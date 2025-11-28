Saigon Co.op hỗ trợ người lao động, người dân thiệt hại do mưa lũ

Từ ngày 26 đến 28-11, Ban tổng giám đốc và Công đoàn Saigon Co.op đã đến thăm và hỗ trợ cán bộ, công nhân viên cùng người dân chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt tại 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa.

Trong chuyến công tác, đoàn đã đến thăm cán bộ, nhân viên tại Co.opmart Tuy Hòa và Nha Trang. Tại đây, Ban giám đốc và Công đoàn Saigon Co.op đã gặp gỡ, lắng nghe những khó khăn trong công việc lẫn cuộc sống của người lao động trong thời gian qua.

Người lao động được tăng vật dụng gia đình

Để kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn với người lao động, dịp này, Công đoàn Saigon Co.op đã trích kinh phí hơn 1 tỉ đồng từ nguồn Quỹ tương thân tương trợ để hỗ trợ các trường hợp đặc biệt khó khăn, trao tặng 1 Mái ấm Công đoàn; hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà cho các trường hợp thiệt hại nặng; trao 7 tấn hàng hóa thiết yếu, vật dụng gia đình do đồng nghiệp khối văn phòng và các đơn vị khu vực TPHCM đóng góp.

Công đoàn Saigon Co.op hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn

Bên cạnh đó, đoàn cũng tặng quà gồm các nhu yếu phẩm cho các hộ dân nghèo tỉnh Khánh Hòa, góp phần san sẻ những mất mát của bà con vùng lũ.

Chương trình hỗ trợ nhằm đồng hành cùng người lao động và cộng đồng, thể hiện truyền thống nhân văn của của tập thể ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Saigon Co.op.