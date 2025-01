Saigontourist Group vui Tết sớm

Đây cũng là hoạt động mở màn cho chuỗi chương trình sự kiện chào mừng dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Saigontourist Group (1.8.1975 - 1.8.2025).

Một năm cũ sắp qua đi, một năm mới với bao điều tốt đẹp đang chờ đón! Trong những ngày cuối năm âm lịch, tại trung tâm TP HCM, Đường hoa Nguyễn Huệ 2025 với hàng trăm nhân sự vẫn ngày đêm khẩn trương triển khai nhằm tiếp tục mang lại cho người dân và du khách tác phẩm nghệ thuật du xuân đón Tết cổ truyền nhiều ý nghĩa!". Đó là lời mở đầu thư chúc Tết 2025 của ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Saigontourist Group, gửi đến toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động trước thềm xuân mới.

Thư chúc Tết Ất Tỵ 2025 của lãnh đạo Saigontourist Group

Ông Phạm Huy Bình cho biết, nối tiếp thành công từ nhiều năm trước, năm nay, Saigontourist Group tiếp tục chủ trì tổ chức thực hiện Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ 2025, với chủ đề "Non sông gấm hoa, vui xuân thái hòa", là Đường hoa lần thứ 22. Công trình văn hóa đã trở thành biểu tượng của thành phố trong mùa lễ hội Tết, không chỉ mang đến không khí Tết ấm áp cho người dân thành phố và du khách mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Vị lãnh đạo Saigontourist Group nhìn nhận, trong năm 2024 vừa qua, với nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, nhân viên, tập đoàn đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ, góp phần vào sự phát triển chung của ngành du lịch Việt Nam. Tổng doanh thu toàn hệ thống ước đạt 16.900 tỉ đồng, tăng 15,4% so cùng kỳ năm 2023; tổng lãi gộp ước thực hiện 4.353 tỉ đồng, tăng 16,5% so cùng kỳ năm 2023. Về lượng khách cả năm, Saigontourist Group đón tiếp và phục vụ 2.034.000 lượt khách, tăng 19,6% so cùng kỳ năm 2023.

Năm 2024 cũng đã đánh dấu một năm hoạt động sôi nổi, hiệu quả của Saigontourist Group trong công tác kinh doanh, quảng bá tiếp thị và đẩy mạnh thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Với vai trò tiên phong, Saigontourist Group đã chủ động tổ chức và tham gia nhiều sự kiện lớn tại các thị trường trọng điểm, góp phần quan trọng vào sự phục hồi và phát triển của du lịch cả nước.

Nhiều sự kiện quốc tế của Saigontourist Group tổ chức tại nước ngoài vinh dự có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và các nước

Saigontourist Group đẩy mạnh xây dựng liên minh với các tập đoàn kinh tế về du lịch, vận chuyển trong nước và quốc tế, đặc biệt với Vietnam Airlines, được cụ thể hóa thông qua hoạt động đồng hành giới thiệu hình ảnh, quảng bá, định vị thương hiệu du lịch Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Saigontourist Group và các đối tác nhân các chuyến thăm và làm việc của các đoàn công tác cao cấp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố theo Chương trình phát động điểm đến Việt Nam tại các nước Trung Quốc, Campuchia, Malaysia, Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức…

Sự kiện "Lễ hội Văn hóa Ẩm thực - Món ngon Saigontourist Group 2024" tiếp tục vinh dự được Giải thưởng Ẩm thực Thế giới (World Culinary Awards) bình chọn là "Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất Thế giới 2024" và "Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất châu Á 2024". Theo vị Chủ tịch Saigontourist Group, các giải thưởng đã tạo nên động lực to lớn để tập đoàn tiếp tục tổ chức "Lễ hội Văn hóa Ẩm thực - Món ngon Saigontourist Group 2025", dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3-2025 với quy mô lớn hơn, nội dung và hình thức thực hiện đặc sắc hơn.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực - Món ngon Saigontourist Group 2024 được vinh danh lễ hội xuất sắc nhất châu Á và xuất sắc nhất thế giới

Bên cạnh đó, Saigontourist Group còn phối hợp với báo Tuổi Trẻ tổ chức sự kiện ẩm thực Vietnam Phở Festival 2024 tại Seoul, Hàn Quốc tháng 10-2024 thành công vượt mong đợi, thu hút trên 28.000 khách. Thành công của sự kiện ẩm thực quy mô lần thứ hai được tổ chức tại nước ngoài lần này đã khẳng định thương hiệu, thực sự tạo tiếng vang lớn cho nền văn hóa ẩm thực Việt Nam, lĩnh vực dịch vụ ẩm thực của Saigontourist Group trên thị trường quốc tế.

Cũng trong năm 2024, Saigontourist Group đã tiến hành thực hiện nhiều ký kết hợp tác quan trọng với các địa phương, các tập đoàn quốc tế hàng đầu trong các lĩnh vực hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, thương mại du lịch, hoạt động truyền thông sự kiện, xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư, qua đó khẳng định vị thế mới của tập đoàn. Tổng Công ty và các đơn vị còn vinh dự đón nhận hàng trăm bằng khen, giải thưởng danh giá từ các tổ chức trong nước và quốc tế.

Nhân dịp mừng năm mới, Saigontourist Group thay lời tri ân khách hàng bằng chương trình khuyến mãi lớn quý đầu năm 2025, với nhiều ưu đãi hấp dẫn trong các lĩnh vực dịch vụ lưu trú, ẩm thực, tiệc, hội nghị, áp dụng đồng loạt tại các cơ sơ dịch vụ của Saigontourist Group trên toàn quốc. Đối với người lao động Saigontourist Group có hoàn cảnh khó khăn, Tổng Công ty có những chính sách thể hiện tinh thần nhân văn, tương thân tương ái, góp phần mang niềm vui ấm áp đến mỗi gia đình qua chương trình "Xuân kết nối yêu thương" nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025.

Năm 2025, Saigontourist Group triển khai đầu tư mở rộng Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)

"Nhìn lại một năm đã qua, chúng ta có quyền tự hào về những gì đã đạt được. Năm 2025 cũng là năm có nhiều sự kiện quan trọng của Việt Nam, TP HCM, và của Saigontourist Group, đặc biệt khi chúng ta chào mừng 50 năm ngày thành lập Saigontourist Group (1.8.1975 - 1.8.2025), và chuẩn bị bước vào giai đoạn mới 2025-2030, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", thư chúc Tết của Chủ tịch Saigontourist Group có đoạn.

Tiếp đó, ông Phạm Huy Bình phát đi thông điệp kêu gọi mọi người phát huy sự sáng tạo, sức mạnh tập thể để vượt qua những khó khăn và nắm bắt cơ hội. "Chúng ta cần tiếp tục không ngừng sáng tạo, đổi mới, thể hiện tính tiên phong; cùng nhau hướng tới những mục tiêu cao hơn, khẳng định vị thế cao hơn của Saigontourist Group. Tôi tin rằng, với truyền thống đoàn kết đồng thuận, sáng tạo và không ngừng đổi mới, chúng ta sẽ cùng nhau tạo thêm những kỳ tích mới, tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của du lịch TP HCM và Việt Nam, góp phần đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".