt với các loại chứa dung môi hoặc chất dễ bay hơi. Nếu nghi ngờ trẻ nuốt phải hóa chất, hãy cầm đồ vật nghi ngờ cùng trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất.

suy hô hấp tinh dầu đuổi muỗi Tinh dầu đuổi muỗi muối đốt máy xông tinh dầu uống nhầm
