Saigontourist Group tiên phong phát triển du lịch Việt Nam - Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, từ ngày 10 đến 13-8-2025, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) triển khai nhiều hoạt động xúc tiến quan trọng nhằm mở rộng và đẩy mạnh phát triển thị trường du lịch tại Hàn Quốc - thị trường khách quốc tế hàng đầu của du lịch Việt Nam.

Với vị thế là tập đoàn du lịch hàng đầu Việt Nam, Saigontourist Group tham gia tích cực vào Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, tổ chức các buổi gặp gỡ, làm việc, kết nối với đối tác, trưng bày và triển lãm sản phẩm, dịch vụ du lịch. Các hoạt động này không chỉ giới thiệu các điểm đến du lịch nổi bật của TP HCM và Việt Nam mà còn hướng tới việc ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển dịch vụ lữ hành, hội chợ, triển lãm và dịch vụ MICE (hội nghị, hội thảo, khen thưởng, triển lãm), qua đó tăng cường mạnh mẽ sự phát triển du lịch hai chiều giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tham gia chuyến công tác, Chủ tịch Saigontourist Group Phạm Huy Bình nhấn mạnh: "Hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam - Hàn Quốc của Saigontourist Group trong khuôn khổ đoàn công tác của Tổng Bí thư tại Hàn Quốc là hoạt động ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1.8.1975-1.8.2025). Với mục tiêu cốt lõi "Saigontourist Group - 50 năm vươn mình cùng đất nước", chúng tôi cam kết góp phần kết nối doanh nghiệp, phát triển dịch vụ, ký kết hợp tác phát triển dịch vụ và du lịch hai chiều, xuyên suốt trong quá trình phát triển du lịch giữa Việt Nam và quốc tế. Chúng tôi tin rằng những bản hợp tác được ký kết sẽ là nền tảng vững chắc để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa du lịch giữa hai quốc gia, mang lại lợi ích chung và trải nghiệm tốt nhất cho du khách".

Hàn Quốc luôn là thị trường khách quốc tế hàng đầu của ngành du lịch Việt Nam. Năm 2024 vừa qua đã có trên 4,6 triệu lượt khách Hàn Quốc đến Việt Nam, cao hơn so với các thị trường lớn khác tại khu vực châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản. Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc tổ chức tại Seoul ngày 12-8-2025, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-Seok ví von là nếu 4 khách quốc tế đến Việt Nam thì sẽ có 1 khách Hàn Quốc.

Đối với khách Hàn Quốc đến Việt Nam theo chương trình đa dạng. Thứ nhất là chùm tour MICE kết hợp chăm sóc sức khỏe, đánh golf tại TP HCM. Thứ hai là tour nghỉ dưỡng biển cao cấp tại Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, kết hợp khám phá văn hóa, ẩm thực Việt Nam. Nhóm sản phẩm thứ ba có khả năng thu hút khách Hàn Quốc là các tour trải nghiệm lịch sử, văn hóa - lễ hội - làng nghề, khai thác chiều sâu văn hóa phương Đông và sự hiếu khách đặc trưng của người Việt Nam tại thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến; Phú Thọ - vùng đất Tổ cội nguồn của dân tộc Việt Nam; Nghệ An - vùng địa linh nhân kiệt, lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, quê hương của vị lãnh tụ vĩ đại Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; tuyến điểm Hưng Yên luôn tạo bất ngờ thú vị, nơi phát tích nhiều danh nhân, anh hùng dân tộc Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, còn lưu giữ hàng ngàn di tích, cổ vật giá trị, là nguồn tài nguyên văn hóa, lịch sử quý giá để kết nối phát triển du lịch Việt Nam và thế giới.

Cũng theo ông Phạm Huy Bình, Việt Nam và Hàn Quốc không chỉ là đối tác chiến lược toàn diện, mà còn là hai điểm đến MICE hàng đầu tại châu Á. Saigontourist Group luôn xác định du lịch MICE là một trụ cột chiến lược trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, quảng bá hình ảnh điểm đến và đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch Việt Nam. Hằng năm, Saigontourist Group phục vụ hàng trăm sự kiện MICE quốc tế, phục vụ hàng triệu khách, mang lại doanh thu hàng trăm triệu đô la Mỹ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-Seok chứng kiến trao bản hợp tác giữa các đơn vị du lịch, hàng không hai nước: KTO, Saigontourist Group, Vietnam Airlines, SECC, Lữ hành Saigontourist, Hanatour

