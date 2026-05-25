Saigon Heat phô diễn sức mạnh, tiếp tục thắng lớn Cantho Catfish

Với sự điều chỉnh đội hình xuất phát, Saigon Heat nhanh chóng áp đặt thế trận ngay từ hiệp 1 bằng lối chơi tốc độ và phản công sắc bén. Những pha cướp bóng cùng các đường chuyền dài hiệu quả giúp "Ông 30" sớm tạo cách biệt lớn.

Trong đó, sự năng nổ của Nguyễn Anh Kiệt góp phần giúp đội chủ nhà khép lại hiệp mở màn với lợi thế 32-13.

Saigon Heat đánh bại Cantho Catfish trong trận tái đấu của mùa giải

Sang hiệp 2, ưu thế thể hình và chiều sâu đội hình tiếp tục giúp Saigon Heat kiểm soát trận đấu. Dù Cantho Catfish nỗ lực rút ngắn cách biệt nhờ sự tỏa sáng của Phùng Quốc Hưng và Albert Bordeos Opeña, đội khách vẫn bị dẫn 37-57 trước giờ nghỉ.

Sau giờ giải lao, Saigon Heat duy trì lối chơi áp sát và phản công tốc độ cao. Trong khi đó, Cantho Catfish có tín hiệu tích cực từ dàn dự bị với những điểm số của Dương Đức Trí, Nguyễn Hoàng Tuấn và Nguyễn Thanh Tùng để thu hẹp cách biệt xuống còn 59-76 sau hiệp 3.

Nguyễn Hoàng Tuấn (áo trắng) nỗ lực giúp Cantho Catfish bám đuổi

Đầu hiệp cuối, đội khách từng rút ngắn tỉ số xuống còn 69-80. Tuy nhiên, thể lực sa sút khiến thầy trò HLV Phan Thanh Cảnh không thể tạo bất ngờ. Ngược lại, lực lượng đồng đều giúp Saigon Heat nhanh chóng lấy lại thế trận để khép lại trận đấu với chiến thắng 93-73.

Brandis Raley Ross được bầu là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" với 21 điểm, 12 rebounds, 4 kiến tạo và 5 cướp bóng. Đáng chú ý, toàn bộ cầu thủ Saigon Heat đều được trao cơ hội ra sân và ghi điểm, cho thấy chiều sâu lực lượng đáng gờm của cựu vương VBA.

Trong khi đó, game 3 diễn ra hôm 23-5, Hanoi Buffaloes trải qua trận tái đấu khó nhằn trước Nha Trang Dolphins với tỉ số 111-101.

