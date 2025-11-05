Saigontourist Group tiếp tục đẩy mạnh kết nối với thị trường châu Âu tại WTM London 2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh Tiêu điểm

Saigontourist Group tiếp tục đẩy mạnh kết nối với thị trường châu Âu tại WTM London 2025

H.Đông

Saigontourist Group và Vietnam Airlines đồng tổ chức gian hàng chung, tiếp tục thể hiện sức mạnh của hai tập đoàn hàng không - du lịch hàng đầu Việt Nam

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tiếp tục phối hợp cùng Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đồng tổ chức gian hàng chung tại Hội chợ Du lịch Thế giới WTM London 2025, diễn ra từ ngày 4 đến 6-11-2025 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị quốc tế Excel London, Vương quốc Anh.

Góp mặt tại sự kiện Hội chợ du lịch thế giới 2025 (WTM London 2025), Saigontourist Group tiếp tục khẳng định nỗ lực tiên phong quảng bá, xúc tiến du lịch, đặc biệt tập trung vào thị trường quốc tế trọng điểm, nổi bật là châu Âu và Anh Quốc.

Saigontourist Group tiếp tục đẩy mạnh kết nối với thị trường châu Âu tại WTM London 2025 - Ảnh 1.

WTM London là sự kiện có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với ngành du lịch toàn cầu, là nơi các nhà lãnh đạo, các chuyên gia trong ngành cùng nhau định hình chương trình nghị sự và thúc đẩy thay đổi có ý nghĩa, định hình xu hướng du lịch. Hội chợ WTM 2025 dự kiến quy tụ các đại diện từ hơn 180 quốc gia, với 4.047 đơn vị triển lãm và hơn 46.000 khách tham dự, khẳng định tầm vóc là sự kiện không thể thiếu trong chiến lược quảng bá du lịch quốc tế quy mô toàn cầu.

Ông Trương Đức Hùng - Tổng Giám đốc Saigontourist Group - chia sẻ về tầm quan trọng của sự kiện này: "Năm 2025 là năm trọng điểm khép lại giai đoạn phát triển mới 2021-2025 của tập đoàn, với mục tiêu khẳng định vị trí Tổng Công ty Du lịch hàng đầu Việt Nam, là một trong những thương hiệu nổi tiếng trong khu vực. Việc tham gia Hội chợ Du lịch Thế giới WTM London không chỉ là cơ hội để chúng tôi quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ ra thế giới, mà còn là một phần trong chiến lược tập trung đẩy mạnh phục hồi khách quốc tế, đặc biệt là khách châu Âu với nguồn thu cao và đầy tiềm năng. Đây cũng là thời điểm quan trọng, ý nghĩa để góp phần thắt chặt quan hệ ngoại giao Việt Nam - Anh Quốc thông qua các hoạt động văn hóa ẩm thực, du lịch".

Saigontourist Group tiếp tục đẩy mạnh kết nối với thị trường châu Âu tại WTM London 2025 - Ảnh 2.

Tại WTM London 2025, Saigontourist Group và Vietnam Airlines đồng tổ chức gian hàng chung. Sự hợp tác này tiếp tục thể hiện sức mạnh của hai tập đoàn hàng không - du lịch hàng đầu Việt Nam. Các đơn vị thành viên của Saigontourist Group tham gia sự kiện gồm đại diện hàng đầu trong lĩnh vực lưu trú và lữ hành, bao gồm: Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, Khách sạn 5 sao Rex Sài Gòn và Khách sạn 5 sao Majestic Sài Gòn.

Đến với Hội chợ WTM London năm nay, Saigontourist Group tập trung giới thiệu các điểm đến hấp dẫn của Việt Nam, cùng các sản phẩm, dịch vụ du lịch độc đáo, đặc biệt hướng đến phân khúc thị trường khách cao cấp. Các hoạt động xúc tiến chính bao gồm: Kết nối giao thương nhằm đẩy mạnh thu hút khách du lịch từ thị trường châu Âu, đặc biệt là khách Anh và các nước lân cận; triển khai tích cực các hoạt động giới thiệu điểm đến, hoạt động văn hóa ẩm thực, du lịch.

Tại gian hàng của Saigontourist Group, các đơn vị tham gia giới thiệu các gói sản phẩm, dịch vụ và nhiều chương trình khuyến mãi, các voucher phòng/ẩm thực và voucher tour trọn gói. Ngoài ra, khách tham quan còn có dịp tham gia các hoạt động tương tác như scan QR, "like" fanpage Saigontourist Group để nhận quà, thưởng thức miễn phí nước uống và các món ăn truyền thống Việt Nam.

Saigontourist Group tiếp tục đẩy mạnh kết nối với thị trường châu Âu tại WTM London 2025 - Ảnh 3.

Anh Quốc nói riêng và châu Âu nói chung là một trong những thị trường khách quốc tế trọng điểm của du lịch Việt Nam và Saigontourist Group. Trong 9 tháng đầu năm 2025, du lịch Việt Nam chứng kiến sự tăng trưởng ngoạn mục của thị trường khách cao cấp này nhờ chính sách miễn thị thực và kéo dài thời gian lưu trú. Theo Ông Trương Đức Hùng, việc tham gia Hội chợ Du lịch Thế giới WTM London 2025 là một trong những hoạt động quan trọng, nằm trong kế hoạch kinh doanh, tiếp thị năm 2025 của Saigontourist Group, nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế, góp phần phát triển du lịch TP HCM và cả nước.

Trong quý IV năm 2025, Saigontourist Group tiếp tục tiên phong tham gia các chương trình xúc tiến, sự kiện quốc tế nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch, đồng thời hưởng ứng những giải pháp tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế đến TP HCM, Việt Nam. Tiêu biểu, Saigontourist Group tiếp tục phối hợp với báo Tuổi Trẻ đồng tổ chức sự kiện Vietnam Phở Festival 2025 tại Singapore vào ngày 18, 19-10-2025; tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế ITB Asia 2025 tại Singapore; các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch tại các thị trường lớn như châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch; tham gia Hội chợ du lịch quốc tế 2025 tại Qatar…

Saigontourist Group là tập đoàn du lịch hàng đầu tại Việt Nam, ra đời ngày 1-8-1975, hiện quản lý hơn 100 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu vui chơi giải trí, trường đào tạo du lịch, khu triển lãm hội nghị, hội thảo, sân golf, truyền hình cáp...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo