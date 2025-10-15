Saigontourist Group nâng tầm ảnh hưởng tại ITB Asia 2025, đẩy mạnh thu hút khách quốc tế trọng điểm

Sự kiện này đánh dấu lần thứ 16 liên tiếp Saigontourist Group góp mặt tại hội chợ du lịch lớn nhất châu Á, khẳng định vai trò tiên phong trong việc giới thiệu vẻ đẹp và tiềm năng của du lịch Việt Nam ra thế giới.

Với chủ đề "Hướng về tương lai: Chuyển đổi du lịch và lữ hành trong một thế giới đang thay đổi", diễn ra từ ngày 15 đến 17-10-2025, Hội chợ ITB Asia 2025 là một nền tảng B2B uy tín, quy tụ hơn 1.000 doanh nghiệp triển lãm (exhibitors) và 1.400 người mua (buyers) đến từ khắp các châu lục. Dự kiến đón tiếp trên 18.500 khách tham dự, sự kiện là cơ hội vàng để các doanh nghiệp nắm bắt những xu hướng mới nhất của ngành du lịch toàn cầu và thiết lập các mối quan hệ hợp tác chiến lược.

Gian hàng của Saigontourist Group tọa lạc tại vị trí nổi bật U45, là điểm đến thu hút các đối tác và du khách, với điểm nhấn được thể hiện bằng chuỗi hình ảnh ghi dấu ấn những thành tựu quan trọng khẳng định hành trình phát triển đầy tự hào "Saigontourist Group - 50 năm vươn mình cùng đất nước". Nơi đây không chỉ giới thiệu những sản phẩm du lịch đa dạng, từ nghỉ dưỡng cao cấp, MICE, du lịch golf, ẩm thực cho đến các chương trình tour độc đáo, mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp và đẳng cấp của một thương hiệu du lịch hàng đầu Việt Nam.

Gian hàng của Saigontourist Group là điểm đến thu hút các đối tác và du khách

Phát biểu về tầm quan trọng của sự kiện, ông Trương Đức Hùng - Tổng Giám đốc Saigontourist Group - nhấn mạnh: "ITB Asia không chỉ là một hội chợ thương mại, mà còn là một diễn đàn chiến lược để chúng tôi khẳng định vị thế, mở rộng mạng lưới đối tác và tiếp cận trực tiếp các thị trường trọng điểm. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng to lớn từ các thị trường quốc tế, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, và ITB Asia 2025 chính là cầu nối để chúng tôi đưa những sản phẩm du lịch đẳng cấp, được đầu tư kỹ lưỡng của Việt Nam đến với du khách toàn cầu. Mục tiêu của Saigontourist Group là không ngừng đổi mới để mang lại những trải nghiệm độc đáo, góp phần tích cực vào sự phục hồi và phát triển bền vững của ngành du lịch quốc gia, khẳng định Việt Nam là một điểm đến an toàn, hấp dẫn và đầy hứa hẹn".

Tại Hội chợ, Saigontourist Group có sự đồng hành của các đơn vị chủ lực trong chuỗi dịch vụ cao cấp, bao gồm Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cùng bốn khách sạn 5 sao mang tính biểu tượng của Thành phố Hồ Chí Minh: Khách sạn Rex Sài Gòn, Khách sạn Majestic Sài Gòn, Khách sạn Grand Sài Gòn và Khách sạn Caravelle Sài Gòn. Sự hiện diện đồng bộ của các thương hiệu này thể hiện sức mạnh tổng hợp và khả năng cung cấp các giải pháp du lịch toàn diện, từ lưu trú đến lữ hành, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách và đối tác.

Gian hàng của Saigontourist Group giới thiệu những sản phẩm du lịch đa dạng

Với mục tiêu đẩy mạnh thu hút khách quốc tế đến Việt Nam, Saigontourist Group tập trung vào các hoạt động chính, bao gồm tiếp xúc trực tiếp và mở rộng hợp tác, tiến hành các cuộc hẹn trực tiếp với hàng trăm khách buyers quốc tế, tìm kiếm các đối tác tiềm năng từ châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu, châu Mỹ và Trung Đông để mở rộng khai thác thị trường; cập nhật xu hướng và đổi mới sản phẩm; tích cực tham gia các chương trình hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ hội chợ để cập nhật những xu hướng du lịch mới nhất trên thế giới, từ đó điều chỉnh và phát triển các sản phẩm phù hợp với thị hiếu của du khách.

Saigontourist Group còn tích cực quảng bá du lịch Việt Nam, góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch Việt Nam, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh, đến với cộng đồng du lịch quốc tế. Gian hàng của Saigontourist Group được thiết kế đặc trưng, giới thiệu các tour du lịch di sản, ẩm thực và các điểm đến mới lạ của đất nước.

Ngoài ra, nhằm tạo sự tương tác và gắn kết với khách tham quan, gian hàng của Saigontourist Group tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn trong suốt ba ngày diễn ra hội chợ. Khách tham quan có cơ hội trải nghiệm các trò chơi tương tác, quét mã QR để truy cập các trang mạng xã hội của tập đoàn, và tham gia chương trình bốc thăm may mắn để nhận những phần quà lưu niệm hấp dẫn của Saigontourist Group và các đơn vị thành viên.

Gian hàng của Saigontourist Group tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn trong suốt ba ngày diễn ra hội chợ

Singapore là một trong những thị trường du lịch trọng điểm của Việt Nam tại Đông Nam Á. Với sự tương đồng về văn hóa, khoảng cách địa lý gần gũi và sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế, thị trường này có nhiều tiềm năng tăng trưởng và luôn nằm trong top 10 thị trường khách du lịch hàng đầu đến Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh. Việc tăng cường quảng bá tại Singapore được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước đột phá trong việc thu hút dòng khách chất lượng cao từ đảo quốc sư tử.

Việc tham gia ITB Asia 2025 là một trong những chiến lược quan trọng của Saigontourist Group nhằm hiện thực hóa mục tiêu phục hồi và phát triển bền vững sau đại dịch. Đây là cơ hội để tập đoàn không chỉ tăng cường quảng bá sản phẩm, dịch vụ mới mà còn góp phần vào nỗ lực chung của ngành du lịch Việt Nam trong việc khẳng định lại vị thế trên bản đồ du lịch thế giới.

Trong quý IV năm 2025, Saigontourist Group tiếp tục tiên phong tham gia các chương trình xúc tiến, sự kiện quốc tế nhằm mục đích đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch, đồng thời hưởng ứng những giải pháp tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế đến TP HCM, Việt Nam. Tiêu biểu, Saigontourist Group tiếp tục phối hợp với báo Tuổi Trẻ đồng tổ chức sự kiện Vietnam Phở Festival 2025 tại Singapore từ ngày 18 đến 19-10-2025; các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch tại các thị trường lớn như châu Âu, Phần Lan, Đan Mạch; tham gia Hội chợ du lịch thế giới WTM London 2025 tại thủ đô London, Vương quốc Anh, Hội chợ du lịch quốc tế 2025 tại Qatar…

Saigontourist Group là tập đoàn du lịch hàng đầu tại Việt Nam, ra đời ngày 1-8-1975, hiện quản lý hơn 100 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu vui chơi giải trí, trường đào tạo du lịch, khu triển lãm hội nghị, hội thảo, sân golf, truyền hình cáp...