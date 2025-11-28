HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Saigon Co.op hỗ trợ người lao động, người dân thiệt hại do mưa lũ

T.Yên

(NLĐO) - Sự động viên kịp thời của Công đoàn Saigon Co.op đã giúp người lao động và các hộ dân nghèo bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ vơi bớt khó khăn

Từ ngày 26 đến 28-11, Ban tổng giám đốc và Công đoàn Saigon Co.op đã đến thăm và hỗ trợ cán bộ, công nhân viên cùng người dân chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt tại 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa.

Trong chuyến công tác, đoàn đã đến thăm cán bộ, nhân viên tại Co.opmart Tuy Hòa và Nha Trang. Tại đây, Ban giám đốc và Công đoàn Saigon Co.op đã gặp gỡ, lắng nghe những khó khăn trong công việc lẫn cuộc sống của người lao động trong thời gian qua.

Saigon Co.op lan tỏa yêu thương đến người lao động và người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ - Ảnh 2.

Người lao động được tăng vật dụng gia đình

Để kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn với người lao động, dịp này, Công đoàn Saigon Co.op đã trích kinh phí hơn 1 tỉ đồng từ nguồn Quỹ tương thân tương trợ để hỗ trợ các trường hợp đặc biệt khó khăn, trao tặng 1 Mái ấm Công đoàn; hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà cho các trường hợp thiệt hại nặng; trao 7 tấn hàng hóa thiết yếu, vật dụng gia đình do đồng nghiệp khối văn phòng và các đơn vị khu vực TPHCM đóng góp.

Saigon Co.op lan tỏa yêu thương đến người lao động và người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ - Ảnh 3.

Công đoàn Saigon Co.op hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn

Bên cạnh đó, đoàn cũng tặng quà gồm các nhu yếu phẩm cho các hộ dân nghèo tỉnh Khánh Hòa, góp phần san sẻ những mất mát của bà con vùng lũ.

Chương trình hỗ trợ nhằm đồng hành cùng người lao động và cộng đồng, thể hiện truyền thống nhân văn của của tập thể ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Saigon Co.op.

Tin liên quan

Saigon Co.op tổ chức "Chuyến xe 0 đồng" đưa người lao động về quê ăn Tết

Saigon Co.op tổ chức "Chuyến xe 0 đồng" đưa người lao động về quê ăn Tết

(NLĐO) - 10 chuyến xe 45 chỗ do Liên hiệp HTX TP HCM (Saigon Co.op) tổ chức dự kiến khởi hành ngày 17-1-2023 (26 Tết) để đưa công nhân lao động làm việc tại TP HCM có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.

Saigon Co.op tuyên dương 92 gương điển hình tiên tiến

Sáng 1-7, Công đoàn (CĐ) Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) đã tuyên dương điển hình tiên tiến trong CNVC-LĐ (giai đoạn 2015-2020).

Saigon Co.op hỗ trợ đoàn viên bị bệnh

Công đoàn (CĐ) Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) vừa đến thăm và hỗ trợ 50 triệu đồng từ Quỹ Tương thân tương trợ cho anh Trần Văn Trung, Phòng Hành chánh Quản trị (CĐ bộ phận Văn phòng Saigon Co.op). Anh Trung đang điều trị bệnh đau cột sống, gia đình rất khó khăn, thu nhập thấp.

