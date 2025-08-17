Saigontourist Group vinh dự nhận nhiều giải thưởng tại Diễn đàn Kinh tế ASEAN 2025

Diễn đàn Kinh tế ASEAN 2025, với chủ đề "Hội nhập kinh tế ASEAN trong kỷ nguyên vươn mình", là một sự kiện quan trọng nhằm kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28.7.1995 – 28.7.2025). Trong khuôn khổ diễn đàn, chương trình vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân tiên phong thúc đẩy bình đẳng cơ hội kinh doanh và đóng góp vào sự phát triển bền vững của khu vực. Hệ thống Saigontourist Group đã được tôn vinh với hai Giải thưởng "Top 10 Thương hiệu tăng trưởng Xanh ASEAN 2025" (ASEAN Green Brands Award) dành cho Saigontourist Group và SECC, ghi nhận những đóng góp to lớn trong việc xây dựng một cộng đồng ASEAN bền vững.

Cùng với giải thưởng dành cho thương hiệu Saigontourist Group, hai nhà lãnh đạo cấp cao của Saigontourist Group là ông Phạm Huy Bình - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group và ông Trương Đức Hùng - Tổng Giám đốc Saigontourist Group được tôn vinh ở hạng mục "Nhà Lãnh đạo xuất sắc ASEAN 2025" (ASEAN Exceptional Leaders Award). Đây là sự công nhận cho những thành tích và cống hiến của hai nhà lãnh đạo đối với sự phát triển mạnh mẽ của Saigontourist Group - 50 năm vươn mình cùng đất nước.

Ông Võ Anh Tài - Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group nhận giải thưởng ASEAN của Saigontourist Group

Các giải thưởng này là sự ghi nhận cho những thành tích nổi bật và tầm nhìn chiến lược của Ban lãnh đạo, góp phần đưa Saigontourist Group phát triển vượt bậc. Vinh dự đón nhận giải thưởng, Chủ tịch Saigontourist Group Phạm Huy Bình chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng tự hào khi đón nhận những giải thưởng danh giá này, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Saigontourist Group (1.8.1975 – 1.8.2025). Các giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ, nhân viên tập đoàn trong việc phát triển du lịch bền vững mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục tiên phong trong việc xây dựng một "hệ sinh thái" du lịch xanh, thân thiện với môi trường và gìn giữ các giá trị văn hóa bản địa. Đây là minh chứng rõ nét cho cam kết của Saigontourist Group trong việc hài hòa giữa lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của cộng đồng ASEAN".

Trong suốt 50 năm hình thành và phát triển, hoạt động kinh doanh của Saigontourist Group luôn gắn với bảo vệ môi trường, bao gồm cả môi trường tự nhiên và môi trường nhân văn; phát huy các giá trị văn hóa bản địa trong mọi hoạt động kinh doanh; nỗ lực quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Từ đó, Saigontourist Group đã tạo ra "hệ sinh thái" sản phẩm, dịch vụ phù hợp, hài hòa giữa lợi ích cộng đồng và lợi ích kinh tế.

Tại Saigontourist Group, Ban Lãnh đạo đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp, ứng dụng phát triển xanh đồng bộ trên toàn hệ thống. Cụ thể như thúc đẩy các dòng sản phẩm tour du lịch sinh thái, các gói sản phẩm nghỉ dưỡng xanh, triển khai các chương trình xanh hóa ngành quản lý khách sạn, nhà hàng, vui chơi; đồng bộ hóa việc áp dụng công nghệ tiên tiến hỗ trợ tiết kiệm năng lượng tối ưu, mua sắm và sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, sử dụng các sản phẩm có thể tái sử dụng, lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời… được triển khai đồng loạt đến các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị triển lãm quốc tế tại TP HCM và các địa phương; thực hiện chính sách 3R (Reduce – Reuse – Recycle / Giảm thiểu - Tái sử dụng - Tái chế) nhằm góp phần giảm thiểu tác động môi trường.

