Saigontourist Group phối hợp Báo Tuổi Trẻ đồng tổ chức "Vietnam Phở Festival 2025" tại Singapore

H.Đông

Sáng 18-10-2025, tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng Our Tampines Hub (Singapore), sự kiện Vietnam Phở Festival 2025 chính thức long trọng khai mạc

Sự kiện có sự tham dự của các vị khách quý: ông Desmond Choo - Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Singapore; ông Trần Phước Anh - Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam tại Singapore; ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo Vietnam Phở Festival 2025 tại Singapore; ông Lê Thế Chữ - Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo Vietnam Phở Festival 2025 tại Singapore cùng nhiều đại sứ các quốc gia tại Singapore, lãnh đạo các doanh nghiệp đồng hành, cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, đông đảo người dân Singapore và khách quốc tế.

Saigontourist Group phối hợp Báo Tuổi Trẻ đồng tổ chức "Vietnam Phở Festival 2025" tại Singapore - Ảnh 1.

"Vietnam Phở Festival 2025" tại Singapore là lần thứ ba hai đơn vị hợp tác mang lễ hội văn hóa ẩm thực độc đáo này ra nước ngoài, sau thành công vang dội tại Nhật Bản năm 2023 và Hàn Quốc năm 2024.

Sự kiện lần này diễn ra trong hai ngày 18 và 19-10-2025, được tổ chức với sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, nhiều doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước.

Việc lựa chọn Singapore là điểm đến cho năm 2025 không chỉ nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia, mà còn khẳng định tầm quan trọng của thị trường này.

Giám đốc Sở Du lịch TP HCM Phạm Huy Bình phát biểu và khẳng định: "Singapore hiện là đối tác đầu tư lớn thứ ba vào Việt Nam và là một trong những thị trường du lịch trọng điểm của Việt Nam nói chung và TP HCM cũng như hệ thống Saigontourist Group nói riêng tại khu vực Đông Nam Á".

Saigontourist Group phối hợp Báo Tuổi Trẻ đồng tổ chức "Vietnam Phở Festival 2025" tại Singapore - Ảnh 2.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Võ Anh Tài - Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group, đại diện đơn vị đồng tổ chức "Vietnam Phở Festival 2025" tại Singapore - nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện: "Chúng tôi rất vui mừng khi tiếp tục đưa Lễ hội Phở Việt Nam ra thế giới, và lần này là tại Singapore, một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam và là thị trường khách quốc tế tiềm năng đối với ngành du lịch Việt Nam nói chung và Saigontourist Group nói riêng. Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ giữa Việt Nam và Singapore đã phát triển vượt bậc trên mọi lĩnh vực. Việc tổ chức sự kiện này tại đây càng có ý nghĩa đặc biệt, khi chúng ta cùng nhau thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, sự hợp tác và giao lưu giữa hai dân tộc". 

Saigontourist Group phối hợp Báo Tuổi Trẻ đồng tổ chức "Vietnam Phở Festival 2025" tại Singapore - Ảnh 3.

Tại sự kiện "Vietnam Phở Festival 2025", Saigontourist Group giới thiệu phở và các món ngon truyền thống của Việt Nam đến với cộng đồng người Việt tại Singapore, người dân địa phương và đông đảo du khách quốc tế. Các món ăn "quốc hồn, quốc túy" của Việt Nam tại lễ hội năm nay do 5 đơn vị thành viên hàng đầu của tập đoàn là: Khách sạn Rex Sài Gòn, Khách sạn Majestic Sài Gòn, Khách sạn Grand Sài Gòn, Khách sạn Caravelle Sài Gòn và Thương hiệu Phở nhà hàng Golf Thủ Đức (Vietnam Golf & Country Club) chế biến, phục vụ. 

Saigontourist Group phối hợp Báo Tuổi Trẻ đồng tổ chức "Vietnam Phở Festival 2025" tại Singapore - Ảnh 4.

Không chỉ tập trung vào ẩm thực, "Vietnam Phở Festival 2025" còn là cơ hội để Saigontourist Group tham gia các buổi ký kết hợp tác phát triển du lịch song phương, và tổ chức các chuyến khảo sát tuyến điểm tại Singapore. Thông qua Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, Saigontourist Group đẩy mạnh quảng bá du lịch Việt Nam, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ cao cấp của hệ thống Saigontourist Group và tiếp tục quảng bá điểm đến TP HCM và các vùng miền cả nước đến với du khách quốc tế. 

Thành công của sự kiện lần này đã tiếp nối chuỗi thành tích ấn tượng của Saigontourist Group trong lĩnh vực ẩm thực sau khi tập đoàn liên tục nhiều năm liền được vinh danh tại Lễ trao giải World Culinary Award với các giải: "Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất châu Á" các năm 2022, 2023, 2024; "Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất Thế giới" các năm 2023, 2024.

Tiếp nối những thành công đó, ngay lần đầu tiên đưa lễ hội văn hóa ẩm thực Saigontourist Group ra quốc tế với "Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Saigontourist Group - Việt Nam 2025" diễn ra từ ngày 14, 15-6-2025 tại Osaka, Nhật Bản, lễ hội ẩm thực Việt Nam do Saigontourist Group tổ chức đã hút hơn 100.000 lượt khách tham dự. Đó là sự chứng minh mạnh mẽ cho sức hút của ẩm thực và văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế, cũng là minh chứng cho thế mạnh của Saigontourist Group trong lĩnh vực ẩm thực. 

Lễ hội "Vietnam Phở Festival 2025" là hành trình lan tỏa tinh hoa ẩm thực Việt Nam, gắn kết bạn bè quốc tế và phát triển du lịch, đặc biệt trong văn hóa ẩm thực.

khách quốc tế văn hóa ẩm thực Ẩm thực Việt Nam