Điểm nhấn quan trọng của chuỗi chương trình là Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc, lễ trao các bản hợp tác các địa phương, doanh nghiệp hai nước diễn ra vào ngày 12-8-2025 với sự tham gia của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-Seok cùng đoàn lãnh đạo Việt Nam, Hàn Quốc với sự tham gia của hơn 400 tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc và Việt Nam. Saigontourist Group tham gia việc ký kết hợp tác phát triển du lịch song phương với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn hai quốc gia. Đây là minh chứng rõ nét cho cam kết của Saigontourist Group trong việc tiên phong mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Saigontourist Group, Vietnam Airlines và Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) thống nhất ký kết hợp tác cùng thúc đẩy phát triển du lịch giữa Hàn Quốc và Việt Nam thông qua việc đẩy mạnh quảng bá, tiếp thị, nghiên cứu, khảo sát mở rộng các sản phẩm du lịch, đường bay... trong giai đoạn 2025-2030. Sự hợp tác này nhằm mục tiêu cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng Việt Nam - Hàn Quốc thông qua việc chia sẻ và cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin về sản phẩm, dịch vụ của các bên cho du khách Việt Nam - Hàn Quốc và quốc tế, cũng như giới thiệu, quảng bá rộng rãi các điểm đến du lịch tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Hợp tác phát triển du lịch MICE doanh nghiệp hai quốc gia. Từ trái sang: ông Nguyễn Hữu Y Yên - Chủ tịch Lữ hành Saigontourist, ông Phạm Huy Bình - Chủ tịch Saigontourist Group, ông Jo Sang Hyeon - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Coex, ông Nguyễn Tiến Đạt - Tổng Giám đốc SECC

Nhân dịp này, Saigontourist Group, Công ty Liên doanh Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) và Trung tâm Hội nghị & Triển lãm Coex (Hàn Quốc) đã trao ký kết hợp tác sâu rộng. Các bên cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực, bao gồm: Nghiên cứu thị trường, xây dựng tài liệu khảo sát, tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, xu hướng, nhu cầu khách hàng, yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ liên quan; Trao đổi kinh nghiệm quản lý và vận hành, phương pháp triển khai hiệu quả; phối hợp và hỗ trợ nâng cao hiệu quả về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và chuyên môn thông qua các chương trình đào tạo, trao đổi kinh nghiệm.

Các bên cùng nhau lập kế hoạch và phát triển các dự án triển lãm; đồng hành tham gia triển lãm, sự kiện MICE do mỗi bên tổ chức; phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ MICE đa dạng và hấp dẫn; kết nối thông tin du lịch, điểm đến của Việt Nam và Hàn Quốc; hợp tác trong hoạt động giới thiệu và quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của nhau, tham gia các sự kiện do các bên tổ chức tại Việt Nam và Hàn Quốc; Phát triển tệp khách hàng MICE và du khách Việt Nam - Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, lễ trao bản hợp tác quan trọng khác đã diễn ra giữa Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (thuộc Saigontourist Group), Vietnam Airlines và Tập đoàn du lịch Hanatour (Hàn Quốc). Sự hợp tác ba bên này tập trung vào việc khai thác hiệu quả du lịch hai chiều giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Hợp tác giữa Saigontourist Group - KTO - Vietnam Airlines. Trong hình thứ hai từ trái sang: ông Phạm Huy Bình - Chủ tịch Saigontourist Group, ông Seo Young Choong - Quyền Tổng Cục trưởng KTO, ông Đặng Ngọc Hòa - Chủ tịch Vietnam Airlines

Cụ thể, các bên sẽ hợp tác trong các hoạt động chính như: Cùng quảng bá du lịch Việt Nam và Hàn Quốc, quảng bá hình ảnh thương hiệu của Lữ hành Saigontourist, Vietnam Airlines và Hanatour tại cả hai nước; Hợp tác phát triển và khai thác các sản phẩm du lịch đa dạng của Lữ hành Saigontourist, Vietnam Airlines và Hanatour tại Việt Nam và Hàn Quốc; Cung cấp các gói khuyến mãi hấp dẫn từ ba đơn vị cho du khách Việt Nam và Hàn Quốc; Hợp tác tổ chức các chuyến khảo sát (fam tour), chuyến đi tìm hiểu thị trường (fam trip) tại Việt Nam và Hàn Quốc cho các tổ chức du lịch, đơn vị truyền thông và các đoàn đại biểu quan trọng.

Saigontourist Group là tập đoàn du lịch hàng đầu tại Việt Nam, ra đời ngày 1-8-1975, hiện quản lý hơn 100 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu vui chơi giải trí, trường đào tạo du lịch, khu triển lãm hội nghị, hội thảo, sân golf và truyền hình cáp. Với bề dày kinh nghiệm và hệ sinh thái đa dạng, Saigontourist Group không ngừng khẳng định vị thế tiên phong trong ngành du lịch Việt Nam.

Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, thành viên của Saigontourist Group, là một trong những công ty lữ hành hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động hiệu quả ở cả ba lĩnh vực du lịch chính: du lịch quốc tế, du lịch nước ngoài và du lịch trong nước. Công ty cung cấp đa dạng các dịch vụ chất lượng cao, từ tour du lịch trong và ngoài nước, vé máy bay, thuê xe, đến các dịch vụ du học và việc làm ngoài nước, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách và đối tác.

Công ty Liên doanh Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), liên danh giữa Saigontourist Group và Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, với 19 năm hoạt động, là đơn vị quản lý trung tâm triển lãm quốc tế lớn nhất Việt Nam hiện nay, hằng năm phục vụ trên 70 sự kiện triển lãm quốc tế thu hút trên 1,5 triệu khách là các doanh nhân, doanh nghiệp hàng đầu đến từ hơn 50 quốc gia trên thế giới và Việt Nam, nhiều năm liền vinh dự nhận giải thưởng "Trung tâm Hội nghị và Hội thảo Hàng đầu Việt Nam" do Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) trao tặng, khẳng định chất lượng đẳng cấp quốc tế của mình.