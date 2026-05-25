Thể thao

Saigon Heat phô diễn sức mạnh, tiếp tục thắng lớn Cantho Catfish

Quốc An

(NLĐO) - Saigon Heat tiếp tục cho thấy sức mạnh vượt trội khi đánh bại Cantho Catfish với tỉ số 93-73 trong màn tái đấu ở game 4 - VBA 2026, tối 24-5.

Với sự điều chỉnh đội hình xuất phát, Saigon Heat nhanh chóng áp đặt thế trận ngay từ hiệp 1 bằng lối chơi tốc độ và phản công sắc bén. Những pha cướp bóng cùng các đường chuyền dài hiệu quả giúp "Ông 30" sớm tạo cách biệt lớn.

Trong đó, sự năng nổ của Nguyễn Anh Kiệt góp phần giúp đội chủ nhà khép lại hiệp mở màn với lợi thế 32-13.

Saigon Heat đánh bại Cantho Catfish trong trận tái đấu của mùa giải

Sang hiệp 2, ưu thế thể hình và chiều sâu đội hình tiếp tục giúp Saigon Heat kiểm soát trận đấu. Dù Cantho Catfish nỗ lực rút ngắn cách biệt nhờ sự tỏa sáng của Phùng Quốc Hưng và Albert Bordeos Opeña, đội khách vẫn bị dẫn 37-57 trước giờ nghỉ.

Sau giờ giải lao, Saigon Heat duy trì lối chơi áp sát và phản công tốc độ cao. Trong khi đó, Cantho Catfish có tín hiệu tích cực từ dàn dự bị với những điểm số của Dương Đức Trí, Nguyễn Hoàng Tuấn và Nguyễn Thanh Tùng để thu hẹp cách biệt xuống còn 59-76 sau hiệp 3.

Saigon Heat phô diễn sức mạnh, tiếp tục thắng lớn Cantho Catfish - Ảnh 1.

Nguyễn Hoàng Tuấn (áo trắng) nỗ lực giúp Cantho Catfish bám đuổi

Đầu hiệp cuối, đội khách từng rút ngắn tỉ số xuống còn 69-80. Tuy nhiên, thể lực sa sút khiến thầy trò HLV Phan Thanh Cảnh không thể tạo bất ngờ. Ngược lại, lực lượng đồng đều giúp Saigon Heat nhanh chóng lấy lại thế trận để khép lại trận đấu với chiến thắng 93-73.

Brandis Raley Ross được bầu là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" với 21 điểm, 12 rebounds, 4 kiến tạo và 5 cướp bóng. Đáng chú ý, toàn bộ cầu thủ Saigon Heat đều được trao cơ hội ra sân và ghi điểm, cho thấy chiều sâu lực lượng đáng gờm của cựu vương VBA.

Trong khi đó, game 3 diễn ra hôm 23-5, Hanoi Buffaloes trải qua trận tái đấu khó nhằn trước Nha Trang Dolphins với tỉ số 111-101.

Xem VBA 2026 trực tiếp & độc quyền trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn

Ấn tượng trải nghiệm ra sân xem bóng rổ trực tiếp

Bên cạnh thưởng thức những diễn biến kịch tính trên sân, người hâm mộ ra sân theo dõi trực tiếp các trận đấu VBA còn trải nghiệm thú vị như "kiss cam", tham gia minigame ngay trên sàn đấu, xem trình diễn mascot, gặp gỡ người nổi tiếng... Sau trận đấu, người hâm mộ còn có cơ hội giao lưu trực tiếp với VĐV cũng như kết nối cùng nhiều "baller" cùng chung đam mê.

Mua vé xem trực tiếp VBA tại VBA Mini App – ứng dụng mới của VBA trên Zalo: https://vba.vn/deeplink/zalo


VBA và FPT Play ký kết cho mùa giải 2026-2030

VBA và FPT Play ký kết cho mùa giải 2026-2030

(NLĐO) - Mùa giải 2026 của VBA sẽ diễn ra với sự hợp tác từ FPT Play, mang đến những trận đấu đỉnh cao cho người hâm mộ.

VBA hợp tác phát triển bóng rổ sinh viên

(NLĐO) - VBA bước vào mùa giải thứ 11, hướng đến phát triển nền bóng rổ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững.

Saigon Heat và VBA công bố đối tác mùa giải mới

(NLĐO) - CLB Saigon Heat và VBA công bố nhà tài trợ, đối tác cho mùa giải 2025 và các hoạt động quan trọng cho SEA Games.

