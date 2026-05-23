Thể thao

Saigon Heat thắng đẹp ngày ra quân VBA 2026

Quốc An

(NLĐO) - Cựu vương VBA Saigon Heat khởi đầu mùa giải 2026 đầy ấn tượng khi áp đảo Cantho Catfish với tỉ số 90-64 ngay trên sân nhà tối 22-5.

Ở lần chạm trán đầu tiên tại VBA 2026, chủ nhà Saigon Heat và đội khách Cantho Catfish lại có chung ý tưởng ra quân. Cả hai đội đều tin tưởng giao nhiệm vụ bảo vệ khu vực cận rổ cho trung phong nội. Theo đó, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh và Tim Waale gác rổ cho đội nhà. Ngược lại, Đậu Trung Kiên và Nguyễn Văn Gia Huy thi đấu hàng trong cho đội khách.

Tuy nhiên, ngay từ hiệp 1, Saigon Heat đã cho thấy sức mạnh vượt trội nhờ lối chơi tốc độ và đội hình đồng đều. Bộ đôi Nguyễn Huỳnh Phú Vinh cùng Tim Waale giúp đội chủ nhà kiểm soát tốt khu vực cận rổ, trong khi hàng công liên tục ghi điểm từ nhiều phương án tấn công đa dạng để tạo cách biệt 25-15.

Saigon Heat đánh bại Cantho Catfish ngày ra quan VBA 2026

Sang hiệp 2, Cantho Catfish nỗ lực cải thiện thế trận với những cú ném xa của Nguyễn Hoàng Tuấn và Phùng Quốc Hưng nhưng lại thiếu hiệu quả. Tận dụng cơ hội, Saigon Heat tiếp tục duy trì thế áp đảo, gia tăng cách biệt lên 47-28 trước giờ nghỉ.

Saigon Heat đại thắng ngày ra quân VBA 2026 - Ảnh 1.

Corey Anthony Raley Ross tìm cách đột phá vào rổ Saigon Heat trước Phú Vinh

Sau giờ giải lao, đội bóng của HLV Vũ Thế Cang vẫn duy trì nhịp độ cao. Sự tỏa sáng của ngoại binh Brandis Raley Ross giúp “Ông 30” nới rộng khoảng cách lên 75-43 sau hiệp 3.

Ở hiệp cuối, Saigon Heat tiếp tục phong tỏa các mũi nhọn của đối thủ, trong khi Jamal Mayali liên tục ghi điểm để giữ vững cách biệt hơn 30 điểm, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng 90-64.

Saigon Heat đại thắng ngày ra quân VBA 2026 - Ảnh 2.

Jamal Mayali sở hữu bộ kỹ năng ghi điểm linh hoạt

Jamal Mayali được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” với 24 điểm và 6 kiến tạo. Saigon Heat cũng vượt trội ở nhiều thống kê quan trọng như hiệu suất dứt điểm (42% so với 32%), rebounds (60 so với 47) và kiến tạo (20 so với 11).

Trước đó, vào ngày 21-5, Lễ khai mạc VBA 2026 đã diễn ra tại nhà thi đấu Xuân Đỉnh (Hà Nội) một cách thành công tốt đẹp. Bên cạnh sự góp mặt của đông đảo khách quý, mùa thứ 11 của Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam còn hấp dẫn bởi màn trình diễn của nhà ĐKVĐ Hanoi Buffaloes.

Saigon Heat đại thắng ngày ra quân VBA 2026 - Ảnh 3.

Cầu thủ Mông Cổ Azzaya Batkhuyag (áo trắng) tìm phương án đột phá vào khu vực cận rổ Hanoi Buffaloes

Trong 4 hiệp trình diễn đầy thuyết phục, “Trâu Thủ đô” giành chiến thắng áp đảo trước Nha Trang Dolphins với tỉ số 116-92.

Xem VBA 2026 trực tiếp & độc quyền trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn


(NLĐO) - Mùa giải 2026 của VBA sẽ diễn ra với sự hợp tác từ FPT Play, mang đến những trận đấu đỉnh cao cho người hâm mộ.