Ở cấp độ tập đoàn, hằng năm, Saigontourist Group đều thực hiện định kỳ các báo cáo phát triển bền vững, dựa trên các tiêu chuẩn quốc về về môi trường, năng lượng; tham vấn các bên liên quan về các chủ đề kinh tế, môi trường và xã hội. Các hoạt động phát triển bền vững và nội dung báo cáo này được tham chiếu phù hợp với Bộ tiêu chuẩn quốc tế về lập báo cáo phát triển bền vững (GRI Sustainability Reporting Standards), phát hành bởi Hội đồng phụ trách các quy định về phát triển bền vững toàn cầu (Global Sustainability Standards Board – GSSB) với tùy chọn Cốt lõi.

Trong lĩnh vực lữ hành, với khẩu hiệu "Khi mua 1 tour, bạn sẽ góp 1 cây xanh vào chương trình trồng cây "Sống xanh - Du lịch xanh", Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (thuộc Saigontourist Group) liên tục tổ chức các chương trình trồng cây tại các địa phương trên cả nước, góp phần tạo mảng xanh và lan toả tinh thần bảo vệ môi trường, tiên phong "Sống Xanh - Du lịch Xanh" đến cộng đồng. Năm 2024, Lữ hành Saigontourist đã được công nhận danh hiệu Travelife Partner - chứng nhận quốc tế uy tín hàng đầu về phát triển du lịch bền vững được công nhận ở quy mô toàn cầu).

Trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú, tại khu vực TP HCM, Saigontourist Group có khách sạn Majestic Sài Gòn đã vinh dự đạt giải thưởng "Khách sạn Xanh ASEAN giai đoạn 2024 - 2026"; các khách sạn đạt giải thưởng "Doanh nghiệp Xanh TP HCM năm 2024" gồm có Rex Sài Gòn, Grand Sài Gòn, New World Sài Gòn, Caravelle Sài Gòn và Sheraton Sài Gòn. Đây đều là những đại diện tiêu biểu cho tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và kiên trì trong việc bảo vệ môi trường, thể hiện sự cam kết mạnh mẽ và triển khai những hành động thiết thực trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và phát triển các sáng kiến xanh, có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đối với lĩnh vực hội nghị hội thảo triển lãm (MICE), Công ty Liên doanh Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) tập trung tối ưu vận hành, đặc biệt là hệ thống điều hòa không khí - một trong những nguồn tiêu thụ năng lượng lớn nhất - nhằm giảm thiểu phát thải và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Song song đó, hệ thống cấp thoát nước được cải tiến theo hướng tiết kiệm và tái sử dụng, góp phần giảm áp lực lên tài nguyên nước. Công ty cũng đã triển khai hiệu quả việc phân loại rác thải ngay tại nguồn, góp phần xây dựng quy trình quản lý chất thải thân thiện với môi trường. Không chỉ chú trọng vào hạ tầng, SECC còn thúc đẩy các nhà tổ chức sự kiện, triển lãm và các đối tác cùng hướng đến những giải pháp xanh - từ thiết kế, thi công gian hàng đến vận hành sự kiện - để lan tỏa tinh thần phát triển bền vững trong toàn bộ hệ sinh thái hoạt động.

Saigontourist Group cũng là đơn vị đầu tiên hoạt động trong ngành du lịch Việt Nam thực hiện quy trình quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001 nhằm phát triển loại hình dịch vụ du lịch xanh và bền vững. Từ tháng 8-2006, Câu lạc bộ Xanh Saigontourist được thành lập, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong toàn hệ thống gặp gỡ, trao đổi các vấn đề liên quan đến môi trường, hỗ trợ tiếp cận thông tin về các quy định pháp luật và các giải pháp nhằm xây dựng, cải tiến hệ thống quản lý môi trường.

Với các chương trình hoạt động trọng điểm về môi trường, Saigontourist Group không chỉ góp phần vào việc phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam mà còn khẳng định vị thế là một doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng và môi trường.